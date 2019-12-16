«Милуоки» — «Даллас». Прогноз: без Дончича интрига долго не проживёт

17 декабря на паркете «Файсерв-форум» в матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» примет «Даллас». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты считают явным фаворитом поединка «Бакс». Сделать ставку на Янниса Адетокунбо и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.17. Успех «Маверикс» оценивается аналитиками коэффициентом 5.95.

Прогноз матча «Милуоки Бакс» — «Даллас Маверикс» (17.12.2019)

«Даллас» в самом начале матча с «Майами» потерял из-за травмы Луку Дончича и не смог переиграть уставшего соперника. «Маверикс» уступили в овертайме и теперь едут в гости к «Бакс» в статусе явного аутсайдера. Без словенца шансы команды Рика Карлайла хотя бы навязать борьбу выглядят призрачными.



У «Милуоки» травмирован Эрик Бледсо, но в системе Майка Буденхольцера есть только один незаменимый исполнитель. Речь, разумеется, об Эрсане Ильясове. «Бакс» выиграли уже 18 матчей подряд и не намерены прерывать столь феноменальную серию.

Котировки букмекеров говорят об убедительной победе хозяев в предстоящем поединке. Брать гандикап на весь матч опасно, а вот фору «-6,5» на «Милуоки» в первой половине с коэффициентом 1.93 можно рассмотреть.



У «Далласа» приличная по уровню исполнителей скамейка. Если в заключительной четверти «Бакс» поведут в районе «+20» и бросят играть, то Бобан с партнёрами могут за пару минут сократить разницу до 10 очков. Зато до большого перерыва «Милуоки» будет действовать с максимальной концентрацией.



Майк Буденхольцер предоставляет легальный отдых своим баскетболистам. Например, Яннис в среднем проводит на паркете около 31 минуты. Грек оперативно создаёт солидный перевес для «Милуоки», а затем уже со скамейки наблюдает за выступлениями партнёров.



У «Бакс» дома 13 побед в 14 матчах со средним гандикапом «+11,3» по итогам двух стартовых четвертей. Майк Буденхольцер останется верен себе, вопрос в том, что придумает Рик Карлайл без Дончича. Лука в нынешнем сезоне выдаёт 29,3 + 9,6 + 8,9. Словенец берёт на себя важные броски, генерирует большую часть нападения и выдаёт шикарные передачи.



Единственный шанс гостей продержаться на плаву заключается в сумасшедшей реализации дальних бросков. «Даллас» набирает 37,6% очков попытками с периметра, а «Милуоки» получают в своё кольцо трёшек больше, чем любая другая команда лиги. У «Маверикс» из-за дуги атакуют даже центровые, что способно стать серьёзной проблемой для того же Брука Лопеса.



На наш взгляд, шансы на выдающуюся точность «Далласа» с дальней дистанции без Дончича не слишком велики. «Милуоки» выглядят стабильнее, сильнее и главное – обладают здоровым и неудержимым лидером. Если обойдётся без аномалий, то «Бакс» должны уже к большому перерыву решать все вопросы.

Ставка на матч «Милуоки Бакс» — «Даллас Маверикс»

«Даллас» на некоторое время лишился Луки Дончича. Словенец травмирован, поэтому в предстоящем поединке с «Бакс» команда Рика Карлайла выглядит явным аутсайдером. С коэффициентом 1.93 мы сделаем ставку на фору «-6,5» на «Милуоки» в первой половине. Яннис и компания в родных стенах к перерыву в среднем делают «+11,3».



Ставка: победа «Бакс» в первой половине с форой «-6,5» с коэффициентом 1.93.

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