«Голден Стэйт» — «Сакраменто». Прогноз: «Уорриорз» останутся на дне

«Кингз» разберутся с командой, которая одинаково ужасна, как в защите, так и в нападении.

16 декабря на паркете «Чейз Центра» в Сан-Франциско в матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» примет «Сакраменто». Встреча начнётся в 4:30 мск. Эксперты отдают предпочтение «Кингз». Сделать ставку на команду Люка Уолтона с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.66. Успех «Уорриорз» оценивается аналитиками коэффициентом 2.37.

Прогноз матча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз» (16.12.2019)

«Голден Стэйт» и «Сакраменто» недавно отличились со знаком минус. Обе команды умудрились в домашних матчах проиграть «Нью-Йорк Никс». «Уорриорз» продолжают спокойно сливать сезон и проверять в боевых условиях молодёжь, а «Кингз» пытаются всеми силами залезть в плей-офф.

Букмекеры считают фаворитом гостей, но позволяют проверить классический гандикап за неплохой коэффициент. Например, фора «-3» на «Сакраменто» идёт за 1.89. Пожалуй, к данному варианту стоит присмотреться. У «Голден Стэйт» баланс 5:22 (последнее место в НБА), а у «Сакраменто» 11:14.

Скорее всего, Люк Уолтон ещё не сможет рассчитывать на Фокса, но остальные важные исполнители «Кингз» готовы сражаться. «Голден Стэйт» обойдётся без Карри, Томпсона, под вопросом Пэскелл. У «Уорриорз» остаются Расселл и Грин, однако этого явно недостаточно.

В восьми последних матчах у «Голден Стэйт» семь поражений при том, что на указанном отрезке в соперниках были такие команды, как «Никс», «Гриззлиз», «Хорнетс», «Хоукс» и «Мэджик». Осечка «Сакраменто» с тем же «Нью-Йорком» больше похожа на недоразумение, чем на истинное положение дел.

У «Кингз» более мастеровитый и глубокий состав, мотивация борьбы за плей-офф. «Голден Стэйт» идёт на 26-й строчке по защитному рейтингу и на 28-й позиции по атакующему. То есть, «Уорриорз» одинаково ужасны на обеих половинах паркета. Если «Сакраменто» собирается добиться чего-то серьёзного в нынешнем сезоне, то коллективу Люка Уолтона пора начать брать максимум с аутсайдерами.

До поражения от «Никс» Хилд и компания выдали потрясающую серию. «Кингз» одолели «Маверикс», «Рокетс» и «Тандер». Похоже, что победы над сильными соперниками сыграли злую шутку с «Сакраменто». Парни Люка Уолтона недооценили «Нью-Йорк», но с «Голден Стэйт» подобная ошибка не повторится.

Ставка на матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Сакраменто Кингз»

«Голден Стэйт» проиграл семь из восьми последних матчей. С коэффициентом 1.89 мы сделаем ставку на фору «-3» на «Сакраменто». «Кингз» обладают более глубоким и мастеровитым составом. «Уорриорз» входят в пять худших команд лиги как по защите, так и по нападению.

Ставка: победа «Кингз» с форой «-3» с коэффициентом 1.89.

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