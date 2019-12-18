Кто получит «Золотой мяч» — 2020: ставки и коэффициенты букмекеров на премию

2 декабря 2019 года Лионель Месси получил уже 6-й «Золотой мяч» за карьеру. Аргентинец превзошёл Криштиану Роналду, который удостаивался этой награды 5 раз. В прошедшем сезоне Лео не выиграл Лигу чемпионов, Кубок Америки и даже Кубок Испании, но впечатлил голосующих личной статистикой.



Букмекерские конторы ещё не выставили линию на главного фаворита «Золотого мяча» в 2020 году, но «Чемпионату» удалось получить экспертную оценку от аналитиков БК ФОНБЕТ.

«Премия «Золотой мяч» уже давно превратилась в закрытый клуб двух человек: Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Некоторые игроки в шутку предлагают им вручать отдельный приз. За последние 12 лет лишь один человек сумел нарушить данную традицию. Это Лука Модрич в 2018 году.



В 2019 году многие считали фаворитом Вирджила ван Дейка, проведшего отличный сезон за Ливерпуль и сборную Нидерландов. Но он защитник. А игрокам его амплуа крайне редко достается главный приз. Так и получилось: победил Месси.



Кто же может составить конкуренцию Месси и Роналду в 2020-м году? Скорее всего это будет игрок, забивший много голов, и чья клубная команда и сборная хорошо выступят в следующем сезоне. Хорошие шансы на это имеют:



Мохамед Салах — коэффициент 20.00



Садио Мане — 30.00



Килиан Мбаппе — 25.00



Неймар — 25.00



Гарри Кейн — 50.00



Лионель Месси — 2.50



Криштиану Роналду — 3.00», — сообщил представитель БК ФОНБЕТ.



Из-за того, что в 2020-м году состоится чемпионат Европы, представителям других конфедераций, которых не зовут Лионель, для получения «Золотого мяча» необходимо выигрывать как минимум Лигу чемпионов и внутреннее первенство, демонстрируя выдающуюся статистику.

Африка и Южная Америка

Салах и Мане практически наверняка отпразднуют историческую победу с «Ливерпулем» в АПЛ. В Лиге чемпионов команде Юргена Клоппа предстоит столкнуться с «Атлетико», который относится к одним из самых колючих соперников в мире. На данный момент у Мохамеда 19 очков по системе «гол+пас» в двух главных турнирах, а у Садио 17.



Месси пропустил старт сезона из-за травмы, но уже набрал великолепную форму. В Примере и в Лиге чемпионов у аргентинца в сумме 23 балла по системе «гол+пас». В Испании у «Барселоны» только один РЕАЛьный конкурент, а главном клубном турнире Старого Света каталонцам выпал вполне проходимый «Наполи» в 1/8 финала.



Худшая стартовая позиция из представителей неевропейских конфедераций у Неймара. Бразилец играет в самой слабой из топ-5 лиг, поэтому на достижения форварда во Франции практически не обращают внимания. Выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» будет нелегко. Парижанам предстоит битва в 1/8 финала с «Боруссией Д». На данный момент у Неймара лишь 13 очков по системе «гол+пас», постоянные травмы и периодические проблемы с дисциплиной.

Европа

Мбаппе находится в той же ситуации, что и Неймар, но у французского форварда есть три весомых преимущества: возможность выступить на Евро-2020, репутация и меньшая подверженность травмам. У Килиана 21 балл по системе «гол+пас» в Лиге 1 и Лиге чемпионов. Про пару «ПСЖ» — «Боруссия Д» мы уже упомянули, а на чемпионате Европы Франция попала в одну группу с Португалией и Германией.



Шансы Кейна на «Золотой мяч» выглядят совсем призрачными. «Тоттенхэм» пока за пределами топ-4 в АПЛ. С другой стороны, с Моуринью «шпоры» способны навести шороху в Лиге чемпионов, а у Англии есть приличные шансы выиграть Евро-2020 из-за того, что главные матчи турнира пройдут на «Уэмбли». Гарри набрал 17 очков по системе «гол+пас» в двух ключевых соревнованиях и остаётся главной надеждой, как клуба, так и сборной.



Роналду многие уже списывают со счётов, но Криштиану постоянно берёт трофеи и забивает мячи в любых условиях. У португальца пока 12 очков по системе «гол+пас» в двух главных соревнованиях, однако «Ювентус» способен выиграть все турниры, в которых принимает участие. На Евро-2020 Португалия котируется в качестве одной из тёмных лошадок.

Другие претенденты на «Золотой мяч»

Если «Золотой мяч» вряд ли достанется вратарю или игроку обороны, то почему бы не вручить награду атакующему полузащитнику? В 2018-м почётный трофей получил Лука Модрич, а в 2020-м вполне способен выстрелить Де Брёйне. У Кевина 16 очков по системе «гол+пас» в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Если «Манчестер Сити» каким-то чудом возьмёт АПЛ и ЛЧ, а Бельгия отпразднует успех на Евро-2020, то всё возможно.



Левандовски в последние годы считался настоящей машиной по доставке мячей в чужие ворота, но в нынешнем сезоне форвард «Баварии» вышел на какой-то запредельный уровень. У Роберта сейчас 29 баллов по системе «гол+пас» (лучше, чем у всех упомянутых конкурентов»), а также неплохие шансы взять Бундеслигу и Лигу чемпионов. В случае выхода Польши, например, в полуфинал Евро-2020 «Золотой мяч» может переехать в Мюнхен.



Футбольный век Месси и Роналду постепенно заканчивается. Игроков сопоставимого уровня на горизонте не наблюдается, что сделает конкуренцию за каждый следующий «Золотой мяч» максимально увлекательной.

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