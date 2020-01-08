«Барселона» — «Атлетико». Прогноз: Месси спасёт Вальверде от отставки

9 января на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии в полуфинальном матче Суперкубка Испании «Барселона» сразится с мадридским «Атлетико». Встреча начнётся в 22:00 мск. Прямой эфир покажет «Матч ТВ». Эксперты считают сине-гранатовых фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Лионеля Месси и Луиса Суареса в букмекерских конторах можно за 2.07. Победа коллектива Диего Симеоне оценивается аналитиками коэффициентом 3.76.

Прогноз матча «Барселона» — «Атлетико М» (9.01.2020)

В минувшую субботу «Барселона» не смогла обыграть «Эспаньол», замыкающий турнирную таблицу в Примере, и потянулась очередная порция слухов о возможной отставке Эрнесто Вальверде. Пока наставника спасает мастерство Месси и других лидеров. Впрочем, во внутреннем первенстве сине-гранатовые идут на первой строчке, а в остальных соревнованиях продолжают борьбу за трофеи.



«Атлетико» постепенно смог преодолеть кризис с результатами в Примере и одержал во внутреннем первенстве три победы подряд. «Матрасники» отстают от «Барселоны» и «Реала» на пять очков, но вся борьба за титул ещё впереди. В Лиге чемпионов команда Диего Симеоне сойдётся с «Ливерпулем», однако до этого необходимо постараться проявить свои лучшие качества в Суперкубке Испании.



В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение сине-гранатовым, что неудивительно. Встреча пройдёт на нейтральном поле, а состав у «Барселоны» куда более звёздный и мастеровитый. Чистая победа номинальных хозяев в основное время идёт за 2.07, но мы отважимся на проверку более смелого варианта.



С коэффициентом 3.00 мы возьмём победу «Барселоны» с голом Лионеля Месси. Согласитесь, данную ставку сложно считать экспрессом из двух независимых событий. Если лучший футболист мира сумеет отличиться, то это с огромной вероятностью приведёт к успеху сине-гранатовых. Статистика полностью подтверждает упомянутый тезис.



В нынешнем сезоне Месси отличился в десяти матчах за «Барселону». Сколько из этих встреч выиграли сине-гранатовые? Девять. Поэтому ставка на гол Лео и успех команды Эрнесто Вальверде за 3.00 практически тоже самое, что выбор в пользу точного выстрела аргентинца с коэффициентом 1.95.



Мы значительно увеличиваем коэффициент с минимальным риском. Сам Месси провёл 16 полных матчей за клуб в нынешнем сезоне (встречи, когда Лео после травмы выходил на 45 минут, мы не учитываем). Десять результативных поединков из 16 — не так уж и плохо, но ещё лучше выглядит история личных встреч.



В прошлом сезоне на «Камп Ноу» «Барселона» выиграла у «Атлетико» 2:0, отличились Месси и Суарес. 1 декабря 2019 года сине-гранатовые с минимальным счётом одолели «матрасников» на «Ванда Метрополитано», а единственный мяч забил, разумеется, Лео.

Диего Симеоне способен засушить матч с любым оппонентом, но аргентинский наставник пока не придумал, как нейтрализовать своего великого соотечественника. К тому же, после хет-трика Роналду у Месси появится дополнительная мотивация для подвигов.

Ставка на матч «Барселона» — «Атлетико М»

С коэффициентом 3.00 мы поставим на победу «Барселоны» с голом Месси. В нынешнем сезоне аргентинец десять раз отличился за клуб, и в девяти из данных поединков сине-гранатовые праздновали успех. 1 декабря команда Эрнесто Вальверде переиграла «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» со счётом 1:0, а единственный точный выстрел удался именно Месси.



Ставка: Лионель Месси забьёт гол и «Барселона» победит с коэффициентом 3.00.

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