Маржа букмекера: как рассчитать самому в букмекерской конторе, расчёт с калькулятором

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Начинающие игроки на ставках при выборе букмекера обычно обращают внимание на всё, кроме букмекерской маржи. Что такое маржа букмекера, как её вычислить и зачем нужно её рассчитывать, разберём в этой статье.

Что такое букмекерская маржа

Маржа в переводе на русский язык — «разница, преимущество». Маржа букмекера — это размер комиссии, которую букмекеры закладывают в коэффициенты. Букмекер зарабатывает на марже при любом исходе спортивного события, взимая комиссию от суммы ставок. Именно это, а не проигранные ставки обеспечивает букмекерскому бизнесу прибыльность.



Маржа искажает чистую вероятность события, заложенную в коэффициент. Если сложить шансы всех возможных исходов матча и не отнимать маржу, то сумма вероятностей получится больше 100%.



Представим ситуацию. Вы наблюдаете за теннисным матчем двух дебютантов. Никому не известны сила и опыт каждого, не учитываются иные факторы. Вероятность победы каждого в таком случае равна 50%. Как, например, вероятность выпадения орла или решки при броске монеты с идеальным центром тяжести. Переведите шансы в коэффициент по формуле: 1 / вероятность x 100 = 2.00. Или: 1 / 50 x 100 = 2.00.



В этом коэффициенте нет маржи. Ставочник №1 поставит 100 рублей на первого спортсмена, ставочник №2 поставит 100 рублей на второго спортсмена. Кто бы ни выиграл, букмекер ничего не получит: он просто передаст 100 рублей от одного ставочника в руки другого ставочника.



Поэтому букмекер включает маржу. Он выступает организатором в споре и хочет получить свою заслуженную комиссию. И коэффициенты снижаются. При равных шансах они могут быть и 1.95 на 1.95, и 1.90 на 1.90, и 1.85 на 1.85, и даже ниже. И в этом случае букмекерская контора получит 100 рублей от проигравшего и выигравшему заплатит меньше.

Каков размер букмекерской маржи

Маржа разнится от букмекера к букмекеру. Более того, у одной и той же букмекерской конторы она отличается в зависимости от вида спорта, турнира, события и даже той ставки, которую вы собираетесь сделать.



Принято выделять фундаментальные и низкомаржинальные букмекерские конторы. Первые выставляют высокий процент маржи. Средняя примерно 5-7%. Низкомаржинальные работают с маржой в 1.5-3%. Но это не значит, что второй тип БК подойдет вам больше, чем первый. И вот почему.



Фундаментальные конторы ориентированы на широкую аудиторию. Они предлагают большой выбор событий с различными вариациями ставок на них. Взамен игрока ждет высокая маржа на непопулярные рынки, статистику. В большинстве фундаментальных контор коэффициенты на топ-события примерно равны коэффициентам низкомаржинальных БК.



Низкомаржинальные конторы отличает не только низкая маржа, но и ограниченное предложение рынков для ставок. Такие конторы привлекают профессиональных игроков, играющих на разнице коэффициентов на одно событие в разных БК. Остальным такая контора покажется «пресной» из-за отсутствия широкой линии, ставок на статистику и хорошего лайва.

Бывают ли букмекеры без маржи

Нет. Но случается, что букмекерская контора выставляет коэффициент без маржи. Так происходит в рамках специальных акций к топовым матчам. Обычно коэффициенты повышают до максимума только на исходы игры.

Зачем уметь рассчитывать маржу букмекера

Понимание того, из чего состоит маржа букмекера и как рассчитывать маржу, позволяет адекватно оценить коэффициенты букмекера.



Знание того, что такое букмекерская маржа, позволит вам оценить прибыльность своей игры. Допустим, при марже букмекера в 2,5% уровень прибыльности ставочника будет около 7,5% от всех ставок при проходимости 52%. Но если маржа подрастет до 5%, то прибыльность игрока на ставках снизится до 3,5-4% при том же проценте проходимости.

Как рассчитать маржу букмекера

Для расчёта маржи не нужны специальные знания. Букмекерскую комиссию в рынке можно рассчитать по достаточно простой формуле. В спортивном событии из двух исходов формула будет такой:



Маржа = (1 / коэффициент №1 + 1 / коэффициент №2 — 1) x 100



Для примера снова возьмём стандартную двухисходку — исход теннисного матча. Коэффициент на игрока №1 — 1.66, на №2 — 2.20. Подставим в формулу. Расчёт: (1/1,66 + 1/2,20 — 1) x 100 = 5,6%.



Расчёт маржи в рынке с тремя исходами усложняется дополнительным арифметическим действием. Формула: маржа = (1 / коэффициент №1 + 1 / коэффициент №2 + 1 / Коэффициент №3 — 1) x 100.



Для расчёта трёхисходки возьмём футбольный матч с коэффициентами: победа первой — 1.66, победа второй — 4.33, ничья — 3.75. Маржа букмекера равна: (1/1,66 + 1/4,33 + 1/3,75 — 1) x 100 = 9.8%.



Также можете воспользоваться сервисом-калькуляторам. Достаточно ввести коэффициент к. возможного исхода — и вы узнаете маржу в рынке.



Играя в букмекерской конторе, вы должны понимать, что букмекер уже обеспечил себя заработком благодаря марже в коэффициентах. Букмекерская контора получает прибыль при любом исходе спортивного события. Умение высчитать маржу поможет вам подобрать выгодные события и поднимет ваши шансы на то, чтобы выигрывать в БК.



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