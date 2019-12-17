Ставки на баскетбол по четвертям в букмекерской конторе: догон, live и другие стратегии

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Ставки на четверти в баскетболе — настоящая отдушина для тех игроков в ставках на спорт, кто любит баскетбол, но опасается ставить на исход всего матча. Можно ли выигрывать на баскетбольных ставках вне зависимости от итоговых результатов матча? Рассмотрим стратегию ставок на баскетбол по четвертям, которая предлагает такой способ.

Ставки на баскетбол

Баскетбол входит в пятерку самых популярных видов спорта у игроков. Он достаточно быстрый. Особенности баскетбола позволяют сделать ставку на фору в широком диапазоне очков, поставить на командные и общие тоталы, а в крупных матчах — на индивидуальную статистику игроков.



Существенное преимущество ставок в баскетболе — количество игровых отрезков. В футболе их всего два — таймы по 45 минут. В баскетболе же играют четыре четверти по 10 (Европа) или 12 минут (США, Азия). И все вышеуказанные варианты ставок можно сделать не только на основное время, но и на каждую половину встречи, даже на каждую четверть.



До начала игры можно сделать ставку на фору или тотал первой четверти, первой половины, всей игры. В лайве ближе к концу каждой игровой четверти игрок может поставить на следующую четверть. Так за игру вы испытаете себя в прогнозировании четырех мини-матчей вместо одного.



Игроки делают подобные ставки по специальной стратегии ставок на баскетбол по четвертям. Рассмотрим составляющие этой стратегии.

Суть стратегии ставок на баскетбол по четвертям

В основе стратегии лежит простое предположение: команда, даже безнадежный аутсайдер, может выиграть хотя бы одну четверть у фаворита. Исходя из этой идеи появляется смысл «ловить» ту самую потенциально выигрышную для этой команды четверть.



То есть стратегия ставок на баскетбол по четвертям основана на догоне. Вы догоняете нужный вам результат четверти в лайве баскетбола.



У этой стратегии следующие преимущества:



● крайне редко аутсайдер проигрывает все 4 четверти даже при явном перевесе сил в пользу соперника,

● после победы в первой и второй четверти фаворит склонен «ослабить хватку», иногда даже предоставить отдых лучшим игрокам, и мотивированный аутсайдер выгрызает победу в четверти,

● букмекеры не всегда правильно оценивают уровень соперников, выставляют форы, и это можно использовать в ставках по стратегии.



Так как изначально нельзя предположить, какая четверть будет победной, используйте метод догона при распределении игрового банка на матч.



Ставьте на победу андердога в первой четверти. Если ставка не зашла, то повышайте размер ставки на победу во второй четверти в два с половиной раза. Сумму каждой следующей ставки считайте по формуле: (текущий убыток + целевая прибыль) / (коэффициент – 1).



Если ваша команда возьмет хотя бы одну четверть, то вы вернете потраченное и получите прибыль в размере первой ставки. Если ваша команда проиграет все четыре четверти, продолжайте в другом матче.



Сторонники стратегии ставок на баскетбол говорят о необходимости отбора матчей и строгом соблюдении манименеджмента. При выборе матчей для стратегии они советуют обращать внимание на недооцененные букмекерами команды, примерно равных по уровню соперников, инсайдерскую информацию, такую как отсутствие лидеров на паркете в предстоящем матче, наличие травм у ведущих игроков и т.д.



Также нужно следить за коэффициентами, которые предлагают букмекеры на команды и первую четверть до матча, и за коэффициентами на четверти по ходу матча. Если выбирать коэффициент ниже 1.80 на дистанции, даже большое число угаданных и «пойманных» четвертей не даст профита игроку. В большинстве БК ставка на четверть парная, и зачастую коэффициенты на оба выбора примерно равные. Поэтому игроки ищут самые привлекательные с точки зрения коэффициента конторы.



Также букмекер дает поставить фору на четверть. В стратегии можно использовать ставки на фору вместо чистого исхода. В этом случае выбирайте тот размер форы, за который дают приемлемый коэффициент.

Как ставить по стратегии ставок на баскетбол по четвертям

Рассмотрим пример одного матча для ставки по стратегии на баскетбол по четвертям. Пусть это будет «Чикаго» — «Денвер». На первую четверть дается фора -1,5/+1,5 очка за коэффициент в 1.80.



