«Тампа» — «Монреаль». Прогноз: Кучеров и Сергачёв не пожалеют Кэри Прайса

29 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Тампе встретится с «Монреаль Канадиенс». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 2.17.

Анализ матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» (29.12.2019)

Лучший клуб минувшего регулярного чемпионата НХЛ продолжает расстраивать своей нестабильностью. Никакого баланса нет и близко: команду бросает то в жар, то в холод, яркие победы сменяются необъяснимыми провалами, а лидеры играют на ожидаемом уровне далеко не всегда.



Результат довольно предсказуем: на дворе последние дни декабря, а “Тампа” по-прежнему находится вне зоны плей-офф. На данный момент она не попадает даже в топ-10 Восточной конференции, хотя плотность таблицы высока и один удачный отрезок может переломить ситуацию.



Беда в том, что таких отрезков у “Лайтнинг” практически нет, а потому с течением времени ничего толком не меняется. Они лишь дважды в сезоне выигрывали больше двух матчей подряд (по три в начале и конце ноября), а любимый фокус заключается в следующем: после разгромной победы потерпеть поражение.



Это правило нарушалось лишь однажды — 24 ноября удалось разнести “Анахайм” (6:2), а 26 числа — “Баффало” (5:2). Затем, правда, всё равно случилось домашнее поражение от “Сент-Луиса” (3:4). Во всех остальных случаях оно срабатывало. А их накопилось уже четыре — выборка вполне себе солидная.



К чему всё это вспомнилось. Дело в том, что предыдущий поединок “молнии” провели великолепно, уничтожив крепкую “Флориду” (6:1). К 19-й минуте было 3:0, к 30-й — 5:1. Вторая половина превратилась в тренировку. Лидеры чаще обычного получали отдых, удаления пропали. Словом, команды спокойно доигрывали до сирены.



Судя по общей тенденции, нужно ставить против хозяев. “Монреаль” сам болтается на границе зоны плей-офф, однако после ужасного отрезка во второй половине ноября дело пошло на лад. В восьми последних встречах удалось одержать шесть побед, в том числе над “Питтсбургом” (4:1) и “Виннипегом” (6:2) в гостях.



И всё же есть подозрение, что 4,5 суток отдыха хватит фавориту для восстановления и приведения мыслей в порядок. “Тампа” будет свежей и энергичной, да к тому же ещё и получит полную поддержку трибун. Давать на её победу существенно больше “двойки” в такой ситуации довольно опасно.

Статистика противостояния тоже на нашей стороне. Четыре предыдущих матча в Тампе закончились в пользу хозяев, три из них — в основное время. Потому мы бы выбирали между итоговой победой “Лайтнинг” за 1.73, а также ставкой 1Х + ТБ 4,5 шайбы за 2.17. Проблем с мотивацией не будет: “Канадиенс” сейчас — это прямой конкурент.

Ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс»

Обе команды отдыхали 4,5 дня. “Тампе” нужна пауза для того, чтобы разобраться в себе: на дворе конец декабря, а подопечные Джона Купера находятся за пределами топ-10 Восточной конференции. Четыре предыдущих матча в Тампе закончились в пользу хозяев, три из них — в основное время. Думаем, Кучеров и Василевский добьются своего.



Ставка: «Тампа» не проиграет + ТБ 4,5 шайбы за 2.17.