«Коламбус» — «Флорида». Прогноз: Бобровский остановит свой бывший клуб

1 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» в Коламбусе встретится с «Флоридой Пантерз». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «мундиров» в основное время можно с коэффициентом 2.31.

Анализ матча «Коламбус Блю Джекетс» — «Флорида Пантерз» (01.01.2020)

Встреча прямых конкурентов со всеми вытекающими последствиями. На данный момент «Флорида» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 45 очков. «Коламбус» набрал 42 балла и располагается на 11-й строчке, но при этом провёл на один матч больше.



Ещё пару недель назад положение «Блю Джекетс» казалось безнадёжным, всё же с уходом Артемия Панарина и Сергея Бобровского нехватка индивидуального мастерства стала ещё заметнее. Но затем последовала серия из пяти побед, благодаря которой удалось подобраться к зоне «уайлд-кард».



Трое соперников из пяти на этом отрезке претендуют только на высокий драфт-пик и откровенно сливают сезон — «Детройт», «Нью-Джерси» и «Лос-Анджелес». Однако помимо них подопечные Джона Тортореллы разобрались с «Вашингтоном» (3:0) и «Айлендерс» (3:2), а это первая и третьи команды Востока соответственно.



Затем «мундиры» потерпели два поражения, хотя оба они были на тоненького. Самое главное, что случились они уже по истечении 60 минут, а потому два очка добыть удалось. Сперва «Кэпиталз» всё-таки дожали неудобного оппонента (2:1 ОТ), а затем «Чикаго» в гостях оформил камбэк: уступал 0:2 к 48-й минуте, сравнял счёт и победил по буллитам. Много выручал Робин Ленер.



«Флорида» тоже ударно проводит вторую половину декабря. В шести последних встречах одержано пять побед, а единственное поражение пришлось на выезд в Тампу, где обозлённые «Лайтнинг» разнесли южан со счётом 6:1. Забросили три шайбы в большинстве и в кой-то веки не испытывали никаких проблем с реализацией.



В остальных случаях «Пантерз» добивались побед в основное время, среди прочих разобравшись с крепкими «Далласом» (7:4) и «Каролиной» (4:2), а также с прямым конкурентом за место в зоне плей-офф «Монреалем» (6:5). Как и ожидалось, подопечные Джоэля Кенневиля добавляют по ходу сезона.



Единственный поединок соперников в нынешней регулярке завершился в пользу «кошек». 8 декабря они добились разгромной победы на своём льду (4:1), хотя нельзя сказать, что полностью переигрывали «Коламбус». Моменты у гостей имелись, вот только Сергей Бобровский смотрелся великолепно.

Собственно, от этого и будем отталкиваться. Боб с большой долей вероятности вновь сыграет против бывшего клуба с первых минут и сделает всё возможное, чтобы передать привет Торторелле. Защиту «Флориды» сложно назвать сильной, но постепенно прогресс проявляется. Потому мы бы выбирали между двух вариантов — итоговая победа «Пантерз» за 2.02 и ИТМ 3 шайбы «Коламбуса» за 1.92. С созиданием у «мундиров» по-прежнему так себе.

Ставки на матч «Коламбус Блю Джекетс» — «Флорида Пантерз»

Обе команды сейчас на ходу. Первая очная встреча в сезоне осталась за «Флоридой» (4:1) во многом благодаря Сергею Бобровскому. Россиянин наверняка вновь выйдет на лёд с первых минут и сделает всё возможное, чтобы напомнить о себе бывшему клубу. Большого количества голов от «мундиров» не ждём.



Ставка: ИТМ 3 шайбы «Коламбуса» за 1.92.