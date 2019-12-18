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«Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш», 19 декабря, прогноз на НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш», прогноз
Алексей Серяков
«Чикаго» — «Колорадо». Прогноз: Ничушкин и Маккиннон разберутся с Кейном в третий раз
«Чикаго» пропускает меньше трёх-четырёх шайб только по праздникам.
Ставки / Прогнозы 0

19 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» в Чикаго встретится с «Колорадо Эвеланш». Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу «лавин» в основное время можно с коэффициентом 2.10.

Анализ матча«Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш» (19.12.2019)

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2019, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер

«Колорадо» великолепно начал регулярный чемпионат. На дворе вторая половина декабря, однако лишь один отрезок можно назвать однозначно неудачным: на рубеже октября и ноября случились пять поражений подряд. Ни до, ни после этого команда не уступала больше двух раз кряду, а чаще и вовсе обходилось одной неудачей.

Неудивительно, что при такой стабильности «Эвеланш» закрепились на самом верху турнирной таблицы. Сейчас они занимают второе место в Западной конференции, уступая только «Сент-Луису». При этом по потерянным очкам действующий обладатель Кубка Стэнли находится даже ниже, так как провёл на два матча больше.

С результатами в последнее время полный порядок. В 10 предыдущих встречах одержано восемь побед, в том числе над «Эдмонтоном», «Бостоном» и «Филадельфией». Также было обидное поражение от «Калгари» (4:5 ОТ), когда «лавины» ушли со счёта 2:4, но всё же уступили в овертайме.

Единственной полноценной неудачей обернулся поединок с «Сент-Луисом» (2:5), который случился как раз накануне. Подопечные Джареда Беднара к середине второго периода захватили лидерство, однако прямо перед перерывом получили две шайбы в меньшинстве за 36 секунд. И оправиться от такого удара не сумели.

Команду подставил Назем Кадри, получивший на ровном месте «2+2». Тем не менее вопросы есть ко всем. Бригады меньшинства провалились, вратарь не подтащил, а защитники допустили несколько элементарных ошибок. Никита Задоров, например, завис в эпизоде с четвёртой пропущенной шайбой после собственной потери. Тот гол оказался ключевым.

Очевидно, после такого конфуза «Колорадо» постарается исправиться. Благо что соперник более чем посильный. «Чикаго» находится на дне Западной конференции и обыгрывает в основном только середняков да аутсайдеров вроде «Миннесоты» и «Нью-Джерси». Отставание от зоны плей-офф не то чтобы смертельное, но довольно критичное.

В нынешнем сезоне соперники встречались дважды, на рубеже ноября и декабря. В обоих случаях «Эвеланш» не испытали никаких проблем. В гостях они разгромили «Блэкхоукс» со счётом 5:2, а на следующий день отгрузили им семь шайб уже на своём льду (7:3). Букмекеры не просто так считают гостей фаворитами.

У «лавин» отличное нападение: 119 шайб в 33 матчах. Больше забросил только «Вашингтон» (125), однако лучший клуб НХЛ на данный момент провёл на две игры больше. Пара вратарей у «Чикаго», прямо скажем, весьма посредственная, да и защиту хвалить не за что. Меньше трёх-четырёх шайб «ястребы» пропускают по праздникам.

От этого и будем плясать. Мы бы выбирали между П2 за 2.10 и ИТБ 3,5 шайбы «Колорадо» за 2.20. Также можно проверить ИТБ 0,5 очка Валерия Ничушкина за 2.55. Российский нападающий после завершения чёрной серии выдаёт убойный отрезок: он набирал очки в восьми из 11 предыдущих поединков. Игра даётся, тренерский штаб доверяет. Такой коэффициент достоин проверки.

Ставки на матч «Чикаго Блэкхоукс» — «Колорадо Эвеланш»

В нынешнем сезоне соперники встречались дважды, в обоих случаях «Эвеланш» не испытали проблем (5:2 и 7:3). У «лавин» отличное нападение: 119 шайб в 33 матчах. Пара вратарей у «Чикаго», прямо скажем, весьма посредственная, да и защиту хвалить не за что. Меньше трёх-четырёх шайб «ястребы» пропускают по праздникам. Мы бы выбирали между П2 за 2.10 и ИТБ 3,5 шайбы «Колорадо» за 2.20.

Ставка №1: ИТБ 3,5 шайбы «Колорадо» за 2.20.

Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Валерия Ничушкина за 2.55.

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