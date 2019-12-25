«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз: мучения Сульшера продолжатся

26 декабря на стадионе «Олд Траффорд» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл Юнайтед». Встреча начнётся в 20:30 мск. Эксперты считают «красных дьяволов» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно за 1.37. Победа «сорок» оценивается аналитиками коэффициентом 9.40.

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» (26.12.2019)

«Манчестер Юнайтед» в очередной раз в нынешнем сезоне не справился с одним из аутсайдеров и снова отдалился от топ-4. «Красные дьяволы» на выезде проиграли «Уотфорду», который до упомянутой встречи набрал лишь девять очков за 17 туров. Де Хеа совершил глупую ошибку, Ван-Биссака привёз пенальти, а нападение отбегало вхолостую.



«Ньюкасл» в прошлом туре, наоборот, выиграл и закрепился в середине турнирной таблицы. «Сороки» с минимальным счётом одолели дома «Кристал Пэлас», забив единственный гол на 83-й минуте. Команда Стива Брюса демонстрирует, возможно, самый простой и примитивный футбол среди всех коллективов АПЛ, но это приносит свои плоды.

В предстоящем поединке «Манчестер Юнайтед» считается фаворитом. Разумеется, букмекеры правы, когда отдают предпочтение «красным дьяволам». Коллектив Уле-Гуннара Сульшера сыграет дома против среднего по составу и таланту соперника, но какие котировки выставили эксперты!



Даже фора «+1,5» на «Ньюкасл» доступна за коэффициент 1.86, что похоже на рождественский подарок от аналитиков. В каждом следующем прогнозе на матчи с участием «Манчестер Юнайтед» мы повторяем одну и ту же статистику: «красные дьяволы» набрали 13 из 15 очков в поединках с грандами АПЛ, зато в оставшихся 13 матчах с середняками и аутсайдерами одержали только две победы.



Сульшер может быть отправлен в отставку в любой момент, Де Хеа ошибается больше любого другого вратаря АПЛ, защитники суетятся, а нападение выглядит интересно только на открытом пространстве. В позиционном наступлении у «Манчестер Юнайтед» огромные проблемы, которые сказываются в поединках с менее статусными клубами.



«Ньюкасл» умеет играть с грандами. Стив Брюс не стесняется парковать автобус и надеяться исключительно на контратаки. В нынешнем сезоне «сороки» сыграли вничью с «Манчестер Сити», одолели в гостях «Тоттенхэм» и забрали три очка в домашнем матче с «МЮ». Несмотря на смену стадиона, сценарий поединка на «Сент-Джеймс Парк» способен повториться.



6 октября «Ньюкасл» оборонялся большую часть времени матча с «Манчестер Юнайтед», но в одной из контратак наказал соперника и удержал победный счёт. Как Сульшер будет пытаться взламывать защитный механизм Стива Брюса не совсем понятно. Практически все игроки атакующей группы «красных дьяволов» хороши на скорости, но дают низкий КПД в позиционном нападении.



У «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» в турнирной таблице по 25 очков. «Красные дьяволы», может, и выиграют, но победа точно не будет лёгкой для хозяев. Мучения коллектива Уле-Гуннара Сульшера продолжатся, а «сороки» постараются заставить именитого соперника действовать в неудобной манере.

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл» в нынешнем сезоне уже обыгрывал «Манчестер Юнайтед». У «красных дьяволов» лишь две победы за 13 матчей с середняками и аутсайдерами. С коэффициентом 1.86 мы возьмём фору «+1,5» на «сорок». Ставка на гостей выглядит безопасно, так как нас устроит даже минимальное поражение команды Стива Брюса.



Ставка: победа «Ньюкасл Юнайтед» с форой «+1,5» с коэффициентом 1.86.

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