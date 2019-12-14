Юрая Фейбер — Пётр Ян. Прогноз: дерзкий россиянин уложит спать легенду UFC

15 декабря в Лас-Вегасе в рамках основного карда крупного номерного турнира UFC 245 сразятся американец Юрая Фейбер и россиянин Пётр Ян. Начало боя — примерно в 06:00 мск. Букмекеры считают явным фаворитом Яна: поставить на его победу предлагается с коэффициентом 1.22.

Анализ боя Юрая Фейбер — Пётр Ян (15.12.2019)

Российский боец продолжает стремительное восхождение. К 26 годам он уже успел провести пять боёв в UFC, в каждом из которых одержал победу. На данный момент рекорд выглядит так: 13 побед и одно поражение, которое случилось в 2016 году. Тогда он уступил Магомеду Магомедову раздельным решением судей.



Ян прекрасно понимает правила игры и делает всё, чтобы запомниться зрителям и руководству промоушена. Это дерзкий и чертовски талантливый атлет, который одинаково хорош как в октагоне, так и за его пределами. За словом в карман он никогда не лез и неоднократно дарил журналистам яркие заголовки.



Пётр расценивает бой с Фейбером как ещё один шаг к титульному бою. Он рассчитывает получить желаемое уже в 2020 году и, похоже, имеет вполне реальные шансы добиться успеха. Не случайно поединок с американцем откроет основной кард на UFC 245, дальше пойдут три титульных боя.



Фейбер — настоящая легенда смешанных единоборств. Он входит в Зал славы UFC, хотя, естественно, давно прошёл пик. Собственно, Юрая завершил карьеру в 2016 году, но летом 2019 года вернулся в дело. И сделал это хорошо: на первой же минуте разобрался с Рикки Саймоном, забив того руками. Те 46 секунд были признаны лучшим выступлением вечера.



Фундамент успехов — борьба. Лезть с ним в партер крайне опасно, ведь даже на пятом десятке американец не растерял навыков и чутья. Считать его пассажиром ни в коем случае нельзя, однако именно против Яна шансы заслуженного ветерана откровенно скромны, поскольку тот крайне неудобен ему по стилю.



Россиянин предпочитает стойку. Он умеет поддерживать высокий темп за счёт сильной выносливости и молодости, а также отлично бьёт (очень быстрые и мощные для легчайшего веса руки). Единственный шанс Фейбера — улучить возможность для прохода в ноги, всё же в партере он должен иметь ощутимое преимущество.



Но Пётр великолепно защищается от тейкдаунов, просто так уложить его на настил точно не удастся. Опытный американец наверняка приготовит пару сюрпризов, но разница в скорости и выносливости кажется чрезмерной. Если Ян правильно отнесётся к поединку и избежит переоценки собственных сил, то наверняка одержит уверенную победу.

Понятно, что брать победу Яна за 1.22 слишком скучно, так что придётся поднимать коэффициент. За счёт опыта Юрая наверняка не позволит сопернику быстро решить все вопросы, так что моментальной победы мы не ждём. Пожалуй, выбирать следует между досрочной победой Яна за 1.91 и П1 в третьем раунде или решением судей за 2.25.

Прогноз на бой Юрая Фейбер — Пётр Ян

Считать Фейбера пассажиром опасно, однако именно против Яна шансы заслуженного ветерана откровенно скромны, поскольку тот крайне неудобен ему по стилю. Пётр великолепно защищается от тейкдаунов, просто так уложить его на настил точно не удастся. Опытный американец наверняка приготовит пару сюрпризов, но разница в скорости и выносливости кажется чрезмерной.

Ставка: досрочная победа Яна за 1.91.