«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз: Клопп и Мане начнут 2020 год с разгрома

2 января на стадионе «Энфилд» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» примет «Шеффилд Юнайтед». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают красных явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно за 1.29. Победа «клинков» оценивается аналитиками коэффициентом 12.50.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» (2.01.2020)

«Ливерпуль» продолжает разрывать английскую Премьер-лигу. После 20 туров красные опережают «Лестер» на 13 очков и имеют матч в запасе. Да, конкуренты команды Юргена Клоппа допускают осечки, но 55 баллов за 19 поединков свидетельствуют о тотальном доминировании Салаха и компании.



«Шеффилд Юнайтед» тоже доставляет приятные эмоции своим поклонникам. Цели и задачи у клуба, разумеется, другие, но с их выполнением не возникает проблем. «Клинки» находятся в верхней части турнирной таблицы, что можно считать выдающимся достижением для команды с одним из самых скромных составов в АПЛ.



Аналитики считают «Ливерпуль» явным фаворитом встречи. Матч пройдёт на «Энфилде», где хозяева никому не дают спуску. Чистая победа красных идёт за 1.29, но мы рискнём взять более опасную ставку. С коэффициентом 3.14 в букмекерских конторах можно проверить фору «-2,5» на команду Юргена Клоппа.



Классическая статистика против нас. «Шеффилд» в нынешнем сезоне АПЛ проиграл пять раз, и во всех случаях разница в счёте не превышала двух мячей. На выезде у «клинков» лишь одно поражение, полученное в прошлом туре от «Манчестер Сити». Коллектив Криса Уилдера может сетовать на некоторое невезение, но даже без удачи команда избежала разгрома.



В первом круге «Ливерпуль» еле-еле выиграл с минимальным счётом из-за ужасной ошибки вратаря Дина Хендерсона. У красных только пять разгромных побед за прошедшие 19 поединков в Премьер-лиге, но мы верим в фору «-2,5» на хозяев. Почему от парней Юргена Клоппа стоит ожидать успеха с солидным преимуществом?



«Ливерпуль» проведёт второй матч подряд на своём поле, а «Шеффилд» сменит «Этихад — Сити оф Манчестер» на «Энфилд». «Клинки» потратили много сил на битву с действующим чемпионом Премьер-лиги, после чего вынуждены снова играть в гостях. Также стоит отметить разницу в возможностях обоих тренеров.



Для «Шеффилда» предстоящий поединок станет четвёртым за 13 дней. Если «Ливерпуль» привык к насыщенному графику, то физическая готовность «клинков» вызывает вопросы. У Криса Уилдера и так один из самых слабых составов в лиге, а теперь ещё возникает необходимость применять ротацию.



Если основа «Шеффилда» останется в прежнем виде, то «Ливерпуль» будет обладать не только гигантским преимуществом в классе и индивидуальном мастерстве, но ещё и перевесом с точки зрения физических кондиций. В прошлом матче красных был забит только один гол. Сложно представить себе, чтобы команда со столь фантастической линией нападения второй раз подряд выдала низ.



У «Шеффилда» обратная ситуация. «Клинки» впервые за долгие годы вернулись в высший дивизион английского футбола и, обладая скромными возможностями, дают бой каждому оппоненту. Неужели парни Криса Уилдера пройдут сезон без разгромов? Если где-то поражение с крупной разницей в счёте и должно случиться, то «Энфилд» для этого подходит идеально.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд» после тяжелейшего выездного матча с «Манчестер Сити» сразится с «Ливерпулем» на «Энфилде». У «клинков» ни одного разгромного поражения в нынешнем сезоне в Премьер-лиги, но мы рискнём взять фору «-2,5» на красных с коэффициентом 3.14. У команды Юргена Клоппа есть возможности, чтобы огорчить коллектив Криса Уилдера.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой «-2,5» с коэффициентом 3.14.

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