Кто получит оставшиеся путёвки на Евро-2020 и на кого в плей-офф выходит Россия

22 ноября 2019 года состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020. 16 из 20 участников предстоящего турнира уже известны. За оставшиеся четыре путёвки борьбу поведут сборные, которые не сумели отобраться через квалификацию, но получили дополнительный шанс благодаря Лиге Наций УЕФА.



Полуфиналы стыковых матчей состоятся 26 марта, а финалы пройдут 31 марта. Ниже вы узнаете шансы команд в каждом из четырёх Путей, в какие группы попадут победители, а также потенциальных соперников сборной России на стадии плей-офф в случае успешного выступления коллектива Станислава Черчесова.

Путь А

Котировки букмекеров на победителя:



— Венгрия с коэффициентом 3.00



— Исландия за 3.20



— Румыния за 3.50



— Болгария за 5.50



В первом полуфинале Пути А сойдутся Исландия и Румыния, а во втором Болгария примет Венгрию. Финальный поединок состоится на домашнем поле победителя второй пары.



Куда попадёт победитель Пути А: если выигрывает Румыния, то она отправится в группу С к сборным Украины, Австрии и Нидерландов, так как половина матчей квартета пройдёт в Бухаресте. Если Путь А выиграет Венгрия, Исландия или Болгария, то победитель отправится в мощнейшую группу F к Португалии, Франции и Германии, где три встречи состоятся в Будапеште.



В квалификации Евро-2020 Румыния набрала 14 очков за десять матчей, а Исландия 19. Венгрия за восемь поединков добыла 12 баллов, а Болгария только 6. Именно выступления в отборочной стадии, а также место проведения финальной битвы Пути А оказали решающее значение на котировки букмекеров.



Венгрия встретится с самым слабым из возможных соперников, и победитель данный пары проведёт решающий матч на своём поле. Исландия и Румыния в квалификации Евро-2020 на выезде переиграли только футбольных карликов, поэтому с аналитиками можно согласиться. Джуджак и компания действительно обладают наилучшими шансами на фоне конкурентов.

Путь В

Котировки букмекеров на победителя:



— Босния и Герцеговина с коэффициентом 2.25



— Словакия за 3.40



— Ирландия за 5.50



— Северная Ирландия за 6.00



В первом полуфинале Пути В Босния и Герцеговина встретится с Северной Ирландией, а во втором Словакия примет Ирландию. Финальный поединок состоится на домашнем поле победителя первой пары.



Куда попадёт победитель Пути В: лучшая сборная из данного квартета отправится в группу Е и на Евро-2020 сразится с командами Швеции, Испании и Польши. Три из шести матчей пройдут в Дублине.



Босния и Герцеговина набрала 13 очков в десяти матчах, а Словакия, Ирландия и Северная Ирландия получили по 13 баллов за восемь поединков. Почему же тогда фаворитом считаются Джеко с партнёрами?



В полуфинале Босния и Герцеговина на своём поле сыграет с Северной Ирландией, а в случае выхода в следующую стадию соревнования проведёт и решающий поединок при поддержке родных трибун. В квалификации Евро-2020 Джеко и компания уступили дома лишь Италии.

Путь С

— Сербия с коэффициентом 2.25



— Норвегия за 2.88



— Шотландия за 4.50



— Израиль за 10.00



В первом полуфинале Пути C сойдутся Шотландия и Израиль, а во втором Норвегия примет Сербию. Финальный поединок состоится на домашнем поле победителя второй пары.



Куда попадёт победитель Пути C: лучшая сборная из данного квартета отправится в группу D и на Евро-2020 сразится с командами Англии, Чехии и Хорватии. Три из шести матчей пройдут в Глазго.



В квалификации Евро-2020 Сербия набрала 14 очков за восемь матчей. Конкуренты Тадича и компании провели по десять поединков. Норвегия набрала 17 баллов, Шотландия 15, а Израиль только 11.



Исходя из результатов квалификации и места проведения финального матча Пути С, фаворитами считаются Сербия и Норвегия. Победитель данной пары проведёт решающее сражение при поддержке родных трибун.

Путь D

— Северная Македония с коэффициентом 3.00



— Косово за 3.22



— Грузия за 3.74



— Беларусь за 4.32



В первом полуфинале Пути D Грузия встретится с Беларусью, а во втором Северная Македония примет Косово. Финальный поединок состоится на домашнем поле победителя первой пары.



Куда попадёт победитель Пути D: если Путь А выигрывает Румыния, то победитель Пути D попадёт группу F к Португалии, Франции и Германии, где три встречи состоятся в Будапеште. Если Путь А выиграет Венгрия, Исландия или Болгария, то победитель Пути D отправится в группу С к сборным Украины, Австрии и Нидерландов, а половина матчей квартета пройдёт в Бухаресте.



В квалификации Евро-2020 Северная Македония набрала 14 очков за десять матчей. Остальные команды из Пути D сыграли по восемь поединков. Косово набрало 11 баллов, Грузия 8, а Беларусь 4.



Две сильнейшие на бумаге команды Пути D сойдутся между собой в полуфинале. Северная Македония примет Косово, а победитель данного противостояния в гостях поборется за путёвку на Евро-2020 с лучшим в паре Грузия — Беларусь.

Россия

Сборная России сыграет в группе В, где соперниками нашей команды станут Бельгия, Дания и Финляндия. В плей-офф напрямую попадут топ-2 каждого квартета, а также 4 из 6 лучших коллективов, занявших третьи места.



13 июня команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге. Победа «красных дьяволов» оценена букмекерами коэффициентом 1.85, ничья идёт за 3.66, а успех России за 4.68.



17 июня также в Санкт-Петербурге Россия примет Финляндию. Это единственный матч, где наша команда считается фаворитом. На победу коллектива Станислава Черчесова эксперты установили коэффициент 1.71, ничья доступна за 3.82, а успех Пукки и компании идёт за 5.55.



22 июня Россия проведёт заключительный матч в группе В с Данией. Встреча пройдёт в Копенгагене, и букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победа Эриксена с партнёрами идёт за 2.13, ничья за 3.34, а на викторию команды Станислава Черчесова установлен коэффициент 3.88.



Таким образом, эксперты считают, что Россия уступит Бельгии, одолеет Финляндия, а с Данией заработает одно очко или останется с нулём. Аналитики прогнозируют третье место в группе для команды Станислава Черчесова, чего с высокой вероятностью хватит для попадания в плей-офф, если Азар и компания не отгрузят нашим парням полную авоську.



Согласно регламенту турнира, третье место группы В столкнётся с одним из двух оппонентов на стадии 1/8 финала: первое место квартета F (Португалия, Франция, Германия и, скорее всего, команда из Пути А) или победитель группы Е (Испания, Швеция, Польша и кто-то из Пути В).



В группе F фаворитом считается Франция, которая выиграла ЧМ-2018 и дошла до финала Евро-2016. В квартете Е явным претендентом на победу эксперты называют Испанию. Если Россия выйдет в плей-офф с третьего места, то нашей команде не позавидуешь.

Если коллектив Станислава Черчесова займёт второе место в своём квартете, то в плей-офф наши парни сразятся со второй строчкой группы А, где находятся Италия, Швейцария, Уэльс и Турция. Согласитесь, «скуадра адзурра» вряд ли кому-то отдаст первую позицию, а с любым другим оппонентом Россия будет иметь неплохие шансы.



В случае совсем фантастического расклада в виде первого места России в группе В потенциального соперника по плей-офф определить невероятно трудно. В оппонентах у команды Станислава Черчесова окажется коллектив, занявший третье место в одном из квартетов: А, D, E и F.

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