«Спартак» — «Витязь». Прогноз: Знарок справится даже без лучшего бомбардира

3 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Москве встретится с «Витязем». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Олега Знарка в основное время можно с коэффициентом 1.73.

Анализ матча «Спартак» — «Витязь» (03.01.2020)

«Витязь» окончательно потерял уверенность и кураж после очередного чудо-обмена со СКА. Каждое набранное очко даётся с огромнейшим скрипом, главная сенсация старта сезона уже докатилась до восьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции. И может оказаться вне зоны плей-офф.



Сзади вовсю подпирает «Сочи», который тоже не может похвастать стабильностью, но по крайней мере не выдаёт затяжные серии поражений.Сейчас «леопарды» отстают от клуба из Подольска на шесть очков, хотя провели на один матч больше. Вроде бы зазор весомый, но если ситуация не изменится, то он быстро превратится в пыль.



Собственно, достаточно сказать, что в 24 последних поединках подопечные Михаила Кравеца одержали всего шесть побед. Пять из них — с разницей в одну шайбу или вообще за пределами основного времени. А 2019 год команда закрыла четырьмя разгромными неудачами подряд.



Справедливости ради, соперники были в полном порядке: «Барыс» (2:5), дважды ЦСКА (1:6 и 0:3), а также «Йокерит» (1:4). Все эти клубы входят в топ-4 своих конференций. Впрочем, это слабое утешение, так как особой борьбы в упомянутых встречах не возникало.



Все они прошли по похожему сценарию: «Витязь» достойно начинал и в некоторых случаях даже выходил вперёд, но во втором периоде неизбежно проседал. И, как правило, пропускал по две-три шайбы за короткий промежуток. После чего, разумеется, зацепиться за результат становилось крайне трудно.



«Спартак», напротив, в полнейшем порядке. Пять побед в шести последних матчах, единственное поражение — и то в овертайме. Да ещё и в гостях. Да ещё и от традиционно неудобного «Сочи» (0:1 ОТ). Да ещё и в самом конце непростой выездной серии по маршруту Новосибирск — Челябинск — Сочи.



Словом, разница в уровне команд на данном этапе не вызывает сомнений. Работа Олега Знарка приносит плоды. Красно-белые почувствовали запах крови и уверенность в собственных силах, а потому остановить их удаётся только при блистательных действиях вратарей.



Единственная проблема — у москвичей выбыл Артём Фёдоров. А это, на секундочку, лучший бомбардир и снайпер команды. В связи с этим тренерскому штабу определённо придётся перетряхивать звенья и искать новые сочетания. Раз так, дебют наверняка получится непростым.

Скорее всего, «Витязь» неплохо начнёт, но постепенно хоккеисты «Спартака» адаптируются к новым условиям и добавят. А клуб из Московской области в последние недели совсем слабо держит удар. Проверим победу хозяев во втором периоде за 2.23 и ИТБ 0,5 очка Якова Рылова за 2.30. Защитник набирал как минимум один балл в шести из восьми предыдущих поединков.

Ставки на матч «Спартак» — «Витязь»

«Витязь» потерпел 18 поражений в 24 последних матчах, а «Спартак», напротив, добавил и вовсю борется за третью строчку на Западе. Москвичи остались без лучшего бомбардира Артёма Фёдорова, в связи с чем поначалу наверняка испытают проблемы. Но ближе к середине встречи разница в классе и уверенности сыграет свою роль.



Ставка №1: «Спартак» победит во втором периоде за 2.23.



Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Якова Рылова за 2.30.