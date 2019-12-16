Букмекерский ЦУПИС: что это и зачем он нужен в ставках на спорт

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Вы игрок на ставках и живете в России? Тогда обязательно разберитесь в том, что такое ЦУПИС, зачем и для чего он нужен СРО и букмекерам. И, самое главное, как можно зарегистрироваться в ЦУПИС и пройти идентификацию, чтобы играть в легальных букмекерских конторах в Российской Федерации. Вы должны понимать, куда идут ваши деньги.

Что такое ЦУПИС

Аббревиатура ЦУПИС расшифровывается как Центр учёта переводов интерактивных ставок. Это финансовая организация-посредник, которая обеспечивает денежные переводы между букмекерской конторой и ее клиентами. И берёт за это процент комиссии. У каждого игрока в легальных спортивных ставках есть собственный счёт в ЦУПИС.



Озадачить здесь сразу может слово «интерактивных». Под интерактивной ставкой подразумевают сумму, которую вы переводите в легальную российскую букмекерскую контору. В более широком смысле это ставки на спорт онлайн, согласно законодательству об азартных играх в России.

Зачем нужен Центр учёта переводов интерактивных ставок

Согласно Федеральному закону РФ №244 букмекерская контора на территории Российской Федерации должна состоять в саморегулируемой организации (СРО). Это требование лицензии. Члены этой организации могут оперировать в интернете, но только через Центр учёта переводов интерактивных ставок.



Если букмекер хочет легально принимать онлайн-ставки в России, он должен получить лицензию ФНС, состоять в СРО и делать прием-выплату денег через ЦУПИС. Впервые создание такой единой учётной организации потребовал в своём указе президент России Владимир Путин.



Этот законодательный механизм позволил государству контролировать онлайн-букмекеров, взимать с таких компаний налоги, а заодно и с выигрышей игроков на ставках. Новая схема усложнена для игрока обязательной персональной идентификацией в БК и ЦУПИС. Зато после однократной полной идентификации в ЦУПИС игрок может обойтись без неё у остальных букмекеров с тем же центром учёта переводов интерактивных ставок.

Какие ЦУПИС работают в России

На сегодня в России работают две саморегулируемые организации букмекеров, и у каждой из них есть центр учета переводов интерактивных ставок. Также есть третья СРО конно-спортивных тотализаторов.



1. Первый ЦУПИС работает с букмекерами Первой СРО. Его создали на базе небанковской кредитной организации «Мобильная карта».



В Первую СРО входят и подключены к Первому ЦУПИС:



● БК «Лига Ставок»,

● БК «1хСтавка»,

● БК «Винлайн»,

● БК «Бетсити»,

● БК «Париматч»,

● БК 888,

● БК Bwin,

● БК «Тенниси»,

● БК «Мостбет» и другие лицензиаты.



После регистрации в Первом ЦУПИС игрок может пополнять счета у букмекеров Первой СРО с одного кошелька.



Методы пополнения счета и вывода выигрышей в Первом ЦУПИС:



● электронные платежные системы

● банковские карты

● наличные через салоны связи Связной (бывшая «Евросеть»)

● платежные терминалы и др.



У Первого ЦУПИС есть служба поддержки, помогающая игроку на всех этапах регистрации, процессах пополнения, снятия средств.



2. ЦУПИС на базе «Киви-банка» работает в партнерстве с СРО «Ассоциация букмекерских контор». В эту организацию входят:



● БК ФОНБЕТ,

● БК «Олимп»,

● БК «Балтбет»,

● БК «Марафонбет»,

● БК «Бинго Бум»,

● БК «Зенит»,

● БК «Леон» и другие лицензиаты.



Способы депозита на счет и вывода денег в ЦУПИС «Qiwi-банка»:



● QIWI, Яндекс.Деньги,

● банковские карты VISA, MasterCard, МИР,

● мобильные операторы Теле2, «Билайн», МТС, «Мегафон».



Игрок при регистрации получает счет в «Киви-банке» и точно так же проходит проверку личности, чтобы играть у букмекеров СРО «Ассоциация букмекерских контор». У этого ЦУПИС нет сайта и службы поддержки. Игрок должен обращаться в единую поддержку «Киви».

Как зарегистрироваться в ЦУПИС

Для регистрации в Первом ЦУПИС вы должны заполнить простую анкету на сайте ЦУПИС. При регистрации следует указать номер телефона, на который приходит код подтверждения.



Пройти регистрацию в Первом ЦУПИС можно как заранее, так и при первом создании счета у букмекера. На сайте букмекерской конторы предусмотрена возможность перейти на сайт ЦУПИС для регистрации или прикрепить существующую учетную запись в ЦУПИС к счету в БК.



Регистрация и полная идентификация в ЦУПИС «Киви Банка» подразумевает заведение кошелька в платежной системе «Киви» и подтверждение статуса «Профессиональный» для этого кошелька. Вся процедура регистрации описана на сайте платежной системы. Там же приведены требования, которым нужно соответствовать, чтобы приобрести необходимый статус кошелька. Но есть и другие способы полной идентификации, о которых вы узнаете на сайте БК ФОНБЕТ.



Для регистрации в любом ЦУПИС игроку понадобится паспорт, второй документ (СНИЛС, ИНН, водительские права или пр.), номер мобильного телефона, оформленный на владельца аккаунта. Данные регистрации в ЦУПИС и в букмекерской конторе обязательно должны совпадать.



Помните, что регистрация в ЦУПИС не исключает регистрации у букмекера. Мало того, при регистрации в букмекерской конторе долгое приходилось проходить повторную идентификацию личности, если раньше вы уже проходили ее в ЦУПИС этого букмекера. В июне 2019 года Госдума РФ приняла закон, который заставил это дублирование исчезнуть.



Букмекерские конторы и ЦУПИС стараются упростить процесс идентификации и своими силами. Игроку предлагают пройти идентификацию через Skype, а в ФОНБЕТ гражданину России достаточно заполнить форму паспортными данными, чтобы начать делать ставки. Больше не надо посещать для этого клуб букмекерской компании.

Букмекеры без центра учета переводов интерактивных ставок

Можно ли играть в букмекерской конторе без регистрации в ЦУПИС? Если речь идет о легальном онлайн-букмекере в России, то зарегистрироваться и играть у него без регистрации в ЦУПИС не получится.



Нелегальные конторы не требуют регистрации в центре учета платежей интерактивных ставок, но с ними другие проблемы:



● доступ к сайту нелегальной БК блокирует Роскомнадзор,

● игрок должен самом оплачивать налоги с выигрышей в БК,

● банки и платежные системы в РФ блокируют платежи и выводы.



Рынок онлайн-ставок на спорт в России уже легален, и многое сделано. Деятельность БК стала прозрачнее, а большинство спорных вопросов успешно и быстро решаются через СРО и центр учета переводов интерактивных ставок. Теперь вы знаете, что такое ЦУПИС и почему сделать ставки легально у букмекера в России можно только через него!



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