Вы хотите поставить по стратегии и ставит на «Денвер» 100 рублей. Первую четверть выигрывает «Чикаго» со счетом 32:28. Фора не проходит.



На вторую четверть букмекер дает ту же фору с тем же коэффициентом. Снова ставите на «Денвер», подсчитав сумму ставки по формуле: (100 + 100) / (1.80 — 1) = 250 рублей. Вторая четверть заканчивается со счетом 25:23 — вы снова проиграли.



Чертыхаясь, достаете из кармана уже 562.5 рубля и заряжаете фору (+2.5) на «Денвер» в третьей четверти за 1.80. Ваша стойкость вознаграждена, в четверти ничья 30:30. Ставка наконец выиграла!



Подсчитаем, что принес вам этот матч. Вы потратили 350 рублей из-за проигрыша в первой и второй четвертях, но выиграли 562.5 x 1.80 = 1012.5 рубля. Отнимаем проигрыш и сумму ставки. Ваша прибыль составила 100 рублей. Негусто. Но и рисковали вы не слишком сильно. Почивать на лаврах времени нет, нужно забыть этот матч и искать следующий.



Некоторые игроки модернизируют основные идеи стратегии, добавляя в нее новые черты. Можно не заигрывать первую четверть в выбранном матче, а дождаться проигрыша аутсайдера и появления линии на вторую четверть, чтобы начать с нее. Правда, это не несет математической выгоды.

Как выбирать матчи для стратегии ставок на баскетбол по четвертям

У поклонников этой стратегии популярны международные лиги, в которых часто случаются непредсказуемые результаты. И НБА, где высок уровень конкуренции и противоборств в каждом матче. Подходят и такие национальные первенства, как чемпионаты Филиппин, Италии, Германии, Франции, Чехии. Некоторые игроки каждый сезон составляют топ чемпионатов, в которых чаще случаются победы аутсайдера в четвертях.



Основные рекомендации по отбору матчей таковы:



● смотрите статистику: ни одна из команд-соперниц не должна проигрывать все четверти подряд в неудачных матчах сезона,

● изучайте личные встречи: должны присутствовать выигранные четверти у каждой из команд в очных противостояниях,

● анализируйте тоталы: приветствуются команды-аутсайдеры, которые активизируются во второй половине матчей.



Если ваша ставка на аутсайдера в первой четверти сыграла, можно смело переходить к следующему матчу. Букмекер уже не станет давать подходящий размер форы на аутсайдера, а записной фаворит постарается вернуться в игру, чтобы не упустить преимущество в матче.

Выгодно ли ставить на баскетбол по стратегии ставок по четвертям

Эффективность этой стратегии зависит от вас, а точнее от выбора игр. Грамотный отбор матчей для стратегии способен принести свыше 60% выигранных ставок, а без него показатель будет на уровне 20%.



Пара-тройка проигранных матчей у обычного игрока при ставках флэтом вызовет легкое раздражение, а у игрока по стратегии ставок на баскетбол по четвертям — это от восьми до двенадцати проигранных стеков (по числу четвертей). Даже при аккуратном распределении банка понадобится длительное время, чтобы просто отыграть получившийся минус.



Основной плюс этой стратегии — большое количество матчей для отбора. Баскетбольный сезон длится 6-8 месяцев, и любая контора предлагает широкий выбор национальных первенств и международных турниров.



Минусов достаточно:



● нужен отбор матчей, но критерии отбора субъективны и непостоянны: например, что работало в прошлом сезоне, то может не работать в новом,

● догон — это агрессивная форма распределения банка: несколько минусовых матчей кряду настолько увеличат сумму следующей ставки, что вам придется смириться с убытком,

● нужно ловить в режиме реального времени матчи, следить за коэффициентами и их изменениями,

● лимиты букмекерских контор на размер ставок по четвертям в баскетбольных матчах не самые высокие, и это ограничивает догон.



Попробуйте использовать стратегию ставок на баскетбол по четвертям — и ведите игровой дневник. Первое время можете не ставить реальные деньги, просто фиксируйте исходы, на которые вы бы поставили. Спустя время вы поймете, достаточно ли хорошо выбираете матчи и ставки.

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