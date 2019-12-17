«Эвертон» — «Лестер». Прогноз: без Варди и Мэддисона второму клубу АПЛ будет туго

18 декабря в матче четвертьфинала Кубка английской лиги «Эвертон» в Ливерпуле встретится с «Лестер Сити». Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Брендана Роджерса можно с коэффициентом 2.43.

Анализ матча «Эвертон» — «Лестер Сити» (18.12.2019)

«Лестер» великолепно провёл стартовые месяцы чемпионата, оставив далеко позади даже график легендарного чемпионского сезона. 39 очков в 17 турах и чистое второе место в турнирной таблице. Даже «Манчестер Сити» отстал на четыре балла. А впереди только «Ливерпуль», одержавший 16 побед из 17 возможных.



Впрочем, накануне «лисы» не смогли дожать скромный «Норвич» на своём поле (1:1). Моментов создали достаточно, обложили штрафную соперника, имели огромное количество стандартов. Подвела реализация (несколько промахов из выгоднейших ситуаций) и надёжные действия Тима Крула.



В связи с реальной возможностью вновь попасть в Лигу чемпионов возникает резонный вопрос — насколько команде в такой ситуации в принципе нужен второстепенный кубок. Ведь впереди невероятно плотный календарь, а уже 21 декабря предстоит выезд на «Этихад» в логово «Манчестер Сити».



«Горожане» по старой традиции получили в Кубке английской лиги «Оксфорд Юнайтед» и смогут безо всяких сомнений дать лидерам отдохнуть. Победа всё равно никуда не денется, слишком уж велика разница в индивидуальном мастерстве даже между вторым составом действующего чемпиона и основой клуба из Первой лиги.



У «Лестера» такой возможности нет. «Эвертон» встрепенулся после увольнения Марку Силвы с поста главного тренера, набрав четыре очка в двух матчах с грандами. От рук «ирисок» пострадали «Челси» (3:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:1). Тем не менее, команда по-прежнему находится в нижней части турнирной таблицы.



Синие набрали всего 18 очков в 17 турах и располагаются на 16-й строчке в АПЛ. Естественно, в таком положении никаких проблем с мотивацией у подопечных Данкана Фергюсона не возникнет. Пробиться в еврокубки через чемпионат Англии будет неимоверно сложно, а потому Кубок лиги остаётся наиболее реальным шансом, так как в Кубке Англии им выпал «Ливерпуль».



В общем, состав хозяев будет максимально близок к основному. Брендан Роджерс никогда не имел склонности игнорировать национальные кубки, однако он в большинстве случаев выставлял полуторный состав и давал отдых ключевым футболистам. В предыдущих раундах Кубка лиги картина получалась именно такой.



Скорее всего, Джейми Варди, Джеймс Мэддисон и ещё 2-3 ключевых игрока начнут встречу на скамейке, а шанс получит ближайший резерв. От этого и будем отталкиваться. Возьмём победу «Эвертона» в первом тайме с нулевой форой за довольно серьёзные 2.10. Логика тут простая.

Если что-то пойдёт не так, в заключительные 30 минут на поле появятся лидеры «лис», которые способны перевернуть ход поединка. Однако в первом тайме гости точно будут играть полуторным составом, а мотивированные хозяева — основным. Потому в стартовые 45 минут у «ирисок» будет возможность создать определённый задел. Которого, если повезёт, хватит для прохода в полуфинал. Альтернатива — гол «Эвертона» в первом тайме за те же 2.10.

Ставки на матч «Эвертон» — «Лестер Сити»

Брендан Роджерс обычно выставляет в кубках полуторный состав, а ключевые футболисты остаются на скамейке. Если что-то пойдёт не так, Варди и Мэддисон появятся ближе к финальному свистку. Однако в первом тайме хозяева получат хороший шанс на создание задела. Потому возьмём П1 в первом тайме с нулевой форой за 2.10. Второй вариант — гол «Эвертона» в первом тайме, он тоже оценён коэффициентом 2.10.



Ставка: победа «Эвертона» в первом тайме с нулевой форой за 2.10.