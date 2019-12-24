Стратегии ставок на спорт: бывают ли беспроигрышные и без риска, каковы хорошие на футбол

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Любые популярные стратегии ставок на спорт создавались для того, чтобы получать максимальные выигрыши. Но беспроигрышных стратегий игры на ставках не бывает. В этой статье мы разберем 10 систем ставок на футбол и другие виды спорта — и то, как обернуть их в свою пользу. Среди них и стратегии управления банком, такие фиксированный процент от банка, и стратегии игры на ставках, такие как валуйный беттинг.

Что такое стратегия ставок на спорт

При слове «стратегия» многие представляют сложные расчеты и формулы. На самом деле стратегии в ставках — это скорее набор принципов, которые сформулировали игроки букмекеров на основании своего опыта.



Хорошие стратегии не гарантируют успеха, но позволяют избежать шишек, которые уже набили другие. Особенно важны в этом плане стратегии управления игровым банком, который вы выделяете на ставки.



Выбор стратегии означает, что вы на протяжении длительного времени будете следовать описанным в стратегии правилам. Для этого нужна дисциплина и доверие к той схеме, которую описывает стратегия ставок.

Тестирование стратегий игры на ставках

Опытные ставочники не советуют играть по стратегии сразу на реальные деньги. Чтобы понять суть системы, научиться отбирать матчи и разобраться в правилах начните тестировать стратегию на бумаге или в электронной таблице. Вам достаточно отбирать матчи и определять размер ставки согласно правилам стратегии, но не ставить реальные деньги. Результаты ставок надо записать или отслеживать в демо-счете, а затем анализировать, насколько успешной была игра по выбранной стратегии.



Если на дистанции хотя бы в один месяц вы были успешны — переходите к реальным ставкам. Но помните, что реальные деньги психологически усложняют беспристрастный выбор матчей и ставок для стратегии.

Обзор 10 популярных стратегий ставок на футбол и другой спорт

Стратегия догон (Мартингейл)

Суть стратегии Мартингейла или догона заключается в удвоении суммы ставки после каждого проигрыша, с целью выиграть сумму первой ставки.



Допустим, вы поставили 100 рублей на победу первой команды, а ставка проиграла. Вы выбираете следующий матч и ставите 200 рублей. В том случае, если вас снова постигнет неудача, сумма ставки на третий матч составит 400 рублей. И так далее до тех пор, пока не выиграете.



Чтобы получить чистую прибыль, надо ставить на события с коэффициентом 2.00 и выше. Обычно игрок заранее рассчитывает, сколько ставок может безболезненно для своего банка проиграть. Исходя из этого определяет начальную сумма ставки. Обычно не больше 1-2% от банка.



Игроку не всегда хватает рассчитанных заранее шагов, поэтому появляется риск потери банка. Важно знать, что букмекерские конторы часто ограничивают размер максимальной ставки, поэтому у игрока могут не принимать ставку на нужную сумму денег по стратегии догона.

Стратегия альтернативного догона

Измените догон, если хотите ставить на коэффициенты больше или меньше 2.00. Для этого вы должны научиться определять сумму каждой следующей ставки с учетом коэффициента, убытка и целевой прибыли.



Для этого пользуйтесь формулой: (Текущий убыток + Целевая прибыль) / (Коэффициент — 1).



Например, вы уже поставили 100 рублей и проиграли. Ваша целевая прибыль — сумма первой ставки. Следующую ставку по догону хотите сделать на коэффициент 3.00. Считаем: (100 + 100) / (3 — 1) = 200 / 2 = 100 рублей. Если вы поставите 100 рублей на 3.00 и выиграете, то компенсируете потерянную сотню и получите еще одну в чистой прибыли.

Стратегия ставок на четверти в баскетболе

Догон активно используют и как элемент других стратегий. Например, в ставках на четверти в баскетболе. В основе стратегии гипотеза о том, что команда в отдельном матче крайне редко проигрывает сразу все четверти.



Игроки ставят на победу аутсайдера в четверти. Если коэффициент слишком низок или высоки, можно взять фору. При проигрыше размер ставки на следующую четверть удваивается. И так до тех пор, пока ставка не выиграет. Если и последняя четверть в матче не принесет прибыли, следует продолжать догон победной четверти в новом матче.



Опытные игроки советуют ставить на команды, у которых нет затяжных серий из проигрышей в четвертях, и выбирать матчи без слишком явного перевеса в пользу фаворита. Как и любая стратегия на основе догона, ставки на четверти в баскетболе опасны тем, что серия неудач может затянуться и вынудит ставить слишком много для отыгрыша убытков.

