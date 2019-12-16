«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз: ждём града голов даже без Салаха и Мане

17 декабря в матче четвертьфинала Кубка английской лиги «Астон Вилла» в Бирмингеме встретится с «Ливерпулем». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.28.

Анализ матча «Астон Вилла» — «Ливерпуль» (17.12.2019)

Теперь уже и не вспомнить, когда в последний раз на победу «Ливерпуля» в основное время давали коэффициент выше семёрки. Сейчас настал тот самый случай: букмекеры предлагают поставить на П2 за 7.80. Даже проход мерсисайдцев в следующий раунд оценён в 5.00, хотя речь всего лишь о «Астон Вилле».



Понятно, что для подопечных Юргена Клоппа Кубок английской лиги в данной ситуации — в лучшем случае третьестепенный турнир, а в худшем — полноценная обуза. Команда блистательно провела старт сезона и вовсю претендует на долгожданное чемпионство. После 17 туров идущий вторым «Лестер Сити» отстаёт на 10 очков, а «Манчестер Сити» — и вовсе на 14.

В Лиге чемпионов дела ничуть не хуже. Англичане спокойно вышли в плей-офф с первого места (хотя начали групповой этап с поражения от «Наполи»), однако получили в ⅛ финала, пожалуй, самого сложного из всех возможных соперников — «Атлетико». Команда Диего Симеоне пока буксует, но понятно, что с таким тренером мадридцы наверняка будут добирать по ходу сезона. Через два месяца АТМД может стать гораздо опаснее.



С одной стороны, до финала осталось всего две стадии. С другой, при таком интенсивном графике каждый лишний матч рискует оказаться фатальным. «Ливерпуль», конечно, честно постарается пройти дальше, но шансы минимальны. Потому что мерсисайдцы уже 18 декабря стартуют на клубном чемпионате мира.



В двух предыдущих раундах красные играли откровенно вторым составом. Из основной обоймы выходили только Джозеф Гомес, Джеймс Милнер, Дивок Ориги, Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Адам Лаллана. Теперь не будет и этого: тренерский штаб взял упомянутых футболистов в Катар.



Соответственно в Бирмингеме на поле выйдут натуральные резервисты, отсюда и берётся такой внушительный перекос на хозяев в букмекерских котировках. «Астон Вилла» слабо идёт в АПЛ и опережает находящийся в зоне вылета «Саутгемптон» только по дополнительным показателям, однако молодёжь красных она, естественно, должна обыгрывать. Тем более на своём поле.



В то же время лезть в большие форы не хочется. Даже в молодёжной команде «Ливерпуля» есть сразу несколько крайне интересных футболистов, способных проявить себя. Пожалуй, в такой ситуации логичнее всего ставить на голы. «Львы» — самая результативная команда из нижней половины таблицы АПЛ, а «Ливерпулю» попросту нечего терять.



Гости будут играть в своё удовольствие безо всякого давления. Потому будем отталкиваться от верха. На наш взгляд, стоит рассмотреть опасную ставку «тотал больше 1,5 мяча в каждом тайме» за 3.10. Варианты попроще — ТБ 3,5 мяча за 1.96, а также П1 + обе забьют за 2.52.

Ставки на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

Основа «Ливерпуля» улетела в Катар на клубный чемпионат мира. Соответственно в Бирмингеме на поле выйдут натуральные резервисты. «Астон Вилла» слабо идёт в АПЛ и опережает находящийся в зоне вылета «Саутгемптон» только по дополнительным показателям, однако молодёжь красных она, естественно, должна обыгрывать. Ждём большого количества голов.



Ставка: тотал больше 1,5 мяча в каждом тайме за 3.10.