«Вашингтон» — «Оттава». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Орлов оформят разгром

8 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Оттавой Сенаторз». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 1.52.

Анализ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз» (08.01.2020)

«Вашингтон» одержал две победы подряд и закрепился на первом месте в НХЛ, немного оторвавшись от «Бостона» и «Сент-Луиса». Тем не менее к действиям команды по-прежнему хватает вопросов. Очевидно, что после парочки убойных победных серий наступил спад, который, похоже, продолжается до сих пор.

После новогодних мини-каникул «столичные» одолели «Каролину» (4:3). Это можно назвать достижением: «Харрикейнз» сейчас хороши, а на своём льду и вовсе дают бой каждому. На деле «Кэпиталз» сильно повезло не получить 0:3 уже в первом периоде, поскольку начали они крайне слабо.

Повезло, что Илья Самсонов был великолепен. Российский голкипер в итоге отразил 38 бросков и лишь один раз пропустил в равных составах. Петр Мразек, напротив, мог бы выручить в паре эпизодов. Но «Кэпиталз» даже на таком фоне едва не упустили победу, позволив хозяевам за шесть минут превратить 1:4 в 3:4.

Несколько глупых удалений подряд подарили клубу из Роли шанс вернуться в игру. Затем у ворот Самсонова было жарко, но Даги Хэмилтон за три минуты до сирены схватил малый штраф, после чего гостям стало заметно легче. В общем, по качеству хоккея Овечкин с партнёрами скорее не впечатлили.

Полтора дня спустя они одолели «Сан-Хосе» в инфарктном поединке (5:4 ОТ). Хозяева горели 2:3 за минуту до сирены, сняли голкипера и получили в пустые ворота… а затем сумели отыграться. Это очень красивый сюжет, демонстрирующий волю к победе и характер. Однако по факту расхлябанность нынешних «Шаркс» виновата в случившемся даже больше.

Словом, брака и ошибок у «Кэпс» сейчас много, защита действует так себе, а в атаке всё получается волнами. Говорить о какой-то стабильности сложно. Илья Самсонов свои матчи, как правило, проводит очень крепко, а вот Брэйден Холтби частенько пропускает не самые сложные броски. С «акулами» так и было.

И всё же для уверенной победы над «Оттавой» на своём льду у подопечных Тодда Рирдена есть всё необходимое. Канадский клуб, один из самых депрессивных в НХЛ, не выигрывал хотя бы два раза подряд аж с ноября, а в шести последних матчах потерпел пять поражений. «Сенаторз» располагаются на 14-м месте в Восточной конференции.

Кроме того, история очных встреч полностью на стороне фаворита. Семь предыдущих игр в Вашингтоне закончились победой хозяев, причём во всех случаях они уложились в 60 минут. Проблемы «Кэпиталз» в обороне наверняка позволят гостям забросить 1-2 шайбы, но не более того.

Словом, мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 2.12 и П1 + тотал больше 5,5 шайбы за всё те же 2.12. Также проверим ИТБ 0,5 очка Дмитрия Орлова за 2.73. У «Сенаторз» много проблем сзади, так что россиянин получит возможности для любимых подключений и вертикальных передач через половину площадки.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз»

Канадский клуб, один из самых депрессивных в НХЛ, не выигрывал хотя бы два раза подряд аж с ноября, а в шести последних матчах потерпел пять поражений. Семь предыдущих игр в Вашингтоне закончились победой хозяев, причём во всех случаях они уложились в 60 минут. Проблемы «Кэпиталз» в обороне наверняка позволят гостям забросить 1-2 шайбы, но не более.

Ставка №1: победа «Вашингтона» с форой (-2) за 2.12.

Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Дмитрия Орлова за 2.73.