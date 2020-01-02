«Калгари» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Прогноз: Панарин продолжит тащить, Бучневич поможет

3 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» в Калгари встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу «огоньков» в основное время можно с коэффициентом 1.81.

Анализ матча «Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (03.01.2020)

Обе команды находятся за пределами зоны плей-офф, пусть и отставание совсем небольшое. А потому цена ошибки крайне высока: плотность таблицы столь велика, что 2-3 поражения подряд могут существенно ухудшить положение. Впрочем, прямыми конкурентами соперники не являются, так как «Рейнджерс» выступают на Востоке, а «Калгари» — на Западе.



«Огоньки» ещё совсем недавно уверенно входили в топ-8 конференции, однако затем последовал спад. Команда напрочь завалила вторую половину декабря, одержав в восьми предыдущих матчах лишь две победы. На этом отрезке было набрано пять очков из 16 возможных. Понятно, что для претендента на плей-офф это недопустимый график.



При этом нельзя сказать, что дело тут в календаре. Вовсе нет — он был вполне себе симпатичный. Пять матчей из восьми вообще состоялись на своём льду. Канадский клуб без вариантов проиграл крепким «Каролине» (0:4) и «Питтсбургу» (1:4), а дальше начал массово терять очки с клубами попроще. 3:4 ОТ с «Монреалем», 0:3 с «Миннесотой», 2:5 с «Ванкувером», 3:5 с «Чикаго».



Потому линия букмекеров вызывает определённые вопросы. Состав у «Флэймз», пожалуй, немного посильнее, но не более того. Говорить о каком-то преимуществе в свежести не приходится, поскольку обе команды провели предыдущие поединки 1 января и имели около полутора суток на отдых и восстановление.



Подопечные Джеффа Уорда, конечно, сыграют на своём льду, но в последнее время он им совсем не помогал. Пять поражений в родных стенах подряд, а в целом по сезону статистика такова: 10 побед и 10 неудач. Показатель, прямо скажем, посредственный. А вот «Рейнджерс» в гостях даже немного опережают график «очко за игру».



В общем, 1.81 на победу хозяев в основное время смотрится сомнительно. Они явно находятся не в лучшем состоянии, так что у «синерубашечников» наверняка будут шансы как минимум дотянуть до овертайма. «Нью-Йорк» сейчас вполне неплох — три победы в пяти последних матчах и инфарктное поражение от «Эдмонтона» (5:7).



В той игре Артемию Панарину с партнёрами едва не удалось спастись со счёта 0:6. Они довели отставание до минимального, но времени не хватило. Последнюю шайбу «Ойлерз» забросили уже в пустые ворота. В защите у «Рейнджерс» по-прежнему бардак, а вратари тащат далеко не всегда, зато с атакой всё вполне симпатично.

Х2 идёт за 2.03 и смотрится вполне недурно, вариант попроще — ИТБ 2,5 шайбы «Рейнджерс» за 1.88. Вторая ставка — обе забьют в первом периоде за 2.50. Слишком уж нестабильная оборона у каждой из команд. Если с реализацией всё будет в порядке, проблем с результативностью не возникнет.

Ставки на матч «Калгари Флэймз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

У хозяев шесть поражений в восьми последних матчах, на своём льду они потерпели пять неудач подряд. На отдых у соперников было одинаковое количество времени, так что не будем мудрить и сыграем по коэффициенту: на Х2 дают больше «двойки», хотя у «Рейнджерс» три победы в пяти предыдущих встречах при высокой результативности.



Ставка №1: «Рейнджерс» не проиграют за 2.03.



Ставка №2: обе забьют в первом периоде за 2.50