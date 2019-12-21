«Портленд» — «Миннесота». Прогноз: Уиггинс и Таунс не найдут управу на Лилларда

22 декабря на паркете «Мода-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Портленд» примет «Миннесоту». Встреча начнётся в 6:00 мск. Эксперты считают «Трэйл Блэйзерс» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на Дэмьена Лилларда и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.35. Успех «Тимбервулвз» оценивается аналитиками коэффициентом 3.52.

Прогноз матча «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз» (22.12.2019)

Ещё в конце ноября «Миннесота» располагалась в кубковой восьмёрке Запада с положительным балансом, а «Портленд» был в числе худших клубов конференции. Некоторые аналитики даже советовали «Трэйл Блэйзерс» слить сезон, но меньше чем за месяц положение команд стало практически противоположным.



У «Миннесоты» девять поражений подряд, баланс 10-17 и 12-я строчка на Западе. «Портленд» выиграл четыре из пяти последних матчей и, имея 13-16, находится на заветной 8-й позиции в конференции. Мы бы в любом случае продолжили делать ставки именно на личную статистику, но в предстоящем поединке классический исход затрагивать никому не рекомендуем.

Обе команды играют второй матч за двое суток. Накануне «Портленд» одолел «Орландо», а «Миннесота» уступила «Денверу». «Трэйл Блэйзерс» снова выступят дома, а «Тимбервулвз» опять необходимо сражаться на выезде. Бэк-ту-бэк может наложить свой отпечаток.



В первой половине матча с «Орландо» получил травму Энтони. Кармело на паркет так и не вернулся, а о его состоянии не поступало информации на момент написания текста. Прошлый поединок «Миннесоты» пропустил Таунс, и сейчас также непонятно, стоит ли ожидать Карла-Энтони на площадке.



Улучшение результатов «Портленда» связано с несколькими аспектами, но главным, естественно, остаётся игра лидеров. С коэффициентом 1.90 мы проверим индивидуальный тотал Дэмьена Лилларда больше 26,5 очка. На наш взгляд, планка на разыгрывающего «Трэйл Блэйзерс» установлена низко.



Райан Сондерс в попытке хоть как-то встряхнуть команду отправил на скамейку Тига, а в основу до недавнего времени ставил Калвера. В прошлом поединке в старте «Тимбервулвз» на позиции разыгрывающего вышел Напьер. После подобных ходов слухи о поиске толкового первого номера менеджментом «Миннесоты» выглядят реалистично.



Через любого из представленных оппонентов Лиллард способен отгрузить даже не 30, а 40 очков. Дэмьен преодолел установленный букмекерами тотал в 16 из 27 матчах нынешнего сезона. В трёх последних поединках лидер «Портленда» выдал следующую статистику: 27 баллов «Финиксу», 31 «Голден Стэйт» и 36 «Орландо».



Практически половину своих попыток в поле Лиллард совершает бросками из-за дуги. «Миннесота» входит в пятёрку худших команд лиги по реализации трёхочковых соперника. К тому же, результативность Дэмьена в нынешнем сезоне сильно зависит от места проведения матча. На домашнем паркете разыгрывающий «Портленда» в среднем набирает 30,5 очка за поединок.

Ставка на матч «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Миннесота Тимбервулвз»

У «Миннесоты» девять поражений подряд и проблемы на позиции разыгрывающего. С коэффициентом 1.90 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Лилларда больше 26,5 очка. Дэмьен пробил установленную планку в трёх последних поединках, а дома в среднем выдает 30,5 балла за встречу.



Ставка: индивидуальный тотал Дэмьена Лилларда больше 26,5 очка с коэффициентом 1.90.

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