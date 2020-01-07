«Мемфис» — «Миннесота». Прогноз: аномалии «Тимбервулвз» придёт конец

8 января на паркете «ФедЭксФорум» в матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис» примет «Миннесоту». Встреча начнётся в 4:00 мск. Эксперты отдают предпочтение «Гриззлиз». Сделать ставку на Джа Моранта и компанию с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.73. Победа «Тимбервулвз» оценивается аналитиками коэффициентом 2.25.

Прогноз матча «Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз» (8.01.2020)

«Мемфис» и «Миннесота» соседствуют в турнирной таблице и идут с отрицательным балансом. Обе команды выдали потрясающие отрезки и сохраняют реальные шансы в борьбе за восьмую строчку на Западе. На этом сходства заканчиваются, так как коллективы находятся на разных стадиях развития.



Если вернуться к дистанции в шесть последних матчей, то здесь у «Гриззлиз» и «Тимбервулвз» по четыре победы. У «Мемфиса» календарь был куда сложнее: три соперника, входящих в зону плей-офф, и ещё столько же претендентов на попадание в кубковую стадию. «Миннесота» дважды сыграла с «Кливлендом» и один раз с «Голден Стэйт».



Хозяева в очередной раз обойдутся без Игуодалы и Джоша Джексона. «Тимбервулвз» не поможет Лейман, под вопросом Таунс. Букмекеры отдают предпочтение «Мемфису». Мы заиграем индивидуальный тотал «Гриззлиз» больше 116,5 очка с коэффициентом 1.88.



Есть один статистический показатель, который выглядит пугающе, но об этом чуть позже. «Мемфис» и «Миннесота» входят в топ-4 лиги по темпу. Обе команды несутся в атаку на всех парах, поэтому мы ожидаем результативный баскетбол. «Гриззлиз» выглядят интереснее из-за фактора домашнего паркета и побед над серьёзными оппонентами.



30 декабря Морант и компания отгрузили 117 очков «Шарлотт», а в новом году добавили 123 балла «Сакраменто», 140 «Клипперс» и 121 «Финиксу». В нынешнем сезоне «Мемфис» и «Миннесота» встречались дважды, и «Гриззлиз» выиграли в обоих случаях: 137:121 дома и 115:107 на выезде. В обоих поединках принимал участие Таунс, поэтому его потенциальное присутствие нам только на руку.



Защитный рейтинг «Миннесоты» в шести последних матчах (во всех не играл Таунс) составляет космические 95 баллов. Это абсолютно лучший показатель в лиге с гигантским запасом. У «Орландо» 100,8, у «Торонто» 102,6, у «Милуоки» 102,9. Частично на столь впечатляющем результате сказались две встречи с «Кливлендом» (25-я атака лиги) и один поединок «Голден Стэйт» (30-е нападение НБА).

Да, Ковингтон шикарен в защите, за Таунса в обороне отрабатывал Дьенг, однако в шести указанных матчах в старте выходил малыш Напьер, и это не сказывалось в худшую сторону на пропускной способности «Миннесоты». Мы стали свидетелями статистической аномалии, которая должна прерваться в ближайшее время.

Ставка на матч «Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз»

«Мемфис» и «Миннесота» входят в топ-4 лиги по темпу. С коэффициентом 1.88 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал «Гриззлиз» больше 116,5 очка. В четырёх последних матчах Морант и компания отгрузили 117 баллов «Шарлотт», 123 «Сакраменто», 140 «Клипперс» и 121 «Финиксу».



Ставка: индивидуальный тотал «Мемфис Гриззлиз» больше 116,5 очка с коэффициентом 1.88.

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