«Реал Мадрид» — «Атлетик». Прогноз: судьи вернут должок «сливочным» за Варана

22 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в матче 18-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» примет «Атлетик» из Бильбао. Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают «сливочных» явным фаворитом. Сделать ставку на команду Зинедина Зидана в букмекерских конторах можно за 1.37. Победа красно-белых оценивается аналитиками коэффициентом 9.40.

Прогноз матча «Реал Мадрид» — «Атлетик Б» (22.12.2019)

«Реал» в перенесённом матче 10-го тура Примеры сыграл вничью на выезде с «Барселоной» и выглядел достаточно солидно. На «Камп Ноу» «сливочные» полностью нейтрализовали звёздное нападение каталонцев и имели несколько возможностей отличиться. Зидан добился приемлемого результата, несмотря на травмы нескольких важных исполнителей.



«Атлетик Б» размялся на стадии 1/64 финала Кубка Испании, разгромив вторым составом со счётом 3:0 клуб «Интерсити». В примере у красно-белых 27 очков после 17 матчей и отставание в три балла от зоны Лиги чемпионов. Команда Гаиски Гаритано старается демонстрировать сбалансированный футбол, уделяя немало внимания обороне.



«Реал» и «Атлетик Б» входят в топ-3 Примеры по количеству пропущенных мячей, лучше только банда Диего Симеоне с великолепным Облаком на воротах. «Сливочные» идут фаворитом в предстоящем поединке, но чистая победа хозяев доступна за крошечные 1.37. Брать фору на коллектив Зинедина Зидана опасно из-за физических нагрузок.



«Реал» проведёт третий матч за восемь дней при том, что в двух предыдущих поединках было затрачено немало сил. «Атлетик Б» отдыхал после домашней ничьи с «Эйбаром», так как в Кубке Испании красно-белые задействовали практически полностью резервный состав. Среди возможных пари мы сделаем выбор в пользу не самого очевидного варианта.



С коэффициентом 2.70 интересно смотрится ставка на пенальти. Судейство в матче «Барселона» — «Реал» было отвратительным. Арбитр мог назначить два 11-метровых в ворота каталонцев, но не удосужился хотя бы прибегнуть к помощи видео-ассистентов. «Сливочные», разумеется, не стали молчать и активизировались по всем фронтам.



Сначала «Реал» выложил фотографии моментов с нарушениями в штрафной «Барселоны», а затем и вовсе запросил аудиозапись разговоров арбитра и главы VAR в матче с каталонцами. Давление «сливочных» на судейских корпус должно привести к логичным последствиям. Рефери постараются загладить вину перед командой Зинедина Зидана.

В нынешнем сезоне Примеры «Реал» пробил шесть пенальти. У «Атлетика Б» показатель точно такой же. Согласитесь, для 17 туров частота исполнения 11-метровых вполне приличная. Если учесть очевидные судейские ошибки не в пользу «сливочных» в предыдущем поединке, то у нас есть все основания поверить в возращение долгов арбитрами команде Зинедина Зидана.

Ставка на матч «Реал Мадрид» — «Атлетик Б»

Во встрече «Реал» — «Атлетик Б» мы заиграем необычную ставку на пенальти с коэффициентом 2.70. Обе команды уже исполнили по шесть 11-метровых в нынешнем сезоне Примере, а в предыдущем туре судьи не увидели очевидные нарушения в штрафной «Барселоны» во время «эль класико». Руководство «сливочных» оказало давление на арбитров, поэтому вероятность возвращения долгов от рефери приличная.



Ставка: пенальти с коэффициентом 2.70.

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