«Наполи» — «Интер». Прогноз: неаполитанцы расплатятся за отставку Анчеллоти

За 17 туров в Серии А команда Антонио Конте уступила лишь «Ювентусу».

6 января на стадионе «Сан-Паоло» в центральном матче 18-го тура итальянской Серии А «Наполи» примет «Интер». Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты выставляют примерно равные котировки на обоих соперников с небольшим перевесом в пользу неаполитанцев.

Сделать ставку на коллектив Дженнаро Гаттузо в букмекерских конторах можно за 2.57. Победа команды Антонио Конте оценивается аналитиками коэффициентом 2.83.

Прогноз матча «Наполи» — «Интер» (06.01.2020)

«Наполи» выдал крайне неоднозначную первую часть сезона. Неаполитанцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где в 1/8 финала встретятся с «Барселоной», но в Серии А занимают лишь восьмую позицию после 17 туров. Руководство клуба отправило в отставку Карло Анчеллоти и назначило Дженнаро Гаттузо.

У «Интера» ситуация полностью противоположная. Боссы доверяют Антонио Конте, который никак не может справиться с давней проблемой. Чёрно-синие делят с «Ювентусом» первую строчку в Серии А, вот только Лукаку с партнёрами не смогли обыграть резервистов «Барселоны» и отправились в Лигу Европы.

Аналитики выставляют практически равные котировки на обоих соперников с небольшим перевесом в пользу «Наполи». Подобная оценка шансов выглядит полным неуважением по отношению к «Интеру». Даже фора «0» на чёрно-синих идёт за коэффициент 2.05, что нас полностью устраивает.

Руководство «Наполи» само себе придумало множество проблем. Многие игроки недовольны положением дел в команде и хотят сменить клуб, а кандидатура Дженнаро Гаттузо на роль спасителя сезона в Серии А выглядит спорно. Неаполитанцы рискуют стать середняком и лишиться финансовой подпитки от участия в Лиге чемпионов.

У «Интера» фантастическая статистика во внутреннем первенстве. За предыдущие 17 туров команда Антонио Конте потерпела лишь одно поражение. Фора «0» на гостей принесёт нам возврат в случае ничейного исхода, а прибыль мы получим, если чёрно-синие добьются успеха. Шансы на проигрыш минимальные.

У неаполитанцев дома жалкие 11 очков за восемь матчей, а у «Интера» на выезде семь побед и одна ничья. Единственное поражение в нынешнем сезоне Серии А чёрно-синие потерпели в битве с «Ювентусом». «Наполи» в своём текущем состоянии — это совершенно другой уровень.

Соперники имели время на отдых. Пауза может пойти на пользу «Наполи». Дженнаро Гаттузо получил возможность лучше изучить коллектив и наладить взаимопонимание. Впрочем, вокруг неаполетанцев столько различных слухов, что с трудом верится в волшебное преображение команды.

У «Интера» стабильнее и сыграннее состав, более опытный и титулованный тренер, а также потрясающие показатели в Серии А. «Наполи» пытается выбраться из кризиса, но ближайший соперник пока не по зубам неаполитанцам. Ничья станет успехом для хозяев, а о победе остаётся только мечтать.

Ставка на матч «Наполи» — «Интер»

Руководство «Наполи» на место Карло Анчеллоти назначило Дженнаро Гаттузо. На наш взгляд, данная мера не приведёт к улучшению результатов. С коэффициентом 2.05 мы возьмём фору «0» на «Интер». У чёрно-синих за 17 туров лишь одно поражение в Серии А, которое получено от «Ювентуса».

Ставка: победа «Интера» с форой «0» с коэффициентом 2.05.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.