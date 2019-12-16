«Боруссия Д» — «РБ Лейпциг». Прогноз: в Дортмунде будет жарко

17 декабря на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия Д» примет «РБ Лейпциг». Встреча начнётся в 22:30 мск. Эксперты отдают предпочтение «шмелям». Сделать ставку на Марко Ройса и компанию в букмекерских конторах можно за 2.24. Победа команды Юлиана Нагельсмана оценивается аналитиками коэффициентом 3.20.

Прогноз матча «Боруссия Д» — «РБ Лейпциг» (17.12.2019)

«Боруссия Д» в 15-м туре Бундеслиги разгромила на выезде «Майнц» и продлила победную серию до четырёх матчей. Во внутреннем первенстве «шмели» располагаются на третьей позиции и имеют в своём активе 29 очков. В Лиге чемпионов Марко Ройс и компания сумели пройти в 1/8 финала во многом благодаря «Барселоне», одолевшей в гостях «Интер».



Лидирует в Бундеслиге «РБ Лейпциг». «Быки» в прошлом туре разгромили «Фортуну» со счётом 3:0 и с 33 очками опережают всех конкурентов. В Лиге чемпионов команда Юлиана Нагельсмана заняла первое место в группе с «Зенитом» и вышла в 1/8 финала.

В предстоящем поединке букмекеры не видят явного фаворита. Эксперты с небольшим перевесом отдают предпочтение «Боруссии Д» исключительно из-за места проведения матча. Встреча пройдёт на «Сигнал Идуна Парк», что несколько увеличивает шансы хозяев. Впрочем, у «РБ Лейпциг» есть свои аргументы.



В Бундеслиге у «быков» шесть побед подряд, а у «шмелей» три успешных результата после ничьей с клубом «Падерборн 07». На наш взгляд, лучше воздержаться от ставок на классический исход. Надёжнее выглядит общий тотал больше 3 с коэффициентом 1.71. Три гола гарантируют нам возврат средств, а четвёртый мяч приведёт к прибыли.



В прошлом сезоне «Боруссия Д» выиграла оба матча с «РБ Лейпциг»: 4:1 дома и 1:0 на выезде. Один из двух поединков получился низовым, но сейчас подобный расклад практически исключён. На посту главного тренера «быков» в нынешнем сезоне трудится Юлиан Нагельсман, поэтому результативность «быков» резко подскочила.



В семи последних матчах во всех турнирах у «РБ Лейпциг» следующие результаты: 4:2 с «Гертой, 4:1 с «Кёльном», 2:2 с «Бенфикой» и «Лионом», 3:2 с «Падерборн 07», 3:1 с «Хоффенхаймом» и 3:0 с «Фортуной». В одном случае было забито три мяча, в остальных – не меньше четырёх. «Боруссия Д» также не любит катать вату.



В 10 подряд поединках с участием «шмелей» в сумме забивалось не менее трёх мячей. «Боруссии Д» не поможет Витсель. Вместо бельгийца Люсьен Фавр ставит в центр полузащиты более атакующего Юлиана Брандта. У «РБ Лейпциг» один только Тимо Вернер набрал 22 балла по системе «гол+пас». Встреча точно не будет скучной.

Ставка на матч «Боруссия Д» — «РБ Лейпциг»

«Боруссия Д» и «РБ Лейпциг» демонстрируют яркий и атакующий футбол. Обе команды входят в топ-3 в Бундеслиге по забитым мячам и практически не играют низовые поединки. С коэффициентом 1.71 мы поставим на тотал больше 3. В составе «шмелей» и «быков» хватает мастеров высочайшего уровня, поэтому с реализацией не должно возникнуть проблем.



Ставка: тотал больше 3 с коэффициентом 1.71.

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