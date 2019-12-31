«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт». Прогноз: Попович оставит Мюррея на периметре

1 января на паркете «Эй-Ти-энд-Ти-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио» примет «Голден Стэйт». Встреча начнётся в 3:00 мск. Эксперты считают «Спёрс» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Грега Поповича с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.19. Победа «Уорриорз» оценивается аналитиками коэффициентом 5.40.

Прогноз матча «Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (1.01.2020)

«Спёрс» каким-то чудом перед ближайшим игровым днём оказались в зоне плей-офф. У «Сан-Антонио» огромное количество критических проблем, команда больше напоминает развалившуюся империю. Попович продолжает давать приемлемый относительно возможностей состава результат, но даже при просмотре матчей техасцев создаётся впечатление, что игроки мучаются на паркете.



У «Голден Стэйт» всё куда проще. Стив Керр с беззаботным выражением лица проводит кастинг среди молодёжи на следующий сезон, а Расселл получил карт-бланш на набивание статистики для последующего обмена. «Уорриорз» идут на 15-й строчке в Западной конференции, что вполне устраивает клуб с учётом долгосрочных перспектив.



У «Сан-Антонио» все здоровы, встреча пройдёт на паркете «Эй-Ти-энд-Ти-центра», поэтому даже фора «-9,5» на «Спёрс» идёт за 1.83. Аналитики ожидают крупную победу хозяев. Мы рискнём сыграть против одного из основных баскетболистов команды Грега Поповича. С коэффициентом 1.71 в букмекерских конторах доступен индивидуальный тотал Деджанта Мюррея меньше 6,5 подбора.



На старте сезона разыгрывающий «Сан-Антонио» был куда активнее на щитах, но затем сосредоточился на выполнении других функций. Мюррей пробил выбранный нами тотал в семи из первых восьми матчей нынешнего регулярного чемпионата. Зато за 20 следующих поединков лишь трижды добирался до установленной букмекерами планки.



Средний показатель Деджонте по сезону составляет 5,9 подбора. Оснований для резкого скачка в данном компоненте пока не видно, хотя аномалия может случиться в любой момент. Но тут нужно принимать во внимание ещё один фактор: Мюррей – лучший защитник «Спёрс» на периметре.



Если Расселл сможет выйти на паркет, то именно разыгрывающий «Сан-Антонио» займётся опекой Д’Анджело. В противном случае в качестве добычи будет выбран любой из снайперов «Уорриорз». В таком случае Деджонте сосредоточится на обороне дуги, а в борьбе за подборы на помощь Олдриджу и Лайлзу придёт более пригодный для данной функции Дерозан.

«Спёрс» на грани попадания в десятку худших команд лиги по проценту реализации соперника с периметра. Попович оставит Мюррея опекать чужих снайперов, а отскоками займутся другие. Потому пробить тотал по подборам Деджонте будет непросто.

Ставка на матч «Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

С коэффициентом 1.71 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Мюррея меньше 6,5 подбора. За 20 последних матчей Деджанте лишь трижды преодолел установленную букмекерами планку. Разыгрывающий «Спёрс» необходим Поповичу на дуге, так как у «Сан-Антонио» проблемы с обороной периметра.



Ставка: индивидуальный тотал Деджанте Мюррея меньше 6,5 подбора с коэффициентом 1.71.

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