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Система в ставках на спорт: что означает, как рассчитывается, примеры расчета в конторе

Что такое система в ставках на спорт
Дмитрий Богданов
Что такое система в ставках на спорт: виды, расчет, как отличается от экспресса
Ставка на систему приносит деньги, даже если несколько ставок в её составе проиграют. Как это возможно? «Чемпионат» разобрался.
Ставки / База знаний 0

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Система среди трёх основных видов ставок на спорт. Первые два — ординар и экспресс. Преимущество системы в том, что прибыль можно получить даже в случае проигрыша одной или нескольких ставок в её составе. В этой статье мы разберём, что означает система в ставках на спорт, как рассчитываются ставки системой, где и как их сделать.

Что такое система в ставках на спорт

Система — это комбинированная ставка из нескольких экспрессов. Сумма ставки на систему равномерно распределяется между этими экспрессами.

Название системы состоит из двух чисел. Например, «3 из 4». Второе число — это количество исходов в системе, а первое — количество событий в каждом из экспрессов системы. В системе «3 из 4» всего 4 исхода, которые объединены в экспрессы по 3 события в каждом. Итого 4 экспресса. Чтобы по этой системе получить выплату, должны пройти как минимум 3 из 4 исходов. Тогда в системе выиграет 1 из 4 экспрессов.

Системы в букмекерских конторах достигают любой размерности вплоть до «15 из 16». Таблица размерностей систем ФОНБЕТ представлена ниже. По вертикали указано число событий в системе. По горизонтали указано число событий в одном варианте. Например, число вариантов в системе 5/8 находится в 5-м столбце 8-й строки таблицы. Получаем 56 вариантов. Минимальная ставка на систему равна числу вариантов для данной системы, но не менее чем 50 рублей.

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828567056288
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10451202102522101204510
11551653304624623301655511
12662204957929247924952206612
137828671512871716171612877152867813
149136410012002300334323003200210013649114
151054551365300350056435643550053003136545510515
1612056018204368800811440128701144080084368182056012016

Чем ставка системы отличается от экспресса

Если неудачным окажется хотя бы один исход в экспрессе, то проиграет вся ставка. Но в системе выплата возможна даже тогда, когда один или несколько исходов не пройдут. Игроки рассматривают систему как страховку. Если у вас часто не проходят экспрессы из-за одной-двух ставок, то система может стать отличным выходом из ситуации.

В ставках на систему не исключены парадоксы: выплата может оказаться меньше суммы ставки. Гарантированную прибыль при выигрыше хотя бы одного экспресса в системе вы получите в том случае, если коэффициент каждого экспресса больше количества комбинаций в системе.

В систему нельзя брать дублирующие и взаимосвязанные события. Минимальное количество исходов в системе — три.

Пример расчета системы ставок на спорт

Представим, что вы поставили 4000 рублей на систему «3 из 4» и выбрали следующие четыре исхода:

  • победа «Челси» за 2.40,
  • победа «Спартака» за 2.50,
  • победа «Зенита» за 3.00,
  • победа «Барселоны» за 4.00.

Вычисляем коэффициенты четырёх экспрессов по три исхода в каждом:

  1. Победы «Челси», «Спартака» и «Зенита». Коэффициент: 2.40 х 2.50 х 3.00 = 18.00.
  2. Победы «Челси», «Спартака» и «Барселоны». Коэффициент: 24.00.
  3. Победы «Челси», «Зенита» и «Барселоны». Коэффициент: 28.80.
  4. Победы «Спартака», «Зенита» и «Барселоны». Коэффициент: 30.00.

Так как вы поставили 4000 рублей, на каждый из четырех экспрессов букмекер отведет по 1000 рублей. Чтобы посчитать потенциальный выигрыш, вы должны умножить коэффициент каждого экспресса в составе системы на 1000 рублей, сложить результаты и отнять сумму ставки — 4000 рублей. Это и будет ваша чистая прибыль.

Потенциальный выигрыш по системе из примера будет таким:

18.00 x 1000 + 24.00 x 1000 + 28.80 x 1000 + 30.00 x 1000 — 4000 = 18 000 + 24 000 + 28 800 + 30 000 — 4000 = 96 800 рублей

При проигрыше одного экспресса вы всё равно можете получить хорошую прибыль. Всё зависит от коэффициентов, которые сыграли.

Где сделать ставку система

Размерности системы в букмекерских конторах отличаются. При игре в букмекерской конторе ФОНБЕТ можно выбрать размерность вплоть до «15 из 16». Минимальная ставка на систему у этого букмекера равна 50 рублям, а на каждый экспресс в системе — 1 рубль.

Как сделать ставку системой в букмекерской конторе

Выберите не менее трех исходов и добавьте их в купон. При игре в букмекерской конторе ФОНБЕТ зайдите в купон, выберите тип ставки система, определитесь с конфигурацией и введите сумму ставки. Помните, что сумма равномерно распределится между экспрессами в системе.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

* Партнёрский материал

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

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