«Манчестер Сити» — «Эвертон». Прогноз: Папа Карло проучит Гвардиолу

1 января на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Эвертон». Встреча начнётся в 20:30 мск. Эксперты считают «горожан» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.29. Победа коллектива Карло Анчелотти оценивается аналитиками коэффициентом 10.50.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Эвертон» (01.01.2020)

Совсем недавно «Эвертон» болтался чуть ли не на дне турнирной таблицы. Марку Силва не давал результат, хотя по уровню исполнителей «ириски» сопоставимы с «Лестером». Руководство клуба решилось на перемены, и команда сразу же понеслась вперёд на всех парах.



«Манчестер Сити» всё ещё в группе лидеров, но даже потенциальное второе место станет для Гвардиолы провалом. Отставание от «Ливерпуля» составляет чудовищные 14 очков при том, что у «красных» игра в запасе. С другой стороны, «горожане» способны выстрелить в Лиге чемпионов и завоевать европейский трофей.



В предстоящем поединке букмекеры считают «Манчестер Сити» явным фаворитом, с чем мы не согласны. Коэффициент на Х2 составляет великолепные 4.14. По составу «горожане» заметно превосходят «Эвертон», однако у гостей достаточно аргументов, чтобы навязать фавориту свою волю.



После увольнения Марку Силвы у «Эвертона» в АПЛ следующие результаты: 3:1 с «Челси», 1:1 с «Манчестер Юнайтед», 0:0 с «Арсеналом», 1:0 с «Бёрнли» и 2:1 с «Ньюкаслом». Сейчас «ирисок» возглавляет Карло Анчелотти, который великолепно знаком с английским футболом. Хосеп Гвардиола вряд ли будет рад встрече с мудрым итальянцем.



Папа Карло приводил к чемпионству «Челси», а в двух поединках против Гвардиолы тактически уничтожил испанца. Когда Анчелотти возглавлял «Реал», а Пеп тренировал «Баварию», мадридцы выиграли в Лиге чемпионов 5:0 по сумме двух матчей. Разумеется, времена меняются, однако стиль работы обоих специалистов претерпел минимум изменений.



«Манчестер Сити» в прошлом матче еле-еле одолел «Шеффилд» после спорного гола в чужие ворота и отменённого забитого мяча в свои. На отрезке в пять последних матчей «горожане» набрали меньше очков, чем «Эвертон». «Ириски» находятся в приподнятом настроении и после увольнения Марку Силвы не проигрывают в Премьер-лиге.



У коллектива Карло Анчелотти фора в виде лишнего дня отдыха. Впрочем, для «Эвертона» предстоящий поединок станет вторым подряд в гостях, а «Манчестер Сити» последнюю встречу в 2019 году и первую в 2020-м проведёт на своём поле. Главное при выборе ставки Х2 в пользу гостей – завышенный коэффициент 4.14.

«Манчестер Сити» сейчас не демонстрирует футбол запредельного уровня. Гвардиола больше выезжает за счёт класса исполнителей. «Эвертон» великолепно готов физически, а теперь у игроков заметно возросла уверенность в собственных силах. Анчелотти заранее знает все тактические замыслы Пепа и сумет подготовить своих парней должным образом.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон»

После увольнения Марку Силвы «Эвертон» ни разу не уступил в АПЛ. В пяти последних матчах в Премьер-лиге «ириски» набрали больше очков, чем «Манчестер Сити». С коэффициентом 4.14 мы сделаем ставку на Х2 на гостей. Карло Анчелотти в обоих очных противостояниях с Хосепом Гвардиолой переигрывал испанца.



Ставка: «Эвертон» не проиграет с коэффициентом 4.14.

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