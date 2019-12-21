«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: снова ставим против Сульшера

22 декабря на стадионе «Викарэйдж Роуд» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 17:00 мск. Эксперты считают фаворитом «красных дьяволов». Сделать ставку на команду Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно за 1.83. Победа «шершней» оценивается аналитиками коэффициентом 4.46.

Прогноз матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед» (22.12.2019)

«Манчестер Юнайтед» постепенно набирает обороты и приближается к топ-4. «Красные дьяволы» отстают от «Челси» на четыре очка и имеют в активе серию из шести матчей без поражений. Команда Уле-Гуннара Сульшера пробилась в плей-офф Лиги Европы и может попасть в Лигу чемпионов сезона-2020/21 через данный турнир.

«Уотфорд» решает куда более простые задачи, но результат пока катастрофический. У «шершней» лишь одна победа в 17 турах, с огромным запасом худшее в лиге нападение и шесть очков отставания от спасительной 17-й строчки. Разгребать всё это призван Найджел Пирсон. Наследство английскому специалисту досталось не самое богатое.

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» выступят на чужом поле, но у хозяев отвратительная статистика, поэтому котировки аналитиков вполне оправданы. Тем не менее, мы заиграем одну из любимых ставок нынешнего сезона. С коэффициентом 2.12 в букмекерских конторах доступен вариант с победой «Уотфорда» или мирным исходом.

Разумеется, сами «шершни» при выборе пари отходят на второй план. Всё дело в неумении команды Уле-Гуннара Сульшера действовать первым номером в матчах с середняками и аутсайдерами. Вот результаты «Манчестер Юнайтед» в поединках против топ-5 АПЛ на данный момент: 4:0 с «Челси», 1:0 с «Лестером», 2:1 с «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом», а также 1:1 с «Ливерпулем».

«Красные дьяволы» взяли 13 из 15 очков в противостояниях с самыми сильными клубами лиги. Зато в соперничестве с середняками и аутсайдерами у «Манчестер Юнайтед» две победы, шесть ничьих и четыре поражения. Там, где нужно брать своё, команда Сульшера добыла лишь 12 баллов из 36 возможных. Самое время назвать Уле-Гуннара норвежским Робин Гудом.

В среду «красные дьяволы» разгромили «Колчестер Юнайтед» и вышли в полуфинал Кубка английской лиги. Сульшер дал отдых многим игрокам основы, но те же Рэшфорд, Магуайр, Марсьяль и Шоу получили дополнительную нагрузку. «Уотфорд» отдыхал и копил силы для сражения с грандом.

Под руководством Найджела Пирсона «шершни» пока ни разу не забили: 0:0 с «Кристал Пэлас» и 0:2 с «Ливерпулем», но стоит отметить два немаловажных факта. Во-первых, «Уотфорд» с новым наставником соперничал с одними из лучших оборон лиги. Кроме того, Дини и компания создали достаточно моментов для взятия ворот.

По статистике ожидаемых голов и очков (xG и xPTS) «Уотфорд» недобирает больше всех в АПЛ. Дини с партнёрами демонстрируют приличный футбол, но команде пока катастрофически не везёт. Свежий взгляд Найджела Пирсона и не умеющий играть с аутсайдерами «Манчестер Юнайтед» могут прервать серию «шершней» без побед. Хотя нас устроит и ничья.

Ставка на матч «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал 13 из 15 очков в битвах с топ-5 АПЛ, зато за 12 поединков с середняками и аутсайдерами одержал лишь две победы. С коэффициентом 2.12 мы возьмём 1Х на «Уотфорд». По продвинутой статистике «шершни» недобрали больше всех баллов в Премьер-лиге. Рано или поздно удача повернётся лицом к команде Найджела Пирсона.

Ставка: «Уотфорд» не проиграет с коэффициентом 2.12.

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