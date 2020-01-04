«Даллас» — «Шарлотт». Прогноз: Дончич выполнит работу Порзингиса

В каждом из трёх матчей без Порзингиса Дончич забирал не менее десяти отскоков.

5 января на паркете «Американ Эйрлайнс-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Даллас» примет «Шарлотт». Встреча начнётся в 4:30 мск. Эксперты считают «Маверикс» явным фаворитом встречи. Сделать ставку на команду Луки Дончича с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.14. Победа «Хорнетс» оценивается аналитиками коэффициентом 6.80.

Прогноз матча «Даллас Маверикс» — «Шарлотт Хорнетс» (5.01.2020)

«Даллас» продолжает борьбу за топ-4 на Западе, но в последнее время коллектив Рика Карлайла несколько сбавил обороты. Повреждения Дончича и Порзингиса лишили «Маверикс» как минимум двух побед.

«Шарлотт» всеми усилиями пытаются зацепиться за зону плей-офф на Востоке. Резкий прогресс Девонте Грэма позволил команде не упасть на самое дно, но ресурсы «Хорнетс» сильно ограничены. Впрочем, у Джеймса Боррего есть возможность для развития молодых талантов.

Букмекеры логично считают явным фаворитом «Даллас». «Маверикс» на порядок сильнее и выступают на родном паркете. «Хорнетс» без боя не сдадутся, однако шансов у гостей маловато. Мы сделаем ставку на индивидуальный тотал подборов Луки Дончича больше 10,5 с коэффициентом 2.00.

Почему на словенца установлена столь высокая планка? Матч пропустит Порзингис, что влияет сразу на несколько факторов. Стартовая пятёрка «Далласа» станет значительно ниже, у Дончича будет меньше конкурентов в борьбе за отскоки, а средние 9,4 подбора, которые отвоёвывает Кристапс, должны кому-то доставаться.

В текущем регулярном чемпионате у Луки 9,6 отскока за матч, но важнее другое. Порзингис в нынешнем сезоне пока пропустил три встречи: с «Мемфисом», «Оклахомой» и «Бруклином». В указанных поединках Дончич взял 14, 10 и 13 подборов.

Одна из основных опасностей заключается в возможном разгроме гостей. «Даллас» способен сделать «-20» за три четверти, а затем дать Дончичу отдых. Вот только добыть столь весомый перевес без Порзингиса непросто, а сам Лука даже за 25 минут иногда выдаёт фантастические цифры.

Стоит упомянуть и о проблемах «Хорнетс» на щитах. По проценту подборов «Шарлотт» занимает 28-ю строчку в лиге. Хуже только «Атланта» и «Вашингтон». «Даллас» наоборот идёт в топ-5. Дончичу придётся выполнить некоторую работу за Порзингиса, но Лука готов к дополнительной нагрузке.

Ставка на матч «Даллас Маверикс» — «Шарлотт Хорнетс»

Матч «Даллас» — «Шарлотт» пропустит Порзингис. Без Кристапса дополнительной работой на щитах придётся заняться Дончичу. С коэффициентом 2.00 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Луки больше 10,5 подбора. В трёх матчах нынешнего сезона без своего звёздного партнёра словенец взял 14, 10 и 13 отскоков.

Ставка: индивидуальный тотал Луки Дончича больше 10,5 подбора с коэффициентом 2.00.

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