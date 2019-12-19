«Хоффенхайм» — «Боруссия Д». Прогноз: Санчо, Ройса и Азара не остановить

20 декабря на стадионе «Райн-Некар-Арена» в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» примет «Боруссию Д». Встреча начнётся в 22:30 мск. Эксперты отдают предпочтение «шмелям». Сделать ставку на команду Люсьена Фавра в букмекерских конторах можно за 1.77. Победа сине-белых оценивается аналитиками коэффициентом 4.54.

Прогноз матча «Хоффенхайм» — «Боруссия Д» (20.12.2019)

В стартовом матче 17-го тура Бундеслиги сойдутся «Хоффенхайм» и «Боруссия Д». В турнирной таблице команды разделяет шесть очков. Соперники имели минимум времени на восстановление, что в условиях высокой интенсивности немецкого первенства должно сыграть немалую роль.



В прошлом поединке «шмели» дома соперничали с лидером Бундеслиги. В матче с «РБ Лейпциг» «Боруссия Д» вела 2:0 и 3:2, но в итоге довольствовалось лишь одним очком. Табло на «Сигнал Идуна Парк» зафиксировало 3:3. У коллектива Люсьена Фавра 30 баллов после 16 туров.

«Хоффенхайм» на выезде одолел «Унион Берлин», сумев впервые за долгое время сохранить свои ворота в неприкосновенности. У сине-белых в активе 24 балла и неплохие шансы пробраться в зону еврокубков. Смущает только отрицательная разница мячей.



«Боруссия Д» идёт у букмекеров фаворитом. Чистая победа гостей за 1.77 смотрится неплохо, но «шмели» выглядят слишком нестабильно в обороне. С коэффициентом 1.92 мы рискнём проверить индивидуальный тотал команды Люсьена Фавра больше 2. Вынужденный перевод Юлиана Брандта в пару к тёзке Вайглю не прошёл бесследно.



«Шмелей» при любых раскладах не назвать оборонительной командой, но в последних матчах у Люсьена Фавра в основе выходит огромное количество атакующих исполнителей. После поражения от «Баварии» Ройс, Санчо и остальные отгрузили соперникам по Бундеслиге 16 мячей за пять встреч. Показатель попросту запредельный.



«Хоффенхайм» недавно отыграл на ноль, что частично можно списать на везение. К тому же сине-белые выступали на выезде. Дома коллектив Альфреда Шрёдера пропустил 18 мячей за восемь поединков, притом что на «Райн-Некар-Арену» ещё не приезжали «Бавария», «Боруссия Д» и «РБ Лейпциг».



Если гости забьют два мяча, то мы получим возврат. При этом пара голов не гарантирует «Боруссии Д» победу, в чём мы убеждались неоднократно. «Хоффенхайм» со своей короткой «скамейкой» не привык к плотному графику. Обе команды играли во вторник, а ближайшая встреча уже в пятницу.



Команда Люсьена Фавра должна получить преимущество за счёт глубины состава. «Хоффенхайм» в родных стенах действует смело, но у сине-белых значительно ниже уровень исполнительского мастерства, что зачастую приводит к грубым ошибкам. «Боруссия Д» создаст достаточно моментов, вопрос лишь в реализации.

Ставка на матч «Хоффенхайм» — «Боруссия Д»

«Хоффенхайм» и «Боруссия Д» имели в распоряжении лишь два дня на отдых. У Люсьена Фавра глубже и мастеровитее состав. С коэффициентом 1.92 мы возьмём индивидуальный тотал «шмелей» больше 2. В пяти последних матчах в Бундеслиге Ройс и компания наколотили 16 мячей, а сине-белые дома далеки от надёжности.



Ставка: индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 2 с коэффициентом 1.92.

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