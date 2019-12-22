«Оклахома» — «Клипперс». Прогноз: Крис Пол напомнит о себе бывшему клубу

23 декабря на паркете «Чизпик Энерджи-Арены»» в матче регулярного чемпионата НБА «Тандер» примет «Клипперс». Встреча начнётся в 3:00 мск. Эксперты не видят явного фаворита поединка. Сделать ставку на «Лос-Анджелес» с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.76. Победа «Оклахомы» оценивается аналитиками коэффициентом 2.18.

Прогноз матча «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс» (23.12.2019)

«Оклахома» в нынешнем сезоне стала одним из сюрпризов со знаком плюс. «Тандер» выиграли восемь из 11 последних матчей и с балансом 14:14 занимают седьмую строчку на Западе. Данное достижение не отнести к выдающимся, но, когда команда обменивает двух главных звёзд, а тренером остаётся человек, сравниваемый с учителем физкультуры, то следует отдать должное организации за проделанную работу.



«Клипперс» пока не оправдывают ожидания болельщиков и специалистов. Другое дело, что планка требований по отношению к калифорнийцам резко взлетела вверх после прошедшего межсезонья. Когда к двум лучшим запасным лиги добавляется пара звёзд, а всем заправляет тренер-чемпион, то всегда ждёшь большего.



В предстоящем поединке букмекеры выставляют практически равные коэффициенты на соперников. По составу «Клипперс» сильнее, но калифорнийцы проведут выездной «бэк-ту-бэк». С «Сан-Антонио» один лишь Кавай отбегал около 27 минут, остальные ещё меньше, но именно по Леонарду и остаются основные вопросы. Главная звезда команды Дока Риверса, скорее всего, встречу с «Оклахомой» пропустит.



Продолжая выбирать варианты из личной статистики, сегодня мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Криса Пола больше 15,5 очка за 1.77. Коэффициент не самый впечатляющий, зато шансы на проход достойные. Разыгрывающий «Клипперс» уже не отличается стабильностью, как в прежние годы, однако в противостоянии с бывшим клубом всегда готов найти дополнительные силы.



Средняя результативность Пола в нынешнем сезоне составляет 16,2 очка за встречу, а дома показатель увеличивается до 16,9 пункта. Установленную букмекерами планку Крис пробил в 17 из 28 поединков, а ещё в четырёх матчах останавливался в одном балле от необходимого нам тотала. Главная опасность для выбранной ставки наоборот может сыграть нам на руку.



Опекой Пола займётся Беверли, считающийся одним из самых колючих, настырных и неуступчивых оппонентов. Защитник «Клипперс» способен вывести из себя практически кого угодно, вот только на Криса различными хитростями давления не окажешь. Разыгрывающий «Оклахомы» невероятно силён по части общения с судьями и умения показать контакт.



У Пола всё ещё весомый авторитет в лиге, арбитры поддаются влиянию малыша, а желание Беверли влезть под кожу Крис обернёт в свою пользу. В нынешнем сезоне «Клипперс» одолели «Оклахому» 90:88, но даже в столь низком по результативности матче разыгрывающий «Тандер» умудрился набрать 22 очка, так как 11 раз исполнил штрафные броски.

Если Пол и в предстоящем поединке совершит порядка десяти попыток из статичного положения, то планка в 15,5 очка должна преодолеваться с запасом. Впрочем, даже без помощи судей Крис способен выдать шоу в отдельно взятом матче. У одного из лучших разыгрывающих поколения ещё достаточно мотивации.

Ставка на матч «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Клипперс»

С коэффициентом 1.77 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Пола больше 15,5 очка. Крис в домашних поединках набирает по 16,9 балла, пробил установленную планку в 17 из 28 матчах нынешнего сезона, а также с запасом преодолел выбранный нами рубеж в очном противостоянии с «Клипперс» 19 ноября.



Ставка: индивидуальный тотал Криса Пола больше 15,5 очка с коэффициентом 1.77.

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