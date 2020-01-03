Швеция — Россия. Прогноз: судьба команды Брагина в руках Аскарова

Шведы выиграли все матчи на МЧМ-2020, у вратаря сборной России будет много работы.

4 января в матче полуфинала молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная Швеции в Остраве сыграет с Россией. Букмекеры отдают минимальное предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу подопечных Томаса Монтена в основное время можно с коэффициентом 2.44.

Анализ матча Швеция U20 — Россия U20 (04.01.2020)

Четвертьфинал молодёжного чемпионата мира практически не дал никакой новой информации о сборной России. Все увидели примерно то, что ожидали. Наши хоккеисты одержали трудовую победу на классе. Пришлось понервничать и поволноваться, но по факту моментов у соперника практически не было.

Аккуратный дебют, при котором риск сведен к минимуму, а темп нарочно снижается, поскольку так легче контролировать эмоции. Россияне одёргивали себя и действовали довольно скованно, но это принесло свои плоды. Швейцарцы нанесли по воротам Ярослава Аскарова всего 15 бросков, хотя большую часть встречи отставали в счёте. По-настоящему опасными из них оказались от силы два-три.

Швейцария — крепкая команда, способная наказать за недооценку или потерю концентрации. На прошлогоднем МЧМ она упаковала чемоданы для сборной Швеции, а в этом году разгромила на групповой стадии Финляндию. Несколько хороших форвардов и умение убежать — её главные козыри. Потому вполне логично, что Валерий Брагин сделал всё возможное, дабы оппонент как можно реже видел перед собой чистый лёд.

Парочка потенциально опасных выходов «2-в-1» или «3-в-2» всё же случилась, но не более. Перестановки в большинстве вновь сработали: Германия получила три шайбы за несколько минут, Швейцарии досталось две. Последняя из них получилась особенно важной — гол в раздевалку создал комфортное преимущество (3:1) и снизил нервозность.

Также стоит выделить два момента. Первый — великолепные атаки сходу. По ним сомнений не было изначально. Швейцария старалась не давать россиянам разгоняться, но на 35-й минуте это получилось — и тут же случился второй гол. И второе — очень здорово отработало меньшинство, без которого проблем могло бы оказаться гораздо больше.

Без удалений на ровном месте обойтись не вышло. Хоккеисты и тренерский штаб хором говорят, что постоянно обсуждают этот вопрос между собой. Результатов пока не видно. В четвертьфинале сил хватило на 20 с небольшим минут. После первой шайбы «крестоносцы» четыре раза оставались в большинстве. Причём дважды — в середине третьего периода, когда один гол мог обострить интригу до предела.

Понятно, что в полуфинале за такое вполне могут наказать. Всё же там индивидуальное мастерство соперников будет повыше. Швейцарцы при всём прогрессе и определённых успехах остаются командой второго уровня, которая стабильно даёт бой фаворитам, но победы одерживает только в особых случаях. Если глупых удалений будет немного, шансы на выход финал кажутся хорошими.

Шведы — крепкая и чертовски правильная команда, которая стремится играть красиво, чертить комбинации и много забивать. На МЧМ-2020 она, как обычно, катком прошлась по групповому этапу. А затем выпорола Чехию в четвертьфинале, отправив хозяев турнира в отпуск (5:0). Первый гол забросила в большинстве, второй — в меньшинстве. А дальше было дело техники.

«Тре крунур» ещё не пропускали больше двух шайб, а по количеству индивидуально талантливых хоккеистов на фоне Швейцарии кажутся коллективом с другой планеты. Всё это действительно так, но Россия не кажется хуже. Швеция хороша на невысоких скоростях, но под давлением и высоким прессингом частенько теряется в важнейших матчах. Брака при передачах в средней зоне у неё тоже достаточно, а потому возможности убежать должны появиться.

Хватит ли у тренерского штаба россиян смелости сыграть в такой хоккей — это вопрос. Если да, поединок рискует получиться результативным и непредсказуемым, потому что моментов будет достаточно в обе стороны. Тем не менее проверим «гол в первые 10 минут — нет» за 2.02. Россия аккуратно начала с Швейцарией, а тут цена ошибки будет ещё выше. Вряд ли соперники устроят агрессивный дебют без оглядки на ворота.

Также проверим Х2 + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.23. Предыдущие очные встречи России и Швеции на МЧМ получались крайне близкими. В 10 последних случаях шесть раз дело доходило до дополнительного времени, а ещё в трёх поединках разница в счёте составляла одну шайбу. Пожалуй, можно даже подумать о лобовой ничьей за 4.40.

Ставки на матч Швеция U20 — Россия U20

Шведы — крепкая и чертовски правильная команда, которая стремится играть красиво, чертить комбинации и много забивать. Наши, впрочем, не хуже. Это будет нервная игра двух равных соперников, где всё решат детали — действия вратарей, спецбригады, количество удалений. Вполне вероятна ничья в основное время.

Ставка №1: гол в первые 10 минут — нет за 2.02.

Ставка №2: Россия не проиграет + тотал меньше 6,5 шайбы за 2.23.