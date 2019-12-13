«Челси» — «Борнмут». Прогноз: Лэмпард исправится за поражение в прошлом туре

14 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» примет «Борнмут». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты считают синих явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Фрэнка Лэмпарда в букмекерских конторах можно за 1.28. Победа «вишен» оценивается аналитиками коэффициентом 10.50.

Прогноз матча «Челси» — «Борнмут» (14.12.2019)

«Челси» одолел «Лилль» в матче Лиге чемпионов и вышел в плей-офф турнира. В Премьер-лиге синие сохраняют место в топ-4, но из-за недавних осечек отрыв от конкурентов заметно сократился. Команда Фрэнка Лэмпарда набрала лишь три очка за четыре последних матча во внутреннем первенстве.



У «Борнмута» дела обстоят ещё хуже. «Вишни» потерпели пять поражений подряд и теперь лишь на одно очко опережают идущий в зоне вылета «Саутгемптон». Коллектив Эдди Хау скосила эпидемия травм. Резервисты не справились с возросшими ролями, что привело к огромным проблемам.



В предстоящем поединке букмекеры считают «Челси» явным фаворитом, и мы полностью согласны с мнением аналитиков. За коэффициент 1.76 интересно выглядит фора «-1,5» на хозяев. Потенциальная прибыль не впечатляет, да и статистически пари не смотрится надёжным, однако есть весомые аргументы в пользу выбранного варианта.



Фрэнк Лэмпард продолжает заниматься строительством команды. Победный матч на неделе в Лиге чемпионов послужит только плюсом для «Челси». Английские клубы привыкли к насыщенному календарю. Синие получили заряд положительных эмоций, соревновательную практику и лучше сыгрались.



Впрочем, дело не только в хозяевах. Проблемы «Борнмута» с переполненным лазаретом остаются актуальными. «Вишни» обойдутся без семи важных исполнителей, появление на поле ещё двоих футболистов гостей маловероятно. Эдди Хау оказывается в чудовищной ситуации, так как ближайший резерв не соответствует уровню Премьер-лиги.



«Челси» постарается реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Эвертона» в прошлом туре. Команда Фрэнка Лэмпарда регулярно сама себе создаёт проблемы в обороне. Измученный травмами «Борнмут», которые не забил в двух последних матчах, идеально подходит синим для надёжной игры у своих ворот.

Если Кепа и компания обойдутся без развлечений зрителей цирковыми номерами у своих ворот, то «Борнмут» получит минимум опасных моментов. «Челси» при здоровом Абрахаме претендует на пару или больше мячей в каждом матче. Атакующий футбол Лэмпард уже поставил, пора заняться укреплением обороны и стабилизацией результатов.

Ставка на матч «Челси» — «Борнмут»

«Борнмут» потерпел пять поражений подряд в Премьер-лиге. «Вишни» обойдутся без семи важных исполнителей, появление на поле ещё двоих футболистов гостей маловероятно. С коэффициентом 1.76 мы сделаем ставку на фору «-1,5» в пользу «Челси». Команда Фрэнка Лэмпарда постарается сыграть надёжно сзади и использовать голевое чутьё Абрахама в нападении.



Ставка: победа «Челси» с форой «-1,5» с коэффициентом 1.76.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.