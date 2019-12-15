«Кристал Пэлас» — «Брайтон». Прогноз: без Чалова тут и забивать некому

16 декабря на стадионе «Селхерст Парк» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» примет «Брайтон». Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты не видят явного фаворита поединка. Сделать ставку на «орлов» в букмекерских конторах можно за 2.60. Победа «чаек» оценивается аналитиками коэффициентом 2.94.

Прогноз матча «Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион» (16.12.2019)

Заключительный матч 17-го тура АПЛ состоится в понедельник. На поле «Селхерст Парк» сойдутся типичные середняки, главной целью которых на сезон остаётся сохранение прописки в элитном дивизионе. «Кристал Пэлас» имеет в своём активе 22 очка и одну из лучших оборон, а у «Брайтона» 19 баллов и более эффективное нападение.



После чудовищного по сложности календаря «орлы» набрали неплохой ход. Коллектив Роя Ходжсона провёл пять поединков подряд против грандов и завоевал лишь одно очко. Зато в трёх следующих матчах с прямыми конкурентами у «Кристал Пэлас» две победы и ничья. «Брайтон» также совсем недавно бился топ-клубами.



В предстоящем поединке букмекеры не видят явного фаворита. Небольшой перевес эксперты отдают хозяевам. Можно проверить фору «0» на «Кристал Пэлас» за 1.83, однако в конторах доступно ещё одно интересное предложение. Удивительно, но тотал меньше 2,5 идёт за коэффициент 1.77. Низ выглядит надёжно, несмотря на историю личных встреч.



В каждом из четырёх последних поединков между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» удавалось отличиться обеим командам, а в сумме забивалось не меньше трёх мячей. В нынешнем сезоне коллектив Роя Роджсона играет по принципу «ни себе, ни людям». «Орлы» на 19-й строчке по забитым мячам (Чалов лондонцам бы точно не помешал) и на 4-й по пропущенным.



«Брайтон» не похож на команду, которая в гостях заставит «Кристал Пэлас» выдать весёлый и открытый футбол. Да, «чайки» не столь дисциплинированны, но встреча с прямым конкурентом заставит парней Грэма Поттера действовать в обороне особенно аккуратно. Если «орлы» выходят вперёд, то даже свести поединок к ничьей невероятно трудно.



За прошедшие 16 туров лишь в пяти матчах с участием коллектива Роя Ходжсона был зафиксирован верховой исход. Четыре из упомянутых поединков пришлись на встречи с грандами: 2:1 с «Манчестер Юнайтед», 0:4 с «Тоттенхэм Хотспур», 2:2 с «Арсеналом» и 1:2 с «Ливерпулем».

Только «Вест Хэм», если говорить о середняках и аутсайдерах, выдал верховой матч с «Кристал Пэлас». На наш взгляд, шансы на продолжение тенденции велики. «Орлы» играют в примитивный футбол. Рой Роджсон выпускает на поле крепких ребят, которые хорошо бегут и борются, но испытывают огромные трудности с реализацией. «Брайтону» придётся подстраиваться.

Ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

В нынешнем сезоне «Кристал Пэлас» провёл 12 матчей против клубов, не входящих в «Большую шестёрку». Лишь в одном из указанных поединков был зафиксирован верх. С коэффициентом 1.77 мы сделаем ставку на тотал меньше 2,5. Хозяева повяжут «Брайтон» борьбой в центре поля.



Ставка: тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.77.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.