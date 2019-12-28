«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз: «клинки» поразят ворота чемпиона

29 декабря на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Шеффилд Юнайтед». Встреча начнётся в 21:00 мск. Эксперты считают «горожан» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.25. Победа «клинков» оценивается аналитиками коэффициентом 12.50.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» (29.12.2019)

«Манчестер Сити» проиграл в гостях «Вулверхэмптону» и практически лишился шансов не чемпионство. После 19 матчей у «горожан» 38 очков, а «Ливерпуль» набрал 52 балла за 18 поединков. На команду Хосепа Гвардиолы оказывается серьёзное давление, что порой приводит к грубейшим ошибкам футболистов.



«Шеффилд» остаётся одним из главных открытий сезона в Премьер-лиге. «Клинки» потерпели лишь четыре поражения (меньше только у «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона») и продолжают играть в свой простой самоотверженный футбол. Крис Уилдер выжимает практически максимум из имеющегося под рукой материала.



Букмекеры считают явным фаворитом поединка «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на «Этихад – Сити оф Манчестер». Чистая победа хозяев идёт за скромные 1.25. Смогут ли «горожане» реабилитироваться за поражение от «Вулверхэмптона», или «клинкам» удастся зацепиться за очки – вопрос очень сложный.



У «Шеффилда» есть преимущество в виде лишнего дня отдыха, что в условиях плотного календаря способно оказать серьёзное влияние на результат. «Манчестер Сити» сыграет дома, у «горожан» более глубокий и мастеровитый состав. С другой стороны, когда у Гвардиолы возникают малейшие проблемы, то нередко сыпется вся конструкция.



Одним из самых интересных вариантов на предстоящий матч выглядит классическая ставка – обе забьют с коэффициентом 1.93. «Шеффилд» поразил чужие ворота в 10 из 11 последних матчей в Премьер-лиге. Это очень серьёзные цифры.



Оборону «Манчестер Сити» не назвать выдающейся, поэтому шансов у гостей будет достаточно. Сами «горожане» проведут хотя бы одну результативную атаку с высокой вероятностью, а потому предложение выглядит любопытно.

За 9 последних матчей в Премьер-лиге «Манчестер Сити» лишь раз сыграл на ноль. Лапорт травмирован, Стоунс ещё не восстановился, а Эдерсон получил красную карточку в матче с «Вулверхэмптоном». Браво – неплохой вратарь, но сложно сохранить свои ворота в неприкосновенности, когда в центре обороны выходит связка Отаменди – Фернандиньо.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

В матче «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» мы сделаем ставку на гол в исполнении обеих команд. «Клинки» забили в 10 матчах из 11 последних, а «горожане» регулярно пропускают. У хозяев проблемы в центре обороны, а основной вратарь в прошлом поединке получил красную карточку.



Ставка: обе забьют с коэффициентом 1.93.

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