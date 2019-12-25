Что такое система в ставках на спорт: виды, расчет, как отличается от экспресса

Ставка на систему приносит деньги, даже если несколько ставок в её составе проиграют. Как это возможно? «Чемпионат» разобрался.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!



Система среди трёх основных видов ставок на спорт. Первые два — ординар и экспресс. Преимущество системы в том, что прибыль можно получить даже в случае проигрыша одной или нескольких ставок в её составе. В этой статье мы разберём, что означает система в ставках на спорт, как рассчитываются ставки системой, где и как их сделать.

Что такое система в ставках на спорт

Система — это комбинированная ставка из нескольких экспрессов. Сумма ставки на систему равномерно распределяется между этими экспрессами.



Название системы состоит из двух чисел. Например, «3 из 4». Второе число — это количество исходов в системе, а первое — количество событий в каждом из экспрессов системы. В системе «3 из 4» всего 4 исхода, которые объединены в экспрессы по 3 события в каждом. Итого 4 экспресса. Чтобы по этой системе получить выплату, должны пройти как минимум 3 из 4 исходов. Тогда в системе выиграет 1 из 4 экспрессов.



Системы в букмекерских конторах достигают любой размерности вплоть до «15 из 16». Таблица размерностей систем ФОНБЕТ представлена ниже. По вертикали указано число событий в системе. По горизонтали указано число событий в одном варианте. Например, число вариантов в системе 5/8 находится в 5-м столбце 8-й строки таблицы. Получаем 56 вариантов. Минимальная ставка на систему равна числу вариантов для данной системы, но не менее чем 50 рублей.

k/n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 3 4 6 4 5 10 10 5 6 15 20 15 6 7 21 35 35 21 7 8 28 56 70 56 28 8 9 36 84 126 126 84 36 9 10 45 120 210 252 210 120 45 10 11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 13 78 286 715 1287 1716 1716 1287 715 286 78 13 14 91 364 1001 2002 3003 3432 3003 2002 1001 364 91 14 15 105 455 1365 3003 5005 6435 6435 5005 3003 1365 455 105 15 16 120 560 1820 4368 8008 11440 12870 11440 8008 4368 1820 560 120 16

Чем ставка системы отличается от экспресса

Если неудачным окажется хотя бы один исход в экспрессе, то проиграет вся ставка. Но в системе выплата возможна даже тогда, когда один или несколько исходов не пройдут. Игроки рассматривают систему как страховку. Если у вас часто не проходят экспрессы из-за одной-двух ставок, то система может стать отличным выходом из ситуации.



В ставках на систему не исключены парадоксы: выплата может оказаться меньше суммы ставки. Гарантированную прибыль при выигрыше хотя бы одного экспресса в системе вы получите в том случае, если коэффициент каждого экспресса больше количества комбинаций в системе.



В систему нельзя брать дублирующие и взаимосвязанные события. Минимальное количество исходов в системе — три.

Пример расчета системы ставок на спорт

Представим, что вы поставили 4000 рублей на систему «3 из 4» и выбрали следующие четыре исхода:

победа «Челси» за 2.40,

победа «Спартака» за 2.50,

победа «Зенита» за 3.00,

победа «Барселоны» за 4.00.

Вычисляем коэффициенты четырёх экспрессов по три исхода в каждом:

Победы «Челси», «Спартака» и «Зенита». Коэффициент: 2.40 х 2.50 х 3.00 = 18.00. Победы «Челси», «Спартака» и «Барселоны». Коэффициент: 24.00. Победы «Челси», «Зенита» и «Барселоны». Коэффициент: 28.80. Победы «Спартака», «Зенита» и «Барселоны». Коэффициент: 30.00.

Так как вы поставили 4000 рублей, на каждый из четырех экспрессов букмекер отведет по 1000 рублей. Чтобы посчитать потенциальный выигрыш, вы должны умножить коэффициент каждого экспресса в составе системы на 1000 рублей, сложить результаты и отнять сумму ставки — 4000 рублей. Это и будет ваша чистая прибыль.



Потенциальный выигрыш по системе из примера будет таким:



18.00 x 1000 + 24.00 x 1000 + 28.80 x 1000 + 30.00 x 1000 — 4000 = 18 000 + 24 000 + 28 800 + 30 000 — 4000 = 96 800 рублей



При проигрыше одного экспресса вы всё равно можете получить хорошую прибыль. Всё зависит от коэффициентов, которые сыграли.

Где сделать ставку система

Размерности системы в букмекерских конторах отличаются. При игре в букмекерской конторе ФОНБЕТ можно выбрать размерность вплоть до «15 из 16». Минимальная ставка на систему у этого букмекера равна 50 рублям, а на каждый экспресс в системе — 1 рубль.

Как сделать ставку системой в букмекерской конторе

Выберите не менее трех исходов и добавьте их в купон. При игре в букмекерской конторе ФОНБЕТ зайдите в купон, выберите тип ставки система, определитесь с конфигурацией и введите сумму ставки. Помните, что сумма равномерно распределится между экспрессами в системе.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!