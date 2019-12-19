«Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз: Левандовски принесёт мюнхенцам очередную победу

21 декабря в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» в Мюнхене встретится с «Вольфсбургом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Ханса-Дитера Флика можно с коэффициентом 1.16.

Анализ матча «Бавария» — «Вольфсбург» (21.12.2019)

«Бавария» триумфально провела групповой этап Лиги чемпионов и стала единственной командой, добывшей шесть побед из шести возможных. Дальше пришло время сосредоточиться на внутреннем первенстве, где дела шли гораздо хуже. До зимней паузы оставалось три тура, два из которых уже состоялись.



Мюнхенцы находились на седьмом месте в турнирной таблице. Две победы подряд с общим счётом 9:2 вознесли их на третью строчку. По дополнительным показателям они опережают дортмундскую «Боруссию», которая традиционно воспринимается как главный конкурент в борьбе за чемпионство.

Выше подняться до конца года уже точно не удастся, так как «РБ Лейпциг» и «Боруссия М» оторвались на четыре очка. А вот подобраться ещё ближе можно попытаться, да и отпускать третью позицию перед зимним перерывом не хочется. Благо что плотность в чемпионате Германии высокая.



В двух предыдущих турах «Бавария» испытывала трудности. С «Вердером» она уступала вплоть до конца первого тайма, но забила два мяча в раздевалку, а после перерыва спокойно довела дело до разгрома (6:1). С неуступчивым «Фрайбургом» получилось ещё тяжелее, но в ключевой момент удалось проявить характер.



Чёрно-белые уверенно действовали вторым номером, исправно имея подходы и создавая остроту у ворот Мануэля Нойера. Они отличились на исходе часа игры, в результате фаворит вырвал победу только в концовке. Сыграла замена: на 92-й минуте отличился Джошуа Зиркзее. А ещё три минуты спустя Серж Гнабри поставил точку (3:1).



«Вольфсбург» — довольно крепкий коллектив, который непременно поборется за зону еврокубков. Впрочем, в последнее время «волки» на спаде: в девяти предыдущих турах немецкой Бундеслиги они одержали всего две победы. В среду они не смогли одолеть «Шальке» на своём поле (1:1). Создали огромное количество моментов, но слабая реализация и отличные действия вратаря всё испортили.



Подопечные Оливера Гласнера проводят большие матчи как минимум недурно, так что на лёгкую прогулку действующему чемпиону лучше не рассчитывать. «Вольфсбург» обыграл «Боруссию М», сыграл вничью с «РБ Лейпциг» на выезде и едва не дожал «Шальке». Справедливости ради, неудачи тоже случались (0:3 в Дортмунде и 0:2 от «Байера»).



Скорее всего, фаворит вновь испытает определённые проблемы, но за счёт индивидуального мастерства, длины скамейки и поддержки трибун возьмёт три очка. Возможностей для ротации у «волков» гораздо меньше, а потому игра через два дня на третий должна вызвать больше трудностей.



От этого и оттолкнёмся. Вариант попроще — тотал больше 2 мяча во втором тайме за 1.93. Мы же проверим ставку «обе забьют во втором тайме» за 3.32. «Бавария» выиграла девять из десяти последних матчей с «волками», но брать больше форы опасно. Стоит подумать о П1 с разницей в 2-3 мяча за 2.30.

Ставки на матч «Бавария» — «Вольфсбург»

Скорее всего, фаворит вновь испытает определённые проблемы, но за счёт индивидуального мастерства, длины скамейки и поддержки трибун возьмёт три очка. «Бавария» выиграла девять из десяти последних матчей с «волками», но брать больше форы опасно. Стоит подумать о П1 с разницей в 2-3 мяча за 2.30.



Ставка №1: обе забьют во втором тайме за 3.32.



Ставка №2: победа «Баварии» с разницей в 2-3 мяча за 2.30.