«Лейкерс» — «Финикс». Прогноз: Леброн Джеймс сосредоточится на передачах

2 января на паркете «Стэйплс-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Финикс Санз». Встреча начнётся в 6:30 мск. Эксперты считают калифорнийцев явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.17. Победа Девина Букера и компании оценивается аналитиками коэффициентом 5.90.

Прогноз матча «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз» (2.01.2020)

«Лейкерс» пришли в себя после серии из четырёх поражений подряд и добыли две важные победы. Сам по себе отрезок из нескольких неудач способен случиться с каждым коллективом, но когда команда лидирует в конференции, и за неё выступает Леброн Джеймс, то любая осечка становится поводом для критических обсуждений.



«Санз» попали в частично схожую ситуацию. У «Финикса» две победы, перед которыми была чудовищная серия из восьми поражений подряд. Разница только в том, что парни Монти Уильямса пока даже в плей-офф не проходят. Впрочем, времени и потенциала для исправления достаточно.



Букмекеры считают явным фаворитом матча «Лейкерс». Даже фора «-10» на хозяев идёт за 1.78. Мы сыграем против главной звезды калифорнийцев и проверим индивидуальный тотал Леброна Джеймса меньше 26,5 очка с коэффициентом 1.77. Недавно Король допускал возможность преодоления вечного рекорда Абдул-Джаббара, но это ещё не скоро.



Средний показатель Джеймса в нынешнем сезоне составляет 25,1 очка, а дома снижается до 24,2. На своём паркете «Лейкерс» периодически решают все вопросы о победителе задолго до окончания матча, поэтому Фрэнк Вогель даёт отдых своему лидеру. Сам Леброн больше сосредоточен на передачах и заигрывании партнёров.



Джеймс преодолел установленную букмекерами планку лишь в 11 поединках из 32. Зато Леброн лидирует в лиге по ассистам. С высокой вероятностью Король продолжит искать Дэвиса в посте и делать скидки на периметр чаще, чем брать всё в свои руки. Соперник не требует индивидуальных геройств в нападении.

«Лейкерс» и «Санз» уже встречались в нынешнем сезоне. «Лос-Анджелес» одержал победу на чужом паркете со счётом 123:115, а Леброн выдал линейку 19+11+7. Конечно, при желании Джеймс в любом матче может набрать 40 очков, но статистика показывает, что Король предпочитает действовать на команду.

Ставка на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз»

С коэффициентом 1.77 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Леброна меньше 26,5 очка. В нынешнем сезоне Леброн набирает 25,1 балла за результативность, а дома показатель снижается до 24,2. Король преодолел установленную букмекерами планку лишь в 11 матчах нынешнего сезона из 32, а в прошлом поединке с «Финиксом» сделал 19+11+7.



Ставка: индивидуальный тотал Леброна Джеймса меньше 26,5 очка с коэффициентом 1.77.

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