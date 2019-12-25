Что такое система в ставках на спорт: виды, расчет, как отличается от экспресса

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Система среди трёх основных видов ставок на спорт. Первые два — ординар и экспресс. Преимущество системы в том, что прибыль можно получить даже в случае проигрыша одной или нескольких ставок в её составе. В этой статье мы разберём, что означает система в ставках на спорт, как рассчитываются ставки системой, где и как их сделать.
Что такое система в ставках на спорт
Система — это комбинированная ставка из нескольких экспрессов. Сумма ставки на систему равномерно распределяется между этими экспрессами.
Название системы состоит из двух чисел. Например, «3 из 4». Второе число — это количество исходов в системе, а первое — количество событий в каждом из экспрессов системы. В системе «3 из 4» всего 4 исхода, которые объединены в экспрессы по 3 события в каждом. Итого 4 экспресса. Чтобы по этой системе получить выплату, должны пройти как минимум 3 из 4 исходов. Тогда в системе выиграет 1 из 4 экспрессов.
Системы в букмекерских конторах достигают любой размерности вплоть до «15 из 16». Таблица размерностей систем ФОНБЕТ представлена ниже. По вертикали указано число событий в системе. По горизонтали указано число событий в одном варианте. Например, число вариантов в системе 5/8 находится в 5-м столбце 8-й строки таблицы. Получаем 56 вариантов. Минимальная ставка на систему равна числу вариантов для данной системы, но не менее чем 50 рублей.
|k/n
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|3
|3
|4
|6
|4
|5
|10
|10
|5
|6
|15
|20
|15
|6
|7
|21
|35
|35
|21
|7
|8
|28
|56
|70
|56
|28
|8
|9
|36
|84
|126
|126
|84
|36
|9
|10
|45
|120
|210
|252
|210
|120
|45
|10
|11
|55
|165
|330
|462
|462
|330
|165
|55
|11
|12
|66
|220
|495
|792
|924
|792
|495
|220
|66
|12
|13
|78
|286
|715
|1287
|1716
|1716
|1287
|715
|286
|78
|13
|14
|91
|364
|1001
|2002
|3003
|3432
|3003
|2002
|1001
|364
|91
|14
|15
|105
|455
|1365
|3003
|5005
|6435
|6435
|5005
|3003
|1365
|455
|105
|15
|16
|120
|560
|1820
|4368
|8008
|11440
|12870
|11440
|8008
|4368
|1820
|560
|120
|16
Чем ставка системы отличается от экспресса
Если неудачным окажется хотя бы один исход в экспрессе, то проиграет вся ставка. Но в системе выплата возможна даже тогда, когда один или несколько исходов не пройдут. Игроки рассматривают систему как страховку. Если у вас часто не проходят экспрессы из-за одной-двух ставок, то система может стать отличным выходом из ситуации.
В ставках на систему не исключены парадоксы: выплата может оказаться меньше суммы ставки. Гарантированную прибыль при выигрыше хотя бы одного экспресса в системе вы получите в том случае, если коэффициент каждого экспресса больше количества комбинаций в системе.
В систему нельзя брать дублирующие и взаимосвязанные события. Минимальное количество исходов в системе — три.
Пример расчета системы ставок на спорт
Представим, что вы поставили 4000 рублей на систему «3 из 4» и выбрали следующие четыре исхода:
- победа «Челси» за 2.40,
- победа «Спартака» за 2.50,
- победа «Зенита» за 3.00,
- победа «Барселоны» за 4.00.
Вычисляем коэффициенты четырёх экспрессов по три исхода в каждом:
- Победы «Челси», «Спартака» и «Зенита». Коэффициент: 2.40 х 2.50 х 3.00 = 18.00.
- Победы «Челси», «Спартака» и «Барселоны». Коэффициент: 24.00.
- Победы «Челси», «Зенита» и «Барселоны». Коэффициент: 28.80.
- Победы «Спартака», «Зенита» и «Барселоны». Коэффициент: 30.00.
Так как вы поставили 4000 рублей, на каждый из четырех экспрессов букмекер отведет по 1000 рублей. Чтобы посчитать потенциальный выигрыш, вы должны умножить коэффициент каждого экспресса в составе системы на 1000 рублей, сложить результаты и отнять сумму ставки — 4000 рублей. Это и будет ваша чистая прибыль.
Потенциальный выигрыш по системе из примера будет таким:
18.00 x 1000 + 24.00 x 1000 + 28.80 x 1000 + 30.00 x 1000 — 4000 = 18 000 + 24 000 + 28 800 + 30 000 — 4000 = 96 800 рублей
При проигрыше одного экспресса вы всё равно можете получить хорошую прибыль. Всё зависит от коэффициентов, которые сыграли.
Где сделать ставку система
Размерности системы в букмекерских конторах отличаются. При игре в букмекерской конторе ФОНБЕТ можно выбрать размерность вплоть до «15 из 16». Минимальная ставка на систему у этого букмекера равна 50 рублям, а на каждый экспресс в системе — 1 рубль.
Как сделать ставку системой в букмекерской конторе
Выберите не менее трех исходов и добавьте их в купон. При игре в букмекерской конторе ФОНБЕТ зайдите в купон, выберите тип ставки система, определитесь с конфигурацией и введите сумму ставки. Помните, что сумма равномерно распределится между экспрессами в системе.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
- 25 декабря 2019
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:03
-
11:30
-
11:00
-
10:35
-
10:00
-
09:00
- 24 декабря 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:16
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 23 декабря 2019
-
20:00
-
19:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:32