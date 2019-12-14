«Мемфис» — «Вашингтон». Прогноз: «Гриззлиз» используют свой козырь

15 декабря на паркете «ФедЭксФорум» в матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис» примет «Вашингтон». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты не видят явного фаворита поединка. Сделать ставку на Брэдли Била и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 2.00. Успех «Гриззлиз» оценивается аналитиками коэффициентом 1.90.
Прогноз матча «Мемфис Гриззлиз» — «Вашингтон Уизардс» (15.12.2019)
«Мемфис» накануне встречался с «Милуоки» и проиграл абсолютно по делу. Джарен Джексон набрал 43 очка, реализовав 9 из 15 с дальней дистанции, но этого не хватило «Гриззлиз», чтобы остановить Янниса и компанию. Впереди у команды Тейлора Дженкинса куда более скромный по возможностям оппонент.
У «Вашингтона» лишь одна победа в последних семи матчах (именно тогда, когда мы ставили против обороны «Уизардс») и огромные проблемы с составом. Скотт Брукс пытается найти оптимальное сочетание, но под рукой у специалиста слишком много исполнителей уровня НБА. Приходится лепить из того, что есть.
В ближайшем поединке букмекеры выставляют ровную линию. С коэффициентом 2.01 мы поставим на «Гриззлиз» с форой «-1,5». Против хозяев говорит лишь один фактор – разница во времени на восстановление. «Мемфис» проведёт второй поединок за двое суток, но нас это не смущает.
Команда Тейлора Дженкинса, что с «Милуоки», что с «Вашингтоном» сыграет на своём паркете. Да, у «Уизардс» есть три лишних дня отдыха, однако накануне лидеры «Гриззлиз» сохранили достаточно сил. Только Краудер и Брукс отбегали больше получаса. К тому же, хозяева могут получить дополнительную опцию.
Встречу с «Милуоки» пропустил Джа Морант, а с «Вашингтоном» новичок сыграет с высокой вероятностью. У самих «Уизардс» потерь более чем достаточно: Уолл, Майлз, Брайант, Вагнер и Макрай. Под вопросом Томас и Бонга. Главная проблема для Скотта Брукса – как остановить Валанчюнаса и Джексона.
У «Мемфиса» лучше баланс побед несмотря на выступление в более сильной конференции. За хозяев говорит фактор своего поля и гигантское преимущество под кольцом. У «Вашингтона» есть фора в виде отдыха, а также выделяющийся мастерством Брэдли Бил. Аргументы «Гриззлиз» выглядят предпочтительнее.
Ставка на матч «Мемфис Гриззлиз» — «Вашингтон Уизардс»
«Мемфис» проведёт второй матч за двое суток, но накануне лишь пара баскетболистов «Гриззлиз» отбегала больше 30 минут. С коэффициентом 2.01 мы возьмём фору «-1,5» на команду Тейлора Дженкинса. У «Вашингтона» нет двух основных центровых, что против Валанчюнаса и Джексона приведёт к колоссальным проблемам.
Ставка: победа «Гриззлиз» с форой «-1,5» с коэффициентом 2.01.
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