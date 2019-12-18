«Даллас» — «Бостон». Прогноз: в отсутствии Дончича солировать будет Порзингис

19 декабря на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» примет «Бостон». Встреча начнётся в 5:30 мск. Эксперты не видят явного фаворита поединка. Сделать ставку на победу «Маверикс» с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 2.12. Успех «Селтикс» оценивается аналитиками коэффициентом 1.81.

Прогноз матча «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс» (19.12.2019)

«Бостон» потерпел два поражения подряд, а затем отдыхал гигантское по меркам НБА количество времени. «Селтикс» на выезде проиграли «Пэйсерс», после чего прервали победную серию матчей на своём паркете, уступив «Сиксерс». Команда Брэда Стивенса имела пять дней на восстановление и подготовку к предстоящему поединку.



«Даллас» всё ещё без Луки Дончича, но словенец должен появиться на паркете до наступления Нового года. «Маверикс» дома не смогли справиться с уставшими «Хит», зато через день преподнесли настоящую сенсацию и в гостях разобрались с «Бакс». Команда Рика Карлайла прервала 18-матчевую победную серию «Милуоки».



В ближайшее время мы займёмся ставками на личную статистику. В предстоящем поединке с коэффициентом 1.84 можно проверить индивидуальный тотал Кристапса Порзингиса больше 20,5 очка с коэффициентом 1.84. Латыш выдал один из худших матчей в сезоне именно против «Бостона», но сейчас ситуация совершенно иная.



В поединке в «Ти-Ди Гарден» Кристапс набрал жалкие четыре очка, схватил пять фолов и выглядел потерянным. Разумеется, Брэд Стивенс и на этот раз постарается вывести Порзингиса из игры, но у Рика Карлайла теперь меньше вариантов в нападении. Без Дончича «Даллас» остался лишь с одним исполнителем, претендующим на звёздный статус.



В отсутствие Луки великан «Маверикс» стал совершать больше бросков и, кажется, принял на себя дополнительную ответственность. Травма Дончича заставляет каждого баскетболиста «Далласа» выжимать из себя максимум, а потенциал Порзингиса ещё далёк от полной реализации. В двух последних матчах латыш набрал 22 и 26 очков.



Что может противопоставить «Бостон»? Основная задача Стивенса – сделать так, чтобы «Далласу» было невыгодно нахождение Кристапса на паркете. Поэтому любой форвард «Селтикс» станет идти в проходы против Порзингиса и искать фолы. Рик Карлайл — один из лучших тренеров лиги. «Маверикс» придумают, как облегчить жизнь в защите своему великану, и тогда не возникнет проблем в нападении.

К тому же «Бостон» дома и в гостях – это две разные команды. Без поддержки своих фанатов у молодёжи «Селтикс» частенько не хватает запала и спортивной наглости. Игрок с максимальным контрактом и ростом в районе 2.20 не имеет права второй матч подряд выглядеть блёкло в нападении против оппонентов, которые ниже чуть ли не на голову.

Ставка на матч «Даллас Маверикс» — «Бостон Селтикс»

После травмы Дончича «Даллас» был вынужден перестроиться. В двух последних матчах Порзингис набрал 22 и 26 очков. С коэффициентом 1.84 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Кристапса больше 20,5 балла за результативность. Латыш имеет все возможности, чтобы исправиться за ужасный матч в «Ти-Ди Гарден».



Ставка: индивидуальный тотал Кристапса Порзингиса больше 20,5 очка с коэффициентом 1.84.

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