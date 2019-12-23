«Тампа» — «Флорида». Прогноз: Кучеров и Сергачёв переиграют Бобровского

24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Тампе встретится с «Флоридой Пантерз». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 2.23.

Анализ матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» (24.12.2019)

«Тампу» продолжает штормить. За плохой игрой должна идти хорошая, но здесь этот принцип не соблюдается. Лучшей команде НХЛ прошлого регулярного чемпионата сильно не хватает баланса. Очень много ошибок в своей зоне и обрезов при выходе из обороны в атаку. Если же сзади удаётся сыграть строго и внимательно, мало что получается в нападении.



Потому подопечных Джона Купера швыряет из стороны в сторону. Если так пойдёт и дальше, вопрос о смене тренера поднимется сам собой, ведь качество состава более чем впечатляющее. Вторая проблема — реализация. «Лайтнинг» могут создавать моменты в промышленных масштабах, но вместе тем умудряются постоянно делать героями вратарей соперника.



Три поражения в четырёх последних матчах не позволили подобраться вплотную к зоне плей-офф. «Молнии» всё также болтаются в районе 10-12-го места в Восточной конференции, имея по одной-две игре в запасе по сравнению с конкурентами. При этом говорить о каком-то прогрессе не приходится, игра идёт трудно прогнозируемыми всплесками.



Свежие неудачи получились разными. 2:5 от «Вашингтона» оказались несправедливыми: Илья Самсонов совершил несколько замечательных сейвов в дебюте и в дальнейшем много выручал. 3:4 от «Далласа» в овертайме напоминали несчастный случай: «Тампа» была гораздо лучше, что признал даже тренер «шерифов». Вот только Антон Худобин совершил 45 сейвов и принёс партнёрам победу.



Иное дело — второе поражение от «Кэпиталз» (1:3). Тут с оправданиями совсем туго: гости имели лишний день на восстановление (Александр Овечкин с партнёрами завершал бэк-ту-бэк) и не показали ровным счётом ничего. Аморфный хоккей с минимумом моментом и ужасной реализацией большинства.



«Лайтнинг» имели семи возможностей использовать численное преимущество (в том числе и полторы минуты в формате «5 на 3»), но так и не сумели забить. При этом нельзя сказать, что Брэйден Холтби стоял на голове и совершал какие-то невероятные спасения. В основном он просто брал то, что обязан забирать основной голкипер клуба НХЛ.



«Флорида», напротив, разошлась и одержала три победы подряд, за счёт которых вошла в зону плей-офф. От рук «Пантерз» пострадали «Оттава» (6:1), «Даллас» (7:4) и «Каролина» (4:2), причём два последних матча были бэк-ту-бэком, то есть дня отдыха команда не имела. Неудивительно, что даже на своём льду букмекеры отдают «Тампе» лишь небольшое преимущество — противник хорош.



Проверим тотал больше 6,5 шайбы за 2.13. Обе команды забивают выше среднего и отличаются частыми ошибками в обороне. Вратари у «Флориды» в первые месяцы сезона не блещут стабильностью. С «Каролиной» много выручал Крис Дриджер (42 сейва при 44 бросках), но надеяться на подобное на постоянной основе наивно. А работы у голкиперов «кошек» всегда предостаточно.

Также проверим лобовую победу «Тампы» за 2.23. Мотивация простая — «Лайтнинг» выиграли восемь из девяти предыдущих очных встреч и наверняка постараются реабилитироваться за провал в матче с «Вашингтоном». Поддержка трибун только добавит им энергии.

Ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»

Обе команды забивают выше среднего и отличаются частыми ошибками в обороне. Вратари у «Флориды» в первые месяцы сезона не блещут стабильностью. С «Каролиной» много выручал Крис Дриджер (42 сейва при 44 бросках), но надеяться на подобное на постоянной основе наивно. Возьмём ТБ 6,5 шайбы за 2.13.



Ставка №1: тотал больше 6,5 шайбы за 2.13.



Ставка №2: победа «Тампы» за 2.23.