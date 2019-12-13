«Чикаго» — «Шарлотт». Прогноз: Лавин и Розир снова выдадут «верх»

14 декабря на паркете «Юнайтед-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго» примет «Шарлотт». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты считают «Буллз» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на Зака Лавина и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.40. Успех «Хорнетс» оценивается аналитиками коэффициентом 3.22.

Прогноз матча «Чикаго Буллз» — «Шарлотт Хорнетс» (14.12.2019)

«Чикаго» и «Шарлотт» борются за оставшуюся путёвку в плей-офф от Восточной конференции. С первой семёркой всё более-менее понятно, вопросы вызывает лишь восьмая строчка. Обе команды испытывают массу трудностей и пока не готовы к серьёзным достижениям, но игроков «Буллз» и «Хорнетс» это не волнует.



У «Шарлотт» баланс 11-16. Терри Розир пока не оправдывает выданных авансов, зато продолжает творить чудеса Девонтэ Грэм. В прошлом поединке «Хорнетс» на выезде одолели «Бруклин», а юный лидер команды выдал 40+5+5. Теперь коллективу Джеймса Боррего предстоит провести ещё один матч в гостях.



«Буллз» во встрече с «Хоукс» прервали серию из трёх поражений. «Чикаго» разнёс соперника с разницей в 34 очка и намерен повторить аналогичное достижение с «Шарлотт». Тем не менее от ставок на классический исход лучше воздержаться. Итоговый результат абсолютно непредсказуем.



Во-первых, есть история личных встреч. В нынешнем сезоне «Хорнетс» сначала одолели «Буллз» в потрясающем поединке со счётом 126:125, а затем отдали матч, который обязательно войдёт в историю из-за своей концовки. 24 ноября в Лавин и компания совершили настоящий подвиг, отыграв «-8» за 45 секунд. Табло зафиксировало 116:115 в пользу «Чикаго».



В стане обеих команд есть травмированные, много игроков под вопросом. Букмекеры явно переоценивают «Буллз». Напрашивается плюсовая фора на «Хорнетс», но мы рискнём проверить общий тотал больше 213 очков с коэффициентом 1.81. В двух упомянутых дуэлях в нынешнем сезоне планка результативности пробивалась с запасом.



Соперники не демонстрируют чего-то выдающегося на обеих половинах паркета, не летят вперёд в сумасшедшем темпе, но один аргумент перевешивает остальные доводы. «Шарлотт» и «Чикаго» — прямые конкуренты. Мы ожидаем увидеть от баскетболистов максимальную концентрацию и жажду победы.

Кто бы ни вышел на паркет «Юнайтед-центра», с высокой вероятностью игра будет близкой по счёту, а напряжение сохранится как минимум до середины заключительной четверти. «Шарлотт» в среднем пропускает по 112,7 очка, а набирает по 106. У «Чикаго» 108,3 в своё кольцо и 106,6 в чужое.

Ставка на матч «Чикаго Буллз» — «Шарлотт Хорнетс»

В матче «Чикаго» — «Шарлотт» мы сделаем ставку на общий тотал больше 213 очков с коэффициентом 1.81. В двух очных встречах в нынешнем сезоне планка результативности преодолевалась с солидным запасом. Обе команды верят в победу, поэтому мы ожидаем увидеть максимальную самоотдачу на протяжении всего поединка.



Ставка: тотал больше 213 очков с коэффициентом 1.81.

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