Стратегия ставок лесенка

Если вы хотите ставить небольшие суммы с минимальным риском, используйте «лесенку». В основе стратегии ставки на коэффициенты от 1.10 до 1.30. Игрок делает первую ставку, и если она выигрывает, то ставит ее и всю выигранную сумму на следующий матч. И так далее.



Игрок заранее определяется с количество ставок — ступеней лесенки. При достижении высшей ступени ставочник начинает с первого шага, оставляя в кармане чистую прибыль. Стратегия «лесенка» может привести к неудаче. Даже самые низкие коэффициенты рано или поздно проигрывают, а одного минуса достаточно, чтобы проиграть весь игровой банк.



Так что лесенка отнюдь не беспроигрышная стратегия ставок на спорт.

Стратегия экспресс-ставок на фаворитов

Есть гипотеза о том, что среди всех доступных матчей можно отобрать те, в которых победа фаворитов очевидна. Речь о так называемых «железобетонных» ставках с минимальным риском. Основной минус ставок на фаворитов — низкий коэффициент. Поэтому игроки объединяют несколько «очевидных» исходов в одну ставку типа экспресс.



Модернизировать эту стратегию можно ставками не только на фаворитов, но и на другие надёжные варианты: тотал больше в потенциально результативном матче, плюсовая фора на андердога и так далее.



У этой стратегии пара минусов. Во-первых, любая ставка может проиграть вместе со всем экспрессом. Во-вторых, если вы ставите на переоцененных фаворитов в экспрессе, вы только увеличиваете преимущество букмекера над собой. Поэтому никогда не ставьте на очень популярные команды.

Стратегия ставок на андердогов

В теннисе опытные ставочники берут андердогов с плюсовой форой и делят ставки на андердогов на следующие группы:



● на непредсказуемого андердога в женском теннисе,



● против молодого игрока, выбившего на предыдущем этапе более мастеровитого оппонента и переоцененного из-за этого букмекером,



● против фаворита, имеющего длительную серию без поражений,



● против фаворита, играющего на нелюбимом покрытии.



В футболе игроки делают ставки на аутсайдеров в следующих матчах:



● когда фаворит выпускает дублирующий состав,



● когда команда без турнирной мотивации играет с коллективом, которому необходимо набрать очки,



● когда у фаворита отсутствует ведущий игрок.

Стратегия ставок по статистике

Есть игроки, которые ставят только на спортивную статистику: угловые и штрафные удары в футболе, процент бросков по воротам в хоккее, процент успешных подач в теннисе. Чем популярнее спорт и чем богаче роспись букмекера, тем больше шансов встретить ставки на статистику.



Существенный минус этой стратегии в том, что маржа на подобных смоллмаркетах очень высокая, чтобы компенсировать недостаточную точность в оценке шансов. Поэтому вы должны идеально знать тот спорт, на который ставите, чтобы находить выгодные ставки на статистику.

Стратегии ставок флэтом

По стратегии флэт вы ставите одну и ту же сумму. Она не меняется в зависимости от коэффициента, суммы банка или вероятности события.



Это самая простая стратегия управления банком, с нее можно начать. Но так как она лишена гибкости напрочь, выигрывать с ней сложнее всего.

Стратегия фиксированного процента от банка

Управление банком по этой стратегии учитывает его сумму. Поэтому сумма ставки постоянно меняется, подстраиваясь под текущий размер банкролла. Обычно ставят 1-2% от банка, и только опытные до 5%.

Стратегия ставок на валуйные события

Валуем в беттинге называют ставку, которую недооценил букмекер.



Например, в матче «Спартак» — «Барселона» букмекер оценил победу «Спартака» коэффициентом 3.50 (вероятность с маржой 28%). Но вы проанализировали составы обеих команд, их настрой и результаты последних игр, придя к выводу, что реальные шансы победы «Спартака» выше и составляют 40%. Букмекер недооценивает красно-белых. Считая коэффициент 3.50 завышенным, вы ставите на победу «Спартака».



Букмекеры крайне редко ошибаются в оценке шансов. Разумнее оценить свои способности по определению недооцененных исходов на дистанции до ставок на реальные деньги. Если вам удается правильно находить такие матчи более чем в 50% случаев, смело используйте стратегию валуев.



Вы достигнете лучших результатов, если объедините эту стратегию с процентом от банка по критерию Келли, как советует Академия ставок.

Что надо знать о стратегиях ставок на спорт

Любая стратегия требует дисциплины и соблюдения правил. Если вы хотите улучшить стратегию или скомбинировать с другой, делайте это — но сначала протестируйте новую стратегию на бумаге.

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