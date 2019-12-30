«Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз: Моуринью останется за пределами топ-4 АПЛ

1 января на стадионе «Сент-Мэри» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» примет «Тоттенхэм Хотспур». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты считают «шпор» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Жозе Моуринью в букмекерских конторах можно за 2.21. Победа «святых» оценивается аналитиками коэффициентом 3.44.

Прогноз матча «Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур» (1.01.2020)

Руководители «Саутгемптона» проявили удивительное терпение, за что были вознаграждены. Ральф Хазенхюттль сохранил пост главного тренера даже после серии из восьми матчей без побед и сумел наладить игру своей команды. «Святые» поднялись из зоны вылета и продолжают прогрессировать, а Дэнни Ингс уже входит в топ-5 бомбардиров АПЛ.



«Тоттенхэм» демонстрирует средние результаты. Нельзя сказать, что команда проваливается, но и ничего выдающегося после прихода Моуринью пока не продемонстрировано. «Шпоры» периодически подбираются к топ-4 на расстояние одного удачного матча, но именно в эти моменты случаются обидные осечки.



В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом «Тоттенхэм», с чем мы категорически не согласны. На наш взгляд, котировки на успех обеих команд должны быть примерно равными. Раз аналитики занижают коэффициент на «шпор», то за 1.77 логично проверить 1Х на «Саутгемптон». Победа «святых» или ничья принесёт прибыль.



В двух прошлых сезонах «Тоттенхэм» так и не смог выиграть на «Сент-Мэри». А ведь сейчас «шпоры» не выглядят сильнее самих себя годичной давности. Разумеется, история в данном случае не имеет большого значения. «Шпоры» с новым тренером, в обеих командах есть перемены, но это далеко не единственный аргумент в пользу хозяев.



Гораздо важнее нынешняя форма «Саутгемптона». В восьми последних матчах у «святых» лишь два поражения. Команда Ральфа Хазенхюттля на указанном отрезке на выезде едва не переиграла «Арсенал», а затем уверенно разобралась в гостях с «Челси». «Тоттенхэму» придётся обойтись без дисквалифицированного Сона, однако это не главная проблема Моуринью.



Жозе пока так и не сумел наладить игру в обороне. Под руководством португальца «Тоттенхэм» провёл 10 матчей и лишь раз сыграл на ноль. На данном интервале «шпоры» пропустили 17 мячей, хотя только в трёх поединках соперничали с грандами. Наивно думать, что за пару дней Моуринью найдёт способ резкого улучшения защитных построений.

У «Саутгемптона» 2,5 часа форы для восстановления. Кроме того, «святые» второй матч подряд проведут на своём поле, а «шпоры» переезжают с одного гостевого стадиона на другой. В плотном графике Премьер-лиги каждая мелочь оказывает влияние на итоговый результат. По составу «Тоттенхэм» сильнее, но все остальные нюансы говорят в пользу хозяев.

Ставка на матч «Саутгемптон» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Саутгемптон» уступил лишь дважды в восьми последних матчах. «Тоттенхэм» имел меньше времени на восстановление и проведёт второй поединок подряд на выезде. В двух прошлых сезонах «шпоры» так и не сумели победить на «Сент-Мэри». С коэффициентом 1.77 мы сделаем ставку на 1Х на «святых». Моуринью не сможет приблизиться к зоне Лиги чемпионов.



Ставка: «Саутгемптон» не проиграет с коэффициентом 1.77.

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