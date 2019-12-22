Кто получит оставшиеся путёвки на Евро-2020 и на кого в плей-офф выходит Россия
Обзор линии экспертов на стыковые матчи, в каких группы сыграют аутсайдеры и что ждать России.
22 ноября 2019 года состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020. 16 из 20 участников предстоящего турнира уже известны. За оставшиеся четыре путёвки борьбу поведут сборные, которые не сумели отобраться через квалификацию, но получили дополнительный шанс благодаря Лиге Наций УЕФА.
Полуфиналы стыковых матчей состоятся 26 марта, а финалы пройдут 31 марта. Ниже вы узнаете шансы команд в каждом из четырёх Путей, в какие группы попадут победители, а также потенциальных соперников сборной России на стадии плей-офф в случае успешного выступления коллектива Станислава Черчесова.
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