«Севилья» — «Атлетик». Прогноз: упёртые баски остановят Мунира и Банегу

3 января в матче 19-го тура чемпионата Испании «Севилья» в Севилье встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Хулена Лопетеги можно с коэффициентом 1.65.

Анализ матча «Севилья» — «Атлетик Бильбао» (03.01.2020)

«Севилья» здорово проводит сезон и к началу 2020 года занимает первое место среди простых смертных в чемпионате Испании. Да и зазор от «Барселоны» с «Реалом» не столь велик. У каталонцев после 18 туров 39 очков, а мадридцев — 37, а у красно-белых — 34. «Атлетико» находится в двух баллах позади, а остальные отстали ещё сильнее.



Дела могли бы идти ещё лучше, да только в середине декабря случились две осечки подряд во встречах, которые претендент на место в зоне Лиги чемпионов должен забирать. Сперва не удалось дожать скромную «Осасуну» (1:1), игравшую в меньшинстве с 61-й минуты. Моменты и стандарты имелись, а вот с реализацией не задалось.



Затем андалусийцы и вовсе потерпели поражение в родных стенах от «Вильярреала» (1:2) — команды крепкой, но вместе с тем ограниченной. Подопечные Хулена Лопетеги очень часто били по воротам (25 ударов за 90 минут, лишь пять из них пришлись в створ) и обложили чужую штрафную подачами да угловыми. А в итоге остались ни с чем.



Впрочем, и без того первую часть сезона следует признать удачной. «Севилья» великолепно действует в гостях и исправно набирает там очки. Проблема в другом, и проблема эта весьма нетипична: в родных стенах побеждать удаётся реже привычного. 14 очков в восьми матчах — лишь 13-я строчка Примеры по этому показателю.



Одержано четыре победы: три из них — с разницей в один мяч, а оставшаяся — в два (2:0), где оба гола были забиты в заключительные 25 минут. 10 мячей в восьми домашних поединках — график аутсайдера чемпионата Испании. Для сравнения, в прошлом сезоне красно-белые на своём поле в среднем забивали больше двух раз за 90 минут.



И вот в Севилью приезжает «Атлетик» — крепкая команда, ещё недавно входившая в топ-5 таблицы. В трёх предыдущих турах она добыла всего два очка, но на этом отрезке пришлось играть в гостях у «Бетиса» (2:3) и «Реала» (0:0). Однозначной неудачей стоит считать разве что ничью со скромным «Эйбаром» (0:0).



Баски традиционно пропускают немного — всего 12 мячей в 18 играх, меньше только у «Атлетико» (11). Кроме того, они уступили лишь в трёх гостевых матчах нынешнего сезона из девяти. Дважды с разницей в один мяч (2:3 с «Бетисом» и 0:1 с «Сельтой»), а также с разницей в два мяча в Мадриде (0:2 от «Атлетико»).

Словом, П2 с форой (+1) за 1.73 — хороший вариант, если вы любите аккуратные ставки. А мы бы выбирали между Х2 за 2.32 и индивидуальным тоталом «Севильи» меньше 1,5 гола за 1.89. Также стоит подумать о ТМ 2,5 мяча за 1.75, поскольку пять предыдущих очных встреч в Примере оказались низовыми. Смущает только возвращение Лукаса Окампоса, который очень хорош в этом сезоне.

Ставки на матч «Севилья» — «Атлетик Б»

«Севилья» довольно средне играет на своём поле — 14 очков в восьми матчах при десяти забитых голах. Меньше «Атлетика» в чемпионате Испании пропускает только команда Диего Симеоне, так что подопечным Хулена Лопетеги придётся несладко. В принципе, коэффициент 2.32 на Х2 кажется завышенным. На наш взгляд, он должен находиться в районе 2.10. Проверим.



Ставка: «Атлетик» не проиграет за 2.32.