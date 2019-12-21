«Даллас» — «Калгари». Прогноз: Худобин, Гурьянов и Сегин обойдутся без Радулова

23 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» в Далласе встретится с «Калгари Флэймз». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу «шерифов» в основное время можно с коэффициентом 2.30.

Анализ матча «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» (23.12.2019)

«Даллас» выдал три победные серии во второй половине осени и исправился за кошмарный старт регулярного чемпионата. Однако в последнее время результаты крайне нестабильны: вот уже шесть матчей подряд они чередуют победы и поражения. Если верить этой системе, то настал черёд победы.



На самом деле недавние встречи команда провела довольно слабо. Две победы в пяти играх — это даже хорошо, ведь могло быть гораздо хуже. В обоих случаях очень помогли вратари, а конкретно — Антон Худобин. С «Нэшвиллом» он отразил 37 бросков из 38, а Пекка Ринне пропустил четыре шайбы после 22 бросков. Разгромного поражения (1:4) «хищники» не заслужили.



Во второй раз оказалась повержена «Тампа» (4:3 ОТ). Даже тренерский штаб «шерифов» признал, что их подопечные действовали хуже, а хозяева создали гораздо больше возможностей. Так оно и было: «молнии» повели со счётом 3:1 к 24-й минуте и могли спокойно закрывать игру. Но Худобин совершил 45 спасений, а Андрей Василевский получил четыре шайбы с 20 бросков.



Гости спаслись на 56-й минуте, а в овертайме выглядели даже поинтереснее. Александр Радулов и Тайлер Сегин позволили утащить второе очко, хотя без геройств российского голкипера дело бы завершилось разгромом. На следующий день тренеры довели последний рубеж Бену Бишопу, ничего хорошего из этого не вышло.



Удача взыскала долг за предыдущие матчи: в ворота «Далласа» влетело всё, что только могло. Спустя 28 минут Бишоп был заменён, на табло к тому моменту горело 1:6. С Худобиным команде удалось сделать разницу в счёте менее ужасной, но ни о какой интриге речи, разумеется, не шло (4:7).



Теперь предстоит битва с «Калгари», потерпевшим три поражения подряд на своём льду. Канадцы всё ещё находятся в зоне плей-офф, хотя по потерянным очкам уже выпали за пределы кубковой восьмёрки. Их единственное преимущество — календарь. «Даллас» отыграл бэк-ту-бэк, после которого имел сутки на отдых. А «огоньки» не выходили на лёд с 20 декабря.



В остальном «Старз» смотрятся лучше. В ворота наверняка вернётся Худобин, плюс свой лёд, плюс блистательная статистика в очном противостоянии. «Шерифы» одержали шесть побед в семи последних матчах с «Флэймз» при одном поражении в серии буллитов. В такой ситуации логичнее отталкиваться от хозяев.



Мы бы выбирали между лобовой победой хозяев за 2.30, а также ставкой 1Х + ТМ 6,5 шайбы за 2.10. Как правило, на своём льду клуб из Техаса пропускает немного, а разнос от «Флориды» только добавит концентрации в обороне. С атакой у «Далласа» не всё в порядке, да и состояние пропустившего игру с «Пантерз» Александра Радулова остаётся под вопросом.

Также проверим гол Тайлера Сегина за 2.85. У него четыре шайбы в трёх предыдущих поединках, а в отсутствие Радулова нагрузка на канадца только возрастёт. Защита у «Калгари» посредственная, так что коэффициент в районе «тройки» кажется завышенным.

Ставки на матч «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз»

«Шерифы» одержали шесть побед в семи последних матчах с «Флэймз» при одном поражении в серии буллитов. В такой ситуации логичнее отталкиваться от хозяев. Мы бы выбирали между лобовой победой хозяев за 2.30, а также ставкой 1Х + ТМ 6,5 шайбы за 2.10. Как правило, на своём льду клуб из Техаса пропускает немного, а разнос от «Флориды» только добавит концентрации.



Ставка №1: «Даллас» не проиграет и тотал меньше 6,5 шайбы за 2.10.



Ставка №2: гол Тайлера Сегина за 2.85.