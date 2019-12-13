Усман — Ковингтон. Прогноз: никаких судейских решений на UFC 245

15 декабря в Лас-Вегасе нигериец Камару Усман и американец Колби Ковингтон проведут главный бой крупного номерного турнира UFC 245. Начало боя — примерно в 06:00 мск. Букмекеры считают явным фаворитом Усмана: поставить на его победу предлагается с коэффициентом 1.50.

Анализ боя Камару Усман — Колби Ковингтон (15.12.2019)

Очень крутой бой, от которого многого ждут. Оба бойца чертовски хороши и находятся на подъёме: Усману 32 года, Ковингтону — 31. По меркам единоборств это не возраст, однако соперники давно выступают в UFC, обладают внушительным опытом и серьёзным послужным списком.



У американца нигерийского происхождения отличный рекорд: 15 побед при одном поражении. Причём случилось оно совсем давно: в мае 2013 года от малоизвестного Хосе Касереса, то был его второй поединок в профессиональной карьере. С тех пор Камару только выигрывал.



Правда, в подавляющем большинстве случаев дело доходило до судейских решений. Собственно, восемь из десяти его боёв в UFC прошли полную дистанцию. Исключения — первый бой в этой организации (накинул треугольник на Хейдера Хассана) и нокаут Сержиу Мораиса в 2017 году (точно попал рукой в первом раунде).



Разумеется, это не случайность. Усман вышел из борьбы, отлично чувствует себя в партере и при первой же возможности старается пройти сопернику в ноги. Природная мощь и габариты позволяют ему иметь огромное преимущество внизу практически над кем угодно.



Однако в случае с Ковингтоном возможны варианты. Дело в том, что американец сам готов дать фору любому в партере. Он очень подвижен и изворотлив. В мощи, понятное дело, нигериец превосходит оппонента, так что силовые тейкдауны мы наверняка увидим. Но контролировать Колби внизу крайне сложно.



В связи с этим вероятность апсета довольно велика. Ковингтон также бывший вольник, при этом до перехода в смешанные единоборства он котировался очень высоко. В 2013 году даже стал чемпионом мира по грэпплингу. Словом, просто пойти вперёд напролом и задавить американца в партере не удастся.



Ключевая задача для Колби — пережить стартовые раунды. Там у Усмана наверняка будет определённое преимущество, но из-за внушительной мышечной массы ему станет сложно поддерживать напор и действовать без перепадов. А вот Ковингтон, напротив, всегда славился выносливостью и темпом.

Соответственно в случае чего в поздних раундах инициатива с большой долей вероятности перейдёт на его сторону. Американец и сам редко побеждает досрочно, но тут вполне можно проверить “полный бой — нет” за 2.80. Вариант рискованный, но любопытный.

Оба хорошо умеют завершать в партере, а чемпионский формат “пять раундов по 5 минут” с учётом качеств бойцов обещает высочайшую интенсивность. Отдыхать и брать паузы не получится, наказание в случае чего последует незамедлительно. Вполне возможно, что к концу кто-то из них останется без сил.



Вариант попроще — победа Ковингтона за 2.69. Пожалуй, шансы Усмана чуть выше, но линия кажется чересчур перекошенной. Колби опасен, техничен и вынослив, а преимущество в свежести может оказаться ключевым фактором в чемпионских раундах. На наш взгляд, шансы примерно 55 на 45 в пользу нигерийца.

Прогноз на бой Камару Усман — Колби Ковингтон

Ключевая задача для Колби — пережить стартовые раунды. Там у Усмана наверняка будет преимущество, но из-за внушительной мышечной массы ему станет сложно поддерживать напор и действовать без перепадов. А вот Ковингтон всегда славился выносливостью и темпом. Проверить победу аутсайдера за 2.69 вполне можно.



Ставка №1: победа Ковингтона за 2.69.

Ставка №2: полный бой — нет за 2.80.