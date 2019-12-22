«Торонто» — «Каролина». Прогноз: Свечников и Михеев дойдут до овертайма

23 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» в Торонто встретится с «Каролиной Харрикейнз». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу «листьев» в основное время можно с коэффициентом 2.39.

Анализ матча «Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз» (23.12.2019)

Чертовски интересный матч двух молодых прогрессирующих команд. “Торонто” буксовал на старте сезона, однако после увольнения Майка Бэбкока дела пошли в гору и команда преобразилась. Высокое количество индивидуального таланта в нападении изначально не вызывало сомнений, а в последнее время наконец-то удалось нащупать определённый баланс.



Достаточно сказать, что в 14 предыдущих матчах канадцы лишь дважды пропустили больше трёх шайб. При этом высокая результативность никуда не делась, забросить пять-шесть голов в удачный день они способны фактически любому сопернику. В итоге в семи последних поединках одержано шесть побед, причём все — в основное время.



Среди прочих оказались обыграны “Сент-Луис” (действующий чемпион), крепкие “Баффало” и “Эдмонтон” с молодыми звёздами, а также бьющийся за зону плей-офф “Нью-Йорк Рейнджерс”. На фоне таких результатов “Мэйпл Лифс” влетели в кубковую восьмёрку: 42 очка в 37 играх и седьмое место на Востоке.



“Каролина” проводит регулярный чемпионат гораздо ровнее. Команде не удался отрезок на границе октября и ноября, а в остальное время очки набирались исправно. Подопечные Рода Бриндамора за 2,5 месяца лишь однажды проиграли больше одного раза подряд: в конце ноября они уступили “Рейнджерс” и “Нэшвиллу”.



Подобная стабильность редко встречается в НХЛ с её плотным графиком, высокой интенсивностью и минимальным количеством проходных оппонентов. Тем более если речь идёт о коллективе с большим количеством молодых хоккеистов в составе. Четвёртое место на Востоке “ураганы” заслужили.



Обе команды имели 1,5 дня на отдых. Небольшое преимущество на стороне “Торонто”, которое во второй раз кряду сыграет на своём льду. Кроме того, нужно отметить, что предыдущая победа далась им малой кровью, ведь сливающий сезон “Детройт” не оказал никакого сопротивления (4:1).



А вот “Каролина” в тот же день уступила “Флориде” (2:4), пытаясь отыграться до самого конца. Но слишком уж хорош оказался Крис Дриджер, совершивший 42 сейва. После этого у “Харрикейнз” был перелёт из Роли в Торонто. Плюс фактор своего льда. Канадцы выиграли три из четырёх последних поединков в родных стенах.



Рискнём проверить ничью. “Торонто” не уходил в дополнительное время на протяжении девяти встреч, в очных матчах статистика примерно такая же — один овертайм за 10 последних случаев. Маловато будет. При этом команды на данный момент близки по уровню, а потому коэффициент 4.45 кажется завышенным. Отдать кому-то преимущество сложно: соперники на ходу, гости чуть стабильнее, но хозяев поддержат трибуны.

Также проверим ИТБ 0,5 очка Ильи Михеева за 2.30. Российский нападающий “листьев” тускло начал декабрь, зато потом преобразился — он набирал очки в трёх из четырёх предыдущих матчей. Стабильные 14-16 минут игрового времени, качественные партнёры — вроде бы неплохо.

Ставки на матч «Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз»

Отдать кому-то преимущество сложно: соперники на ходу, гости чуть стабильнее, но хозяева были избавлены от перелётов и смогут рассчитывать на поддержку трибун. Проверим лобовую ничью за 4.45. Команды на данный момент близки по уровню, так что такой коэффициент кажется завышенным.



Ставка №1: ничья за 4.45.



Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Ильи Михеева за 2.30.