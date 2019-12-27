«Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Сульшер приблизится к топ-4

28 декабря на стадионе «Терф Мур» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты считают «красных дьяволов» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно за 1.97. Победа «бордовых» оценивается аналитиками коэффициентом 4.06.

Прогноз матча «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед» (28.12.2019)

В 19-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал, пожалуй, самую убедительную победу по игре за весь сезон. «Красные дьяволы» разгромили «Ньюкасл» со счётом 4:1, владея мячом 74% времени. Из-за очередной осечки «Челси» команда Уле-Гуннара Сульшера приблизилась к топ-4.



«Борнмут» в прошлом туре разочаровал. «Бордовые» приехали в гости к «Эвертону» и не удосужились ни разу попасть в створ. Коллектив Шона Дайча уступил по всем ключевым компонентам и потерпел четвёртое поражение за шесть последних матчей. Впрочем, на родном «Терф Мур» хозяева постараются набрать очки.

Букмекеры вполне логично считают фаворитом «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» выступят на чужом поле, но по уровню таланта и мастерства у гостей солидный перевес. В обеих командах есть травмированные, однако потери минимальны и не должны оказать серьёзное влияние на рисунок игры.



«Бёрнли» дома совсем неплох: 15 очков в девяти матчах. «Манчестер Юнайтед» за те же девять поединков на выезде в среднем набирает по одному баллу за встречу. Несмотря на ужасные результаты «красных дьяволов» на чужих полях, мы рискнём проверить победу гостей с коэффициентом 1.97.



Соперники имеют лишь по одному полноценному дню отдыха, и в таких условиях многое зависит от физических кондиций. В стартовом составе матча с «Эвертоном» Макнил стал единственным игроком «Бёрнли» младше 26 лет. Самому возрастному полевому игроку «МЮ», вышедшему с первых минут поединка с «Ньюкаслом», также 26 лет.



«Красные дьяволы» гораздо моложе соперника, поэтому у гостей должно быть преимущество в свежести. Футболистов «Бёрнли» ожидает тяжелейшее испытание. Шон Дайч, может, и рад применить ротацию, но на скамейке у «бордовых» не хватает исполнителей высокого уровня. В распоряжении Сульшера гораздо более глубокий состав.



У «Манчестер Юнайтед» бывают проблемы на чужих стадионах, но только не на «Терф Мур». В трёх последних сезонах «красные дьяволы» переигрывали «бордовых» и сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Команда Уле-Гуннара Сульшера сейчас в великолепной форме, а парней Шона Дайча ждёт борьба за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Ставка на матч «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» моложе и талантливее «Бёрнли». У Сульшера больше возможностей для ротации в плотном графике Премьер-лиги, поэтому с коэффициентом 1.97 мы сделаем ставку на победу гостей. За три предыдущих выезда на «Терф Мур» «красные дьяволы» взяли девять очков и ни разу не пропустили.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.97.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.