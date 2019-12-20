«Ливерпуль» — «Фламенго». Прогноз: Клопп и Салах отпразднуют победу на КЧМ-2019

21 декабря в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл» в финальном матче клубного чемпионата мира сойдутся английский «Ливерпуль» и бразильский «Фламенго». Встреча начнётся в 20:30 мск. Эксперты считают явным фаворитом поединка Салаха и компанию. Сделать ставку на команду Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно за 1.54. Победа красно-чёрных оценивается аналитиками коэффициентом 5.40.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Фламенго» (21.12.2019)

«Ливерпуль» в полуфинале клубного чемпионата мира встретил ожесточённое сопротивление со стороны «Монтеррея». Команда из Мексики продержалась 90 минут, но уже в компенсированное время Фирмино принёс красным победу. Коллектив Юргена Клоппа в шаге от очередного трофея. Если о Салахе и компании поклонникам футбола известно достаточно много, то противник англичан по финалу нуждается в некотором представлении.

Бразильский «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес переиграл аргентинский «Ривер Плейт» со счётом 2:1, а во внутреннем первенстве красно-чёрные доминировали весь сезон. Команда Жорже Жезуша, который не так давно работал в «Бенфике» и «Спортинге», с запасом одолела всех конкурентов в своём чемпионате.

«Фламенго» во внутреннем первенстве опередил «Сантос» и «Палмейрас» на 16 очков, а два лучших бомбардира чемпионата Бразилии – это форварды красно-чёрных Габриэл (взятый в аренду у миланского «Интера») и Бруну Энрике. За команду Жорже Жезуза играют известные по выступлениям в Европе вратарь Диего Алвес (был основным в «Валенсии»), игроки обороны Филипе Луис (запомнился в «Атлетико Мадрид») и Рафинья (пылил за «Баварию»).

Также у «Фламенго» в роли джокеров готовых проявить себя выступают Витиньо, не заигравший на ожидаемом уровне в ЦСКА, и тот самый Диего, который долгие годы был на виду в Европе, но так и не реализовал свой потенциал. Для доминирования в Южной Америке такого состава красно-чёрным хватает, но «Ливерпуль» — это совершенно другой уровень.

С коэффициентом 1.89 мы сделаем безопасную ставку на фору «-1» на английский клуб. Любой футболист не то что из стартового состава, а даже из обоймы красных играл бы в основе «Фламенго» и практически наверняка стал бы лидером. Близость трофея не позволит коллективу Юргена Клоппа расслабиться, поэтому бразильцам не позавидуешь.

«Ливерпуль» выиграл 12 из 13 последних матчей, когда выходил на поле в основном составе. Здесь мы не учитываем два кубковых поединка, в которых Юрген Клопп выпускал резерв: с «Арсеналом» и «Астон Виллой». Да, красные не всегда побеждают с запасом, но в случае минимального успеха ставка рассчитается возвратом.

В пользу «Фламенго» говорит лишний день отдыха, но разве «Ливерпуль» можно напугать плотным графиком? В прошлом поединке Мане появился на поле в середине второго тайма, а Фирмино и вовсе вышел лишь на 85-й минуте. Также у красных отдыхали ван Дейк и Вейналдум, около четверти часа отбегал Александер-Арнольд.

Половина основного состава «Ливерпуля» полна сил, чего не скажешь о «Фламенго». Лидеры команды Жорже Жезуша получили серьёзную нагрузку в полуфинале. Англичане не уступят с точки зрения физических кондиций, а об уровне мастерства и говорить не приходится. Трофей обойдёт стороной бразильцев, если только сумасшедший матч не выдаст джокер Витиньо.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Фламенго»

В полуфинале клубного чемпионата мира Юрген Клопп дал отдых многим футболистам основного состава. «Фламенго» на аналогичной стадии турнира использовал свои лучшие силы. С коэффициентом 1.89 мы поставим на «Ливерпуль» с форой «-1». Красные заметно превосходят соперника в мастерстве, а ротация позволит Салаху и компании сохранят свежесть.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой «-1» с коэффициентом 1.89.

Читайте также (обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»): подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.