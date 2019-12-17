«Нью-Орлеан» — «Бруклин». Прогноз: оборона «Пеликанс» останется на своём уровне

18 декабря на паркете «Смути Кинг-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан» примет «Бруклин». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты не видят явного фаворита поединка. Сделать ставку на «Нетс» с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.81. Успех «Пеликанс» оценивается аналитиками коэффициентом 2.12.

Прогноз матча «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бруклин Нетс» (18.12.2019)

«Нью-Орлеан» всё ещё ждёт восстановления Зайона и пробивает одно дно за другим. «Пеликанс» потерпели 12 поражений подряд и идут с балансом 6-21. Во всей лиге хуже только «Голден Стэйт». Различные СМИ уже распространяют слухи о том, что Уильямсон пропустит весь сезон, а клуб зимой рассмотрит предложения по Джру Холидею и спокойно сольёт остаток регулярного чемпионата.



«Бруклин», несмотря на травмы лидеров, остаётся в зоне плей-офф. «Нетс» изначально знали о пропуске сезона Дюрантом, но постоянные повреждения Ирвинга, ЛеВерта и Чендлера мешали коллективу Кенни Аткинсона выйти на проектную мощность. Хотя в случае с Кайри многие говорят об обратном.



После 20 ставок на командные результаты мы пройдём аналогичную дистанцию, заключая пари на индивидуальные показатели игроков. В предстоящем поединке с коэффициентом 1.90 интересно смотрится тотал Спенсера Динвидди меньше 25 очков. «Пеликанс» ужасно действуют в защите, но это нам только на руку.



По оборонительному рейтингу «Нью-Орлеан» идёт на 29-й строчке, а оба команды входят в топ-10 по темпу. У «Бруклина» не должно возникнуть проблем в нападении, и в этом заключается наш расчёт. Динвидди начинает решать судьбу матчей в одиночку, когда в напряжённом поединке возникают проблемы у снайперов «Нетс».



Разыгрывающий «Бруклин» отгрузил 34 очка «Портленду» (итоговые 119:115 в пользу «Нетс»), 30 «Нью-Йорку» (103:101), 32 «Бостону» (112:107) и 29 «Майами» (106:109). Спенсер набрал больше 24 баллов лишь в пяти из 26 матчей в нынешнем сезоне.

Оборона «Нью-Орлеана» настолько слаба, что Динвидди не придётся геройствовать в одиночку. Снайперы «Бруклина» получат множество открытых бросков. Кроме того, лучшие персональщики «Пеликанс» (Холидей и Ингрэм) как раз идеально подходят именно для опеки Спенсера. Так что геройств сегодня от него, скорее всего, не понадобится.

Ставка на матч «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Бруклин Нетс»

С коэффициентом 1.90 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Динвидди меньше 25 очков. Разыгрывающий «Нетс» тянет одеяло на себя, когда не летит у партнёров. Оборона «Пеликанс» 29-я по эффективности, поэтому «Бруклин» должен уверенно чувствовать себя в нападении. Кроме того, сам Спенсер лишь в пяти из 26 матчах сезона преодолел установленную планку.



Ставка: индивидуальный тотал Спенсера Динвидди меньше 25 очков с коэффициентом 1.90.